Perú

Resultados de la Kábala: todos los números ganadores del 22 de enero

Como cada jueves, La Tinka informa los números ganadores del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los ganadores

Guardar
Kábala realiza tres sorteos a
Kábala realiza tres sorteos a la semana, los martes, jueves y sábados (Infobae/Jovani Pérez)

La lotería de la Kábala dio a conocer los resultados de su último sorteo. Averigüe si obtuvo alguno de los premios millonarios que ofrece La Tinka, la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.

Fecha del sorteo: jueves 22 de enero de 2026.

Resultados: 8 13 20 21 23 27.

Chao Chamba: 09, 15, 16, 19, 33 y 38.

Cuándo se juega la Kábala

Kábala realiza tres sorteos a la semana, cada martes, jueves y sábados.

Los números ganadores se dan a conocer después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Si tu premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles, el lapso para reclamarlo es de 30 días. Si es mayor al millón de soles, el tiempo para ir por él aumenta hasta los 90 días. Mientras que el premio menor de 5.000 soles da la posibilidad de obtenerlo hasta 180 días después del sorteo.

Qué diferencia hay entre jugar a la Kábala en línea y en puntos físicos

Esta lotería es una de
Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las diferencias principales entre jugar en línea y en puntos físicos en la lotería Kábala en Perú son las siguientes:

Lugar y método de compra

En puntos físicos ("Puntos de la Suerte"), compras el boleto en locales autorizados (como centros comerciales o módulos en bodegas), marcas tus seis números en una cartilla física y recibes un comprobante impreso con código de barras.

En línea, accedes al sitio web oficial de La Tinka, creas una cuenta virtual, recargas saldo y eliges tus números en una cartilla virtual para luego recibir un boleto digital.

Disponibilidad y comodidad

Jugar en puntos físicos requiere desplazarte al lugar de venta.

Jugar en línea permite hacerlo desde cualquier lugar con internet, usando dispositivos como móvil o tablet, con mayor comodidad y rapidez.

Comprobantes y seguridad

En físico, debes conservar el boleto impreso para reclamar premios, pues es único y necesario para el cobro.

En línea, las jugadas quedan registradas en tu cuenta virtual y recibirás confirmación digital, además de notificaciones por correo si ganas.

Formas de recarga y pago

En línea es necesario recargar saldo virtual mediante tarjetas, transferencia bancaria u otros métodos electrónicos.

En puntos físicos pagas directamente en efectivo al momento de comprar.

Promociones y descuentos por jugadas múltiples

En línea puedes comprar paquetes con descuentos por varias jugadas (como 10%, 20%, hasta 40% de descuento).

En puntos físicos puedes comprar jugadas múltiples, pero los descuentos y facilidades suelen ser menores o dependen del lugar.

Acceso a modalidades adicionales

En línea puedes agregar opciones como "Chau Chamba" fácilmente con un clic.

En puntos físicos también está disponible, pero se hace directamente en el local al hacer la compra.

Ambas modalidades permiten participar en todos los sorteos y modalidades de Kábala y están reguladas para seguridad y transparencia del juego.

¿Cómo se juega Kábala?

Como cada jueves, se llevó
Como cada jueves, se llevó a cabo un sorteo de la Kábala (Pixabay)

Para jugar el sorteo Kábala se tiene que entrar a la página de internet, donde se podrá elegir la jugada con un costo mínimo de un sol.

El siguiente paso en el juego es escoger seis números diferentes de una lista que va del 1 al 40, los cuales conformarán tu apuesta.

Se puede elegir cualquier número, si no se sabe cuáles escoger existe la opción “Al Azar” y el sistema elegirá la apuesta de forma aleatoria.

Si por algún motivo hay un error al elegir la apuesta, se puede seleccionar el botón de limpiar y escoger los números de nuevo.

Cuando se haya escogido los números, hay que hacer clic en el botón “Finaliza tu compra” para confirmarla y listo.

Para ganar el premio mayor de Kábala, el Pozo Buenazo, se tiene que coincidir con los seis números ganadores. Los que consiguieron de tres a cinco aciertos pueden ganar de cinco a 500 soles; si sólo son dos, se obtiene una jugada gratis.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año a año desde 1994.

La Tinka ha entregado más de 1.560.240.463 soles en premios y ha premiado a más de 236.024.242 peruanos.

Temas Relacionados

KábalaGanadoresperu-loteriasperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Ganadores del Gana Diario este 22 de enero de 2026

Como cada jueves, La Tinka informa los números resultados del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los ganadores del sorteo 4469

Ganadores del Gana Diario este

El oscuro caso de Carlos Zambrano con Alianza Lima: de aceptar con crudeza sus indisciplinas a ser denunciado por abuso sexual

Pasaron exactamente 30 días desde que abordó sin tapujos los temas extradeportivos del equipo, augurando un futuro más responsable. Pero el error lo tentó otra vez y ahora podría enfrentar cargos que lo dejarían sin libertad

El oscuro caso de Carlos

Tomás Gálvez advierte que cuadros recibidos por José Jerí podrían constituir cohecho pasivo: “Es una situación grave”

El fiscal de la Nación se pronunció sobre los productos que el presidente admitió que no pagó y recibió como ‘una cortesía’, por parte del empresario chino Zhihua Yang

Tomás Gálvez advierte que cuadros

Comandante de la policía suelta disparo durante discusión con vecino por ruido de fiesta familiar en Chiclayo

El conflicto se desató tras la solicitud de la esposa del oficial de bajar el ruido mientras los vecinos disfrutaban de un día en la piscina con sus familiares

Comandante de la policía suelta

Adelanto de la Noche Blanquiazul 2026 afecta programación de Latina: ¿Se modificará la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley?

El cambio de horario del Alianza Lima vs Inter Miami impactará en la transmisión prevista del canal para los partidos de vóley del sábado 24 de enero en el Polideportivo Lucha Fuentes

Adelanto de la Noche Blanquiazul
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez advierte que cuadros

Tomás Gálvez advierte que cuadros recibidos por José Jerí podrían constituir cohecho pasivo: “Es una situación grave”

Ministro del Interior admite que ocultó su presencia en cita entre José Jerí y empresario chino: “Han estado dos personas más”

Elio Riera refuta a empresario chino por desautorizarlo como su abogado: “Hablamos por horas, firmó contrato y está grabado”

La sombra de Zamir Villaverde, colaborador eficaz e investigado por corrupción, recae en reuniones de José Jerí y empresario chino

Presentan seis mociones de censura contra José Jerí: ¿existen los votos necesarios para cambiar al presidente?

ENTRETENIMIENTO

Parejas de Carlos Zambrano, Miguel

Parejas de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña toman medidas drásticas ante acusación de abuso sexual

Gianella Neyra regresa al cine con ‘Amando a Amanda’, que se estrena el 28 de mayo

Productor musical de ‘La Voz Perú’, ‘El Viejo’ Rodríguez, pide ayuda urgente para su salud: “Lucho por mis hijos y mi vida”

Milett Figueroa rompe su silencio y niega ruptura con Marcelo Tinelli por Patricio Parodi: “Estamos muy bien”

El impactante accidente de Paloma Fiuza en reality ‘El Internado’: modelo sufrió brutal caída y fue evacuada de urgencia

DEPORTES

El oscuro caso de Carlos

El oscuro caso de Carlos Zambrano con Alianza Lima: de aceptar con crudeza sus indisciplinas a ser denunciado por abuso sexual

Adelanto de la Noche Blanquiazul 2026 afecta programación de Latina: ¿Se modificará la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley?

Nuevo horario de Alianza Lima vs Inter Miami: partido por la ‘Noche ‘Blanquiazul’ 2026 sufrió cambio de último momento

Así se retiraron en Alianza Lima tras disturbios con barristas por denuncia de abuso sexual: salida en silencio en medio de resguardo policial

Gianluca Lapadula afronta problemas físicos que impiden su participación constante en Spezia por Serie B 2025/26