Extorsionador terminó envuelto en llamas al intentar incendiar una tienda de motos en Cusco: cámaras registraron el ataque

Un extorsionador intentó incendiar una tienda de motocicletas y terminó envuelto en llamas tras el ataque. Foto: Composición Infobae Perú

Un intento de incendio premeditado en una tienda de motocicletas en Cusco dejó una escena insólita y alarmante. Durante la madrugada del viernes, un desconocido que pretendía destruir el local terminó con parte de su cuerpo en llamas, hecho que quedó registrado en las cámaras de seguridad. El ataque, que ocurrió en la calle Huayna Cápac, puso en riesgo la vida de quienes se encontraban en el interior del establecimiento.

Las imágenes muestran cómo el agresor, tras rociar combustible y provocar el incendio, fue alcanzado por las llamas que envolvieron su ropa y la motocicleta con la que intentó darse a la fuga. La rápida propagación del fuego no solo afectó al atacante, sino que también causó lesiones a personas inocentes, entre ellas dos menores de edad, y significativos daños materiales al local.

El incidente ha generado preocupación entre los vecinos y comerciantes de la zona, que alertaron inmediatamente a los servicios de emergencia. Las autoridades investigan si se trató de un caso de extorsión o de una disputa familiar, mientras la Policía Nacional del Perú busca identificar y capturar al responsable, quien habría huido con quemaduras graves.

Extorsionador termina con quemaduras graves tras atacar tienda

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un hombre llegó al local de motocicletas y repuestos alrededor de las 03:30 horas, a bordo de una motocicleta. Vestía prendas oscuras y se dirigió directamente a la puerta principal, que roció con gasolina antes de romper los vidrios y lanzar un fósforo para iniciar el fuego. La reacción fue inmediata: las llamas se extendieron rápidamente y alcanzaron al propio atacante, cuya ropa y vehículo estaban impregnados de combustible.

Cámaras captan a delincuente que arde en llamas tras incendiar tienda de motos en Cusco. Fuente: NP Noticias Perú

El sujeto, envuelto parcialmente en llamas, intentó apagar el fuego de su cuerpo, pero al no conseguirlo, encendió la motocicleta y huyó del lugar. Las autoridades presumen que habría sufrido quemaduras graves y han iniciado la búsqueda en hospitales de la ciudad para dar con su paradero.

En el interior del establecimiento se encontraban personas que resultaron afectadas por la rapidez con la que se propagó el incendio, lo que aumentó la gravedad del atentado y la alarma en la comunidad.

Atentado a tienda de motocicletas en Cusco dejó tres heridos

Como consecuencia directa del ataque, tres personas resultaron heridas, entre ellas dos menores de edad. Los bomberos de la Compañía 29 de Cusco llegaron rápidamente al lugar, logrando controlar el incendio y brindar asistencia a los afectados. Una mujer sufrió quemaduras en las piernas y un niño de aproximadamente tres años presentó lesiones por exposición al fuego y al humo. El tercer afectado sería otro menor, aunque los reportes iniciales difieren en la edad y gravedad de las lesiones.

Los heridos fueron trasladados a centros de salud cercanos, donde recibieron atención médica especializada. Los daños materiales fueron significativos, afectando tanto la estructura del local como su inventario, según reportaron Latina Noticias y Diario Correo.

El dramático momento del incendio fue registrado en video, mostrando al delincuente huyendo herido. Foto: Composición Infobae Perú

La rápida intervención de los servicios de emergencia evitó que el incendio se extendiera a locales vecinos. El temor y la preocupación entre los vecinos fueron inmediatos, pues la magnitud del fuego pudo haber generado consecuencias aún mayores.

Abren investigación tras atentado

La Policía Nacional del Perú inició una investigación exhaustiva para identificar al responsable y determinar el motivo del atentado. El general PNP Virgilio Velásquez, jefe de la División Policial Cusco, indicó que se manejan diversas hipótesis, entre ellas la posibilidad de un caso de extorsión o una disputa familiar por la propiedad del terreno donde se ubica la tienda.

“Un sujeto a las tres de la madrugada ha atentado este establecimiento de motocicletas utilizando combustible. Este delincuente no ha sabido ni emplear bien el material y se han extendido las llamas a su moto y a su cuerpo. Estamos en investigaciones. Hay dos personas que han resultado heridas, estaban en el interior. Estamos indagando si han recibido amenazas extorsivas o tienen algún problema, de momento refieren que no han recibido amenazas”, explicó el general Velásquez.

Las autoridades analizan si el ataque a la tienda de motos está vinculado a una disputa familiar o a amenazas previas. Foto: Difusión

Hasta el momento, los propietarios del negocio no han confirmado haber recibido amenazas, aunque las autoridades continúan indagando todas las posibilidades. La búsqueda del agresor se mantiene, con especial atención en los hospitales donde podría haber acudido por quemaduras.

Las imágenes del atentado son clave en la investigación, permitiendo reconstruir los hechos y avanzar en la identificación del responsable.

Canales y números de emergencia ante extorsión

Ante el aumento de casos de extorsión y ataques a comercios, el Gobierno ha implementado canales de emergencia para facilitar la denuncia y brindar protección. La Central 111 de la Policía Nacional del Perú es una línea gratuita, confidencial y disponible las 24 horas para reportar extorsiones y solicitar ayuda inmediata. Este servicio está vinculado a la Central de Emergencias 105, que permite el envío de audios y videos como pruebas.

Otras alternativas para denunciar incluyen:

Línea 1818 : Teléfono exclusivo para reportar extorsiones.

Celular 942841978 : Atención directa para hechos relacionados.

Comisarías : Para la recepción de denuncias en todos los distritos.

Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos de este tipo.

Además, la ciudadanía dispone de números de emergencia para situaciones críticas:

Bomberos Voluntarios : 116

Centro de Emergencia Mujer : 100

SAMU : 106

Hospital Nacional de Emergencias: 113

La denuncia oportuna y el uso de estos canales pueden marcar la diferencia en la protección de víctimas y la acción inmediata de las autoridades. El caso ocurrido en Cusco evidencia la necesidad de fortalecer la seguridad y la colaboración entre ciudadanos y organismos responsables del orden y la justicia.