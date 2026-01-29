Perú

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Piura este jueves 29 de enero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Guardar
Probabilidad de lluvia para este
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

En la época del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Piura este 29 de enero:

En Piura se espera una temperatura máxima de 39 grados centígrados y una mínima de 24 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 25% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 63% en el transcurso del día y del 86% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 43 kilómetros por hora en el día y los 44 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 11.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Piura se reportan al menos once tipos de clima, destacando los estados del tiempo árido y cálido, así como el templado, con escasa humedad.

Piura se ubica al norte de Perú, en la costa del Océano Pacífico y en los límites con Ecuador. De ahí su clima principalmente seco.

El clima que mayor extensión tiene a lo largo del departamento es el árido, que va del lado oeste en la costa del Océano Pacífico alcanzando las provincias de Talara, Sullana, Paita, Sechura y Piura.

La zona más al este del departamento, alejadas de la costa y con mayor altura, es donde se presentan más variedades del clima, donde el estado del tiempo pasa de árido a semiárido, semiseco e, incluso, en algunas partes llega a ser lluvioso y muy lluvioso.

(EFE)
(EFE)

Perú y sus 38 climas

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaPiuraperu-noticiasNoticias

Más Noticias

‘El Monstruo’ irá a prisión preventiva por 36 meses: Poder Judicial confirma medida

La medida fue dispuesta por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Independencia, de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte

‘El Monstruo’ irá a prisión

Macarius le pide a Suheyn Cipriani ser su novia con serenata en vivo y le pide ser su novia: “Eres muy especial”

Con mariachis, rosas y una confesión directa, Macarius le pidió a la exMiss Perú ser su novia frente a cámaras, confirmando los rumores que circulaban desde inicios de enero

Macarius le pide a Suheyn

La Tinka: resultados del sorteo del 28 de enero y cuánto se llevó el ganador

Como cada domingo y miércoles, se comparten los números ganadores del sorteo millonario de la Tinka. Estos son los resultados del último sorteo

La Tinka: resultados del sorteo

Óscar Arriola revela diálogo con ‘El Monstruo’ y afirma que se entregó a Dios: “Voy a contarlo todo”

En el programa ‘Ahora y en la Hora’, Arriola aseguró que el presunto criminal dijo que confesará todo y colaborará con la justicia

Óscar Arriola revela diálogo con

Doña Peta marca distancia en la vida sentimental de Paolo Guerrero con Ana Paula Consorte: “Ya no es bebé, está viejo”

La mamá del ‘Depredador’ aseguró que ya no se involucra en la vida sentimental de su hijo y que respeta su relación con la modelo brasileña

Doña Peta marca distancia en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí supervisó en directo

José Jerí supervisó en directo el traslado de ‘El Monstruo’ por Lima tras extradición desde Paraguay, al estilo de Donald Trump

Premier afirma que no procede censura ni vacancia contra José Jerí y señala que hay una “campaña de demolición” por las elecciones 2026

El 67% de los votantes peruanos teme que el país caiga en una dictadura al estilo Venezuela, según estudio

PJ levanta el secreto bancario del Partido Aprista, Jorge del Castillo, Luis Alva y Luciana León por caso Odebrecht

Tomás Gálvez admitió que archivó ‘dos o tres’ investigaciones contra Dina Boluarte: “No revestían naturaleza penal”

ENTRETENIMIENTO

Macarius le pide a Suheyn

Macarius le pide a Suheyn Cipriani ser su novia con serenata en vivo y le pide ser su novia: “Eres muy especial”

Doña Peta marca distancia en la vida sentimental de Paolo Guerrero con Ana Paula Consorte: “Ya no es bebé, está viejo”

Federico Salazar reaparece tras 10 días hospitalizado por insuficiencia renal: “Uno enredándose solito”

Premios Grammy 2026: ¿cuándo es la gala de premiación más importante a la música?

Diego André pide perdón a Pol Deportes y admite impacto de sus palabras: “Fue soberbia”

DEPORTES

Presentación de Mano Menezes como

Presentación de Mano Menezes como nuevo técnico de Perú EN VIVO: sigue las incidencias de la conferencia

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo: partido por fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Partidos de hoy, miércoles 28 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

DT del Club 2 de Mayo habló de las separaciones de Carlos Zambrano y Sergio Peña en Alianza Lima en la antesala de Copa Libertadores 2026

Mano Menezes será el nuevo técnico de la selección peruana: dirigirá a la ‘bicolor’ para las Eliminatorias 2030