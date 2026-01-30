Qué se celebra el 30 de enero en el Perú: una jornada de hitos que modelan identidad y proyección nacional

La jornada agrupa aniversarios que remiten al progreso tecnológico, los avances en infraestructuras públicas, el alcance de instituciones de salud y el fortalecimiento de la integridad territorial peruana (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 30 de enero reúne hechos relevantes de la historia peruana en distintos ámbitos. En 1766 se inauguró la Plaza de Toros de Acho, la más antigua de América y símbolo arquitectónico de Lima.

En 1866 se creó el departamento de Ica, región clave por su agricultura, vitivinicultura y patrimonio cultural. En 1925 iniciaron las transmisiones de Radio Nacional del Perú, medio fundamental en la difusión cultural.

En 1945 falleció Pedro Paulet, pionero de la cohetería. En 1981 el Perú recuperó Falso Paquisha y en 1999 nació EsSalud.

30 de enero de 1766 – se inaugura la Plaza de Toros de Acho, el coso taurino más antiguo de América

Inaugurada en 1766, la Plaza de Toros de Acho se consolidó como el coso taurino más antiguo de América y un ícono histórico del Rímac limeño. (Andina)

La Plaza de Toros de Acho, ubicada en el distrito limeño de El Rímac, fue inaugurada el 30 de enero de 1766, bajo el gobierno del virrey Manuel de Amat y Juniet, consolidándose como la arena taurina más antigua del continente americano y una de las más longevas del mundo.

Construida en un terreno donde anteriormente se levantaban plazas temporales, su debut incluyó la participación de toreros como Pisí, Maestro de España y Gallipavo, y el primer toro lidiado fue llamado Albañil Blanco.

A lo largo de su historia ha pasado por remodelaciones y ha sido escenario de corridas, eventos culturales y conciertos. Declarada Patrimonio Cultural de la Nación y parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad, la plaza se mantiene como un ícono de la tradición taurina y la arquitectura histórica de Lima.

30 de enero de 1866 – se crea el departamento de Ica, región clave del sur peruano por su historia, desierto y vitivinicultura

Ica nació como departamento en 1866, integrando valles fértiles, pampas y costas que impulsaron su desarrollo agrícola y turístico. (Andina)

El departamento de Ica fue creado el 30 de enero de 1866 como una región costera y desértica del suroeste del Perú. Su territorio combina extensas pampas, dunas y valles fértiles que impulsan una intensa actividad agrícola.

Está conformado por cinco provincias y presenta un clima cálido y seco, con sol predominante durante gran parte del año.

Ica es reconocida por su producción vitivinícola, en especial de pisco y vino, y por atractivos turísticos como la Huacachina, las Líneas de Nasca y la Reserva Nacional de Paracas. Su historia incluye el legado de culturas prehispánicas como Paracas, Nazca y Chincha.

30 de enero de 1925 – Radio Nacional del Perú inicia sus transmisiones

Con sus primeras emisiones en 1925, Radio Nacional del Perú se posicionó como un referente informativo y educativo a nivel nacional. (Andina)

Radio Nacional del Perú nació el 30 de enero de 1925 como una de las primeras estaciones de radio del país, establecida para informar, educar y entretener a la población.

Su creación respondió a la necesidad de un medio versátil que conectara diferentes regiones y difundiera contenido cultural, musical, educativo y noticioso en un momento en que la radio era una tecnología emergente. A lo largo de su historia la emisora consolidó un papel central en la vida nacional, transmitiendo programas variados que reflejaron la realidad social y política de cada época.

Con los años se convirtió en una referencia en la difusión de la identidad peruana, combinando programación informativa, artística y educativa que ha acompañado a varias generaciones de oyentes.

30 de enero de 1945 – muere Pedro Paulet Mostajo, pionero peruano de la aeronáutica y los cohetes de combustible líquido

Reconocido como visionario de la propulsión espacial, Pedro Paulet murió en 1945 tras una trayectoria científica adelantada a su tiempo. (Andina)

Pedro Paulet Mostajo nació el 2 de julio de 1874 en Arequipa y falleció el 30 de enero de 1945 en Buenos Aires (Argentina). Fue un ingeniero peruano considerado precursor de la aeronavegación a propulsión y de la era espacial por diseñar y construir uno de los primeros motores cohete con propelentes líquidos, un avance clave para los vuelos espaciales.

También ideó una nave propulsada por ese motor, denominada “Avión Torpedo”, anticipándose a tecnologías futuras en aviación y cohetería.

Paulet combinó su labor científica con roles diplomáticos y educativos, siendo cónsul en varias ciudades europeas y director de instituciones técnicas en el Perú. Su legado es reconocido como un antecedente significativo de la tecnología espacial moderna.

30 de enero de 1981 - Perú recupera Falso Paquisha con histórica operación helitransportada en la Cordillera del Cóndor

Con una acción militar histórica en 1981, las Fuerzas Armadas del Perú retomaron Falso Paquisha y aseguraron la zona fronteriza. (Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República)

El 30 de enero de 1981, las Fuerzas Armadas del Perú ejecutaron la recuperación del puesto Falso Paquisha en la Cordillera del Cóndor, ocupado por tropas ecuatorianas.

La acción incluyó la primera operación helitransportada realizada en Sudamérica, permitiendo desalojar a las fuerzas intrusas y reafirmar la soberanía nacional. El conflicto se originó tras detectarse puestos militares extranjeros en territorio peruano.

Bajo el gobierno de Fernando Belaunde, las operaciones culminaron con el repliegue ecuatoriano y el control total de los puestos de vigilancia, en respeto al Protocolo de Río de Janeiro de 1942, vigente entonces en la zona fronteriza amazónica disputada.

30 de enero de 1999 - Nace EsSalud como pilar de la seguridad social en salud tras la desaparición del IPSS

El nacimiento de EsSalud marcó en 1999 un cambio estructural en la administración de la salud pública y las prestaciones sociales. (Andina)

El Seguro Social de Salud del Perú fue creado el 30 de enero de 1999 mediante la Ley N.° 27056, como parte del proceso de modernización de la seguridad social.

Esta norma dispuso la desactivación del Instituto Peruano de Seguridad Social y estableció a EsSalud como una entidad pública descentralizada, adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

La nueva institución asumió la atención en salud, así como prestaciones económicas y sociales para asegurados y derechohabientes. Aunque su constitución formal data de 1999, sus antecedentes históricos se remontan a 1936, con el Seguro Social Obrero.