Perú: cotización del euro hoy, 29 de enero de 2026 (de EUR a PEN)

Perú: cotización de apertura del euro hoy 29 de enero de EUR a PEN

El euro se cotiza en la sesión de hoy a 4 soles en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,09% comparado con el dato de la jornada anterior, cuando cerró con 4 soles, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el euro anota un ascenso 0,86%; por el contrario en términos interanuales todavía mantiene una disminución del 1,32%.

En relación a días anteriores, invierte el dato de la jornada previa, en el que acabó con una disminución del 1,19%, mostrando una falta de continuidad en los resultados. La cifra de la volatilidad es superior a la cifra lograda para el último año (7,91%), por lo que el valor experimenta mayores cambios que la tendencia general.