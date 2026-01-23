Perú

Vecinos denuncian al alcalde de Ollantaytambo por presunta construcción ilegal en zona de patrimonio cultural

La acusación, difundida por medios regionales, reaviva el debate sobre el respeto a las normas de conservación en zonas de alto valor arqueológico

Vecinos del distrito de Ollantaytambo presentaron una denuncia formal contra el alcalde Paul Palma y miembros de su familia por una presunta afectación al patrimonio cultural en una de las zonas históricas del lugar. La acusación gira en torno a una construcción que, según los denunciantes, se ejecutó sin autorización en el barrio Qosqo Ayllu, área reconocida por su valor histórico y cultural.

El caso empezó a circular con fuerza en la opinión pública local luego de la difusión de la denuncia por parte de medios regionales como Urubamba Noticias y El Diario Cusco. La controversia no solo involucra a la autoridad edil, sino que también reabre el debate sobre el respeto a las normas de conservación en distritos que forman parte del legado arqueológico del Valle Sagrado.

La preocupación se intensificó debido a que la intervención denunciada se ubica en un entorno sensible, donde subsisten muros antiguos y estructuras que integran la memoria histórica de la comunidad. Para los vecinos, el hecho adquiere mayor gravedad al involucrar a una autoridad obligada a velar por la protección del patrimonio.

Denuncia por construcción en zona histórica

Según informó El Diario Cusco, el alcalde de Ollantaytambo, Paul Palma, y miembros de su familia afrontan una denuncia por presunta afectación al patrimonio cultural debido a la construcción de un inmueble en el barrio Qosqo Ayllu. Vecinos de la zona sostienen que la obra carece de los permisos exigidos por ley y que generó modificaciones en estructuras antiguas.

“Se ha realizado una intervención sin la autorización correspondiente, lo que constituye una seria afectación al patrimonio de la comunidad”, señalaron los vecinos que formalizaron la denuncia ante las autoridades competentes. De acuerdo con la información difundida, los trabajos habrían alterado muros históricos que forman parte del entorno protegido.

Los denunciantes advierten que este tipo de intervenciones no solo vulnera normas técnicas, sino que también expone a daños irreversibles a bienes culturales que poseen reconocimiento oficial.

La legislación vigente establece que cualquier intervención en inmuebles declarados patrimonio cultural requiere autorización y supervisión del Ministerio de Cultura. Especialistas en conservación recordaron que estas disposiciones buscan garantizar la protección de espacios históricos frente a modificaciones no evaluadas.

“Cualquier alteración no autorizada compromete la preservación de estos espacios para las generaciones futuras”, indicaron especialistas citados por Urubamba Noticias. Los técnicos alertan que los muros presuntamente afectados cumplen una función histórica y simbólica dentro del distrito.

La ausencia de permisos, según la denuncia, representa una infracción grave que amerita una evaluación técnica y legal por parte de las entidades competentes.

Reacción vecinal y pedidos a las autoridades

La situación provocó preocupación e indignación entre los residentes de Ollantaytambo. Dirigentes vecinales expresaron su rechazo a la obra y solicitaron acciones inmediatas. “Exigimos que se detengan las obras y que se investigue con rigurosidad este caso”, manifestaron representantes comunales.

Los vecinos pidieron la intervención del Ministerio de Cultura y de la Fiscalía de Prevención del Delito con el fin de determinar la magnitud de la presunta afectación y establecer responsabilidades. Para la comunidad, el caso simboliza una prueba clave sobre el respeto a las normas de protección cultural.

“No podemos permitir que intereses particulares pongan en riesgo nuestro legado histórico”, advirtieron líderes comunitarios, quienes afirmaron que la vigilancia ciudadana continuará mientras se esclarecen los hechos denunciados.

Llamado a la protección del patrimonio

Las autoridades han insistido en la importancia de la participación ciudadana en la protección del patrimonio. El Ministerio de Cultura habilitó canales de denuncia para que cualquier persona pueda reportar daños o situaciones de riesgo en bienes culturales.

Entre los mecanismos disponibles se encuentra el Formulario de Denuncias sobre Afectaciones al Patrimonio Cultural de la Nación, al que se puede acceder a través de la página web del ministerio. También es posible realizar denuncias a los teléfonos 976066977 y 990341377, dependiendo del tipo de bien afectado y los correos:

  • atenciondedenuncias@cultura.gob.pe (para casos de bienes inmuebles)
  • recuperaciones@cultura.gob.pe (para casos de bienes muebles)

La Dirección de Recuperaciones, entidad adscrita a la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, enfatizó la necesidad de reforzar la vigilancia sobre los bienes culturales, especialmente ante el riesgo de tráfico ilícito. La colaboración con organismos internacionales ha permitido identificar mercados físicos y virtuales donde se comercializan piezas de origen dudoso.

