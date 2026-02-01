Perú

Consulta en este link el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy, 1 de febrero

Aquí está la lista de los precios más baratos de los combustibles y también los más caros en la ciudad peruana

Diversos factores alteran el precio
Diversos factores alteran el precio de las gasolinas.

Este es el valor de las principales gasolinas en la capital peruana para este domingo 1 de febrero. Las tarifas más altas y más bajas, según con datos de la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

El costo de los combustibles varía diariamente, por lo que es vital mantenerse informado sobre su precio para que no te tome por sorpresa.

Es importante mencionar que los costos dados a conocer por la Facilito son reportados por los mismos operadores de los establecimientos a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

El precio de la gasolina hoy en Lima

El gasohol regular en la capital registró un valor máximo de 16,7 soles el galón, mientras que su costo mínimo fue de 12,19 soles el galón.

Por su parte, el gasohol premium se ubicó en 17,9 soles el galón en su valor más alto y llegó a los 13,19 soles el galón en su precio más bajo en Lima.

En tanto, el diésel registró en la ciudad un valor máximo de 18,6 soles el galón, así como un costo mínimo de 13,99 soles el galón.

Facilito: cómo funciona

El precio de los combustibles
El precio de los combustibles en la capital del país cambia todos los días.

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer el valor de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehícular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

Además de conocer la tarifa de los combustibles, también te dice dónde está la estación de servicio más cercana con el mejor precio.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

Detrás de los precios de la gasolina

Distintos factores son los que definen el costo de las gasolinas en Perú, que van desde el precio internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores principales que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando aumenta, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en el costo de las gasolinas. Perú es grande y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos relacionados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el valor de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

