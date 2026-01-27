Perú

Valor del euro en Perú este 27 de enero (de EUR a PEN)

Se registró un alza en los valores de la moneda europea con respecto a la jornada anterior

Valor de apertura del euro
Valor de apertura del euro en Perú este 27 de enero de EUR a PEN

El euro se paga a 4 soles en promedio, lo que implicó un cambio del 0,41% comparado con los 3,98 soles de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el euro anota un ascenso 1,92%, de manera que en términos interanuales aún mantiene una subida del 0,82%.

Comparando este dato con el de fechas pasadas, suma cinco sesiones consecutivas en dígitos positivos. La volatilidad de esta semana presenta un comportamiento visiblemente inferior a la volatilidad que muestran las cifras del último año, lo que indica que su cotización está presentando menos alteraciones de lo que indica la tendencia general ahora mismo.

El euro sube a su nivel más alto desde 2021 y se acerca a los USD 1,20 frente al dólar

Las tensiones comerciales generadas por Estados Unidos —tras advertir un posible aumento de aranceles a productos de Corea del Sur y amenazar a Canadá con gravámenes de hasta 100% si avanza en acuerdos con China— han profundizado la cautela de los inversores frente al dólar. Este escenario ha impulsado la búsqueda de monedas consideradas más seguras y líquidas. En ese contexto, el euro superó este martes los USD 1,19, un nivel que no se veía desde junio de 2021 y que lo deja cerca de la barrera psicológica de los USD 1,20, según reportó Europa Press.

El medio precisó que la apreciación de la divisa europea se produce en la antesala de la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés. La incertidumbre asociada a la política económica de la administración de Donald Trump ha debilitado la confianza en el dólar y reforzado el atractivo del euro como activo refugio. Durante la jornada, la moneda única avanzó 0,6% frente al cierre previo, hasta situarse en USD 1,1973, su nivel más alto en casi tres años.

Desde ING, citado por Europa Press, señalaron que, aunque el último informe del instituto Ifo alemán no generó un impulso claro para atraer mayores flujos de capital hacia Europa, el comportamiento del cruce euro/dólar sugiere que podría romper los máximos ubicados entre USD 1,1910 y USD 1,1920. Los analistas advierten que existe un número significativo de inversores a la espera de una señal técnica clara, lo que podría amplificar los movimientos del tipo de cambio.

En la misma línea, especialistas de MUFG indicaron que el euro se ve favorecido por su condición de principal alternativa líquida al dólar. Los episodios de inestabilidad política en Washington a lo largo del año han erosionado la credibilidad de la divisa estadounidense, provocando salidas de capital y un renovado interés por el euro. A su juicio, consolidar la ruptura del nivel de USD 1,1919 —superado en septiembre— abriría la puerta a que el euro/dólar supere los USD 1,20 por primera vez desde la primera mitad de 2021.

