Extraditan a Erick Moreno: ‘El Monstruo’ no podrá ser condenado a cadena perpetua en Perú

Erick Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’, será extraditado de Paraguay a Perú el 28 de enero. Sin embargo, la condena máxima que podrá aplicarse estará limitada por la legislación paraguaya, lo que excluye la posibilidad de cadena perpetua, explicó el abogado penalista Vladimir Padilla en declaraciones a RPP.

El especialista señaló que este límite se fundamenta en el principio de reciprocidad. Así, la justicia peruana no puede imponer una sanción mayor que la contemplada en el país que concede la extradición.

“La justicia peruana no puede imponer una condena superior a la máxima permitida en el país que concede la extradición”, detalló Padilla en el programa “Ampliación de Noticias” de RPP. Añadió: “El límite va a estar dado por la ley penal paraguaya. Si lo extraditan, no puedes aplicar esa pena si no existe en su legislación”.

El pedido del general Óscar Arriola de que Moreno reciba cadena perpetua pierde efecto debido a esta restricción legal. Padilla enfatizó que, aunque la sociedad espere una sanción ejemplar, el marco internacional impide ese escenario si el país que otorga la extradición no contempla tal castigo.

Este tipo de limitación se convierte en un elemento clave en las decisiones estratégicas de fuga de muchos cabecillas criminales. Según Padilla —recogido por RPP—, estos líderes buscan refugio en países con leyes que les otorguen ventajas en caso de extradición, como penas menores o restricciones en el juzgamiento.

Aparte del límite de la pena máxima, la extradición impone otra barrera relevante: solo se puede juzgar al extraditado por los delitos incluidos en la solicitud oficial. Si surgen otros casos, es necesario solicitar nuevamente autorización a Paraguay y cumplir con todo el procedimiento ante la Corte Suprema de ese país, según aclaró Padilla.

En este contexto, el abogado penalista sugirió que la expulsión habría sido una alternativa más efectiva para Perú. A diferencia de la extradición, la expulsión permite transferir al sospechoso inmediatamente y sin las restricciones legales que impone el país de origen.

Padilla comentó en RPP que el proceso de extradición tiende a generar demoras y facilita tácticas dilatorias por parte de los investigados. Aspectos como los trámites administrativos y la traducción de expedientes pueden prolongar los plazos y dar tiempo a los acusados.

Cuando Moreno llegue a territorio peruano, el procedimiento establece que será puesto a disposición del juez de investigación preparatoria, quien tendrá que ordenar su internamiento preventivo en un penal mientras se desarrolla el proceso judicial.

La extradición suele implicar verificaciones y trámites adicionales que agregan complejidad al proceso, lo que, según Padilla en RPP, puede retrasar aún más la concreción de una sanción firme.