Adulto mayor droga a un hombre con una gaseosa y roba su vivienda en Miraflores: víctima estuvo seis días inconsciente

El delincuente utilizó la confianza previa de la víctima, ingresó a su departamento y además abrió cuentas bancarias a su nombre para realizar consumos no autorizados. (Crédito: Buenos Días Perú)

Un grave caso de inseguridad ciudadana ocurrió en el distrito de Miraflores. Un hombre relató cómo fue drogado dentro de su propio departamento, por un adulto mayor que logró ganarse su confianza mediante engaños. El hecho terminó con el robo de diversos bienes de alto valor y la presunta suplantación de identidad para cometer fraudes bancarios.

Según las declaraciones de la víctima brindadas a Buenos Días Perú, el agresor se contactó con él a través de WhatsApp haciéndose pasar por un antiguo conocido y asegurando que trabajaba como jefe de ventas en la empresa La Ibérica. Con ese pretexto, sostuvo conversaciones durante varios meses hasta que logró concretar un encuentro presencial en la vivienda del denunciante.

El día de los hechos, el sujeto llegó al departamento con una caja de chocolates como supuesto obsequio. Una vez dentro, ofreció una bebida a la víctima y la convenció de ingerir un sorbo de gaseosa. “Me dijo que no sea descortés, que tome un sorbito. Yo tomé muy poco y a los minutos perdí el conocimiento”, relató la víctima para el citado medio.

Confianza traicionada: hombre es drogado y despojado de bienes en su departamento. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: Buenos Días Perú)

Engaño previo y uso de sustancia

La víctima explicó que el adulto mayor aprovechó la confianza generada por la supuesta relación previa y por referencias a su lugar de origen. “Me escribía diciendo que ya habíamos conversado antes, que venía a Lima por trabajo y que no conocía a mucha gente”, señaló, precisando que algunas respuestas del sujeto le hicieron creer que efectivamente se conocían.

Tras ingerir la gaseosa, el hombre quedó completamente inconsciente. De acuerdo con lo informado, el ladrón permaneció entre 30 y 35 minutos dentro del departamento, tiempo suficiente para revisar todas las habitaciones y sustraer diversos objetos de valor sin que nadie pudiera intervenir.

La víctima fue encontrada horas después por familiares y trasladada a un hospital, donde permaneció inconsciente durante aproximadamente seis días. “Cuando desperté, no entendía qué había pasado. Me dijeron que había estado varios días sin reaccionar”, declaró al programa matutino.

La víctima permaneció seis días en un hospital sin recordar los hechos, mientras el agresor aprovechó la situación para cometer robo y fraude financiero. (Crédito: Buenos Días Perú)

Robo de bienes y fraude financiero

Durante el tiempo en que la víctima estuvo inconsciente, el sujeto robó tres teléfonos iPhone, una laptop, una tablet, relojes, lentes y otros equipos electrónicos. El valor total de lo sustraído fue estimado en cerca de 30 mil soles, según lo detallado por la víctima.

Además del robo material, el sujeto habría utilizado tarjetas de crédito de la víctima para realizar compras y consumos no autorizados por aproximadamente 1.200 soles, así como la apertura de una cuenta bancaria a su nombre mediante presunta suplantación de identidad.

“Lo más extraño es que el mismo día del robo, en la noche, se abrió una cuenta bancaria a mi nombre en una agencia. No entiendo bajo qué criterio permiten eso”, manifestó la víctima, cuestionando los controles de seguridad de la entidad financiera involucrada.

Adulto mayor droga a hombre con gaseosa y roba su vivienda en Miraflores. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: Buenos Días Perú)

Ladrón usó su ropa

Según la víctima, el agresor habría utilizado una prenda de su propiedad para no levantar sospechas al ingresar y salir del inmueble. “Asumo que usó mi polo para distraer al portero y poder salir con la mochila llena”, explicó.

Respecto a la sustancia utilizada, los médicos no lograron identificarla debido al tiempo transcurrido. Sin embargo, la víctima indicó que una doctora le mencionó la posibilidad de burundanga. “Me dijeron que podría tratarse de algo llamado burundanga, pero no se pudo confirmar”, señaló.

La prolongada inconsciencia dejó a la víctima en una situación de extrema vulnerabilidad, sin posibilidad de pedir ayuda ni alertar a sus contactos mientras el delito era ejecutado.

Un adulto mayor se hizo pasar por un conocido, drogo a la víctima con una gaseosa y sustrajo celulares, laptop, tablet y otros objetos de valor mientras la dejaba inconsciente por seis días. (Crédito: Buenos Días Perú)

Investigación en curso y llamado de alerta

El denunciante informó que el caso ya fue reportado a las autoridades y se encuentra en proceso de investigación policial, con derivación al Ministerio Público. No obstante, expresó su preocupación por la lentitud del sistema. “Me dicen que sigue en investigación, pero muchos casos terminan archivados”, declaró para el citado medio.

Finalmente, la víctima decidió hacer pública su experiencia como medida de prevención. “Hago esta denuncia para alertar a las personas. Si alguien se presenta como jefe de ventas de La Ibérica, no le crean”, advirtió, exhortando a la ciudadanía a extremar precauciones ante contactos que apelan a la confianza en un contexto de creciente inseguridad.