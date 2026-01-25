Perú

Detienen en Cusco a ciudadano extranjero acusado de incendiar tienda de motocicletas

Según la PNP, el ataque no estaría vinculado a extorsión ni a bandas criminales, sino a un reclamo previo por la compra de una motocicleta

Detienen en Cusco a ciudadano extranjero acusado de incendiar tienda de motocicletas en Wanchaq. Inka Visión

La Policía Nacional del Perú capturó en Cusco a un ciudadano extranjero acusado de provocar de manera intencional un incendio en una tienda de venta de motocicletas, ubicada en el distrito de Wanchaq. El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes 23 de enero y puso en riesgo la vida de varias personas, entre ellas dos menores de edad.

La intervención policial se realizó la mañana del 24 de enero, luego de un operativo de inteligencia desarrollado por agentes de la División de Investigación Criminal (Depincri) Cusco. El caso se investiga como un delito contra la seguridad pública, en la modalidad de peligro común, mientras las autoridades avanzan en la verificación de la situación migratoria del detenido.

El ataque no se vincula a un acto de extorsión ni a organizaciones criminales, según precisaron fuentes policiales. Las diligencias preliminares apuntan a un conflicto previo entre el detenido y el establecimiento afectado.

Captura del ciudadano extranjero en Cusco

El incendio ocurrió en la madrugada del 23 de enero en Wanchaq. Dos menores y una joven resultaron afectados de manera leve. El ataque estaría motivado por un conflicto personal.

Álex Jemer, de 32 años y de nacionalidad checa, fue detenido alrededor de las 9:00 de la mañana del 24 de enero en la avenida Jorge Chávez, a la altura del terminal terrestre del Cusco. El general PNP Virgilio Velásquez Hurtado, jefe de la Macro Región Policial Cusco, confirmó que la ubicación del sospechoso se logró tras identificar lesiones visibles producto del incendio.

Durante el ataque, el propio agresor sufrió quemaduras en una de las manos, situación que permitió activar un seguimiento inmediato. El ciudadano extranjero fue ubicado posteriormente en el óvalo Pachacútec, donde los agentes procedieron con su intervención.

Al momento de la captura, la Policía incautó una motocicleta presuntamente utilizada para desplazarse hasta el local afectado. El vehículo presentaba evidencias claras del fuego en distintas partes de su estructura.

Detalles del incendio en la tienda de motocicletas

El dramático momento del incendio fue registrado en video, mostrando al delincuente huyendo herido. Foto: Composición Infobae Perú

El incendio se registró en un establecimiento ubicado en la avenida Huayna Cápac, en el distrito de Wanchaq. De acuerdo con la información policial, el detenido roció combustible y luego prendió fuego al local, lo que ocasionó daños materiales y una situación de alto riesgo para las personas que se encontraban en el interior.

“El sujeto roció combustible, presuntamente gasolina, y prendió fuego al local, ocasionando daños materiales y poniendo en grave riesgo la vida de las personas que se encontraban en el interior”, declaró el general PNP Virgilio Velásquez Hurtado.

Tras el inicio del fuego, efectivos del Cuerpo General de Bomberos, personal del SAMU y serenazgo del distrito acudieron al lugar para controlar la emergencia. Dos menores de edad y una joven de 18 años resultaron afectados de manera leve. Todos recibieron atención médica y fueron trasladados a un hospital de la ciudad, donde permanecen bajo observación.

Las investigaciones determinaron que el ataque tuvo como motivación un conflicto personal. Según la Policía, el detenido compró una motocicleta en ese mismo local durante el año pasado. Posteriormente, acudió en dos oportunidades para presentar reclamos relacionados con la chapa del vehículo.

Al no recibir una solución favorable, el ciudadano extranjero optó por incendiar el establecimiento como represalia. “El extranjero compró esta motocicleta el año pasado en la misma tienda. Posteriormente acudió en dos ocasiones reclamando que la chapa no era original. Al no obtener una solución, decide cometer este acto ilícito como venganza”, explicó el jefe policial.

La motocicleta incautada durante la intervención presentaba marcas de quemaduras en el tapabarro delantero, la parte posterior y el compartimiento de carga. La Policía indicó que el sujeto intentó pulir algunas zonas para disimular los rastros del fuego, aunque las evidencias resultaron suficientes para vincular el vehículo con el ataque.

Situación legal del detenido

Álex Jemer permanece con detención preliminar por el presunto delito contra la seguridad pública, en la modalidad de peligro común. Las autoridades también revisan su estatus migratorio, debido a que su ingreso al país se produjo, según los registros, hace aproximadamente seis meses.

Durante su traslado a la sede policial, el ciudadano extranjero evitó ofrecer mayores declaraciones ante la prensa. Al ser consultado sobre los motivos del ataque, solo manifestó que “no entiende por qué está aquí”.

La Policía Nacional reiteró que las investigaciones continúan para determinar la responsabilidad penal del detenido y confirmar todos los elementos vinculados al incendio ocurrido en Wanchaq.

