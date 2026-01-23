Perú

Ganadores del Gana Diario este 22 de enero de 2026

Como cada jueves, La Tinka informa los números resultados del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los ganadores del sorteo 4469

El premio mayor de gana
El premio mayor de gana diario es de 100.000 soles (Infobae/Jovani Pérez)

¿Participaste en el sorteo de Gana Diario y quieres saber si ganaste? Aquí puedes consultar los ganadores de su último sorteo dados a conocer por La Tinka.

Fecha del sorteo: jueves 22 de enero de 2026.

Número del sorteo: 4469

Resultados: 35 32 25 30 16

A qué hora se juega Gana Diario

Gana Diario celebra un sorteo diariamente, de lunes a domingo.

Los ganadores se difunden después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Recuerda que tienes hasta 30 días, a partir del día siguiente del sorteo, para reclamar tu premio, si éste es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.

Si el monto ganado supera el millón de soles, el lapso para ir por el dinero aumenta hasta 90 días. Mientras que en el caso de que tu premio sea menor a los 5.000 soles, tienes hasta 180 días para hacerte de él.

¿Qué plazo tengo para reclamar un premio en Gana Diario si gano?

Esta lotería es una de
Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El periodo para reclamar un premio en Gana Diario en Perú depende del monto ganado:

Premios menores o iguales a S/ 5,000: tienes hasta 180 días calendario desde la fecha del sorteo para reclamarlo.

Premios mayores a S/ 5,000 y menores a S/ 1,000,000: el plazo es de 30 días calendario para cobrar el premio.

Premios mayores o iguales a S/ 1,000,000: se deben reclamar en la oficina principal de Intralot en Lima, con un plazo máximo de 90 días calendario.

Estos plazos se cuentan desde la fecha del sorteo y es necesario presentar el boleto ganador original y DNI para el reclamo.

¿Cómo se juega Gana Diario?

Como cada jueves, se llevó
Como cada jueves, se llevó a cabo un sorteo de la Gana Diario (Pixabay)

Para jugar en el sorteo de Gana Diario se debe de entrar a su portal de internet, donde se podrá escoger la jugada con un costo mínimo de un sol.

El siguiente paso en el sorteo es elegir cinco números de una lista que va del 1 al 35, con los cuales se organizará la combinación.

Se puede escoger cualquier número para armar la apuesta, pero si no se sabe cuáles elegir existe la opción “Al Azar”, con ella el sistema la escogerá de forma aleatoria.

Si por algún motivo, al elegir la apuesta hay un error, se puede seleccionar el botón de limpiar y escoger los números de nuevo.

Cuando se haya armado la jugada, se da clic en el botón con la leyenda “Finaliza tu compra” para confirmar la adquisición y listo.

Para obtener el premio mayor de Gana Diario, se debe de obtener los seis aciertos de la combinación ganadora. Sin embargo, se consigue una recompensa si la apuesta coincide con al menos dos de los números del sorteo.

El premio mayor de gana diario es de 100.000 soles, mientas las recompensas de quienes acertaron de tres a cinco números va de los cinco a los 500 soles y si son dos aciertos, se obtiene una jugada gratis.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año tras año desde 1994.

La Tinka ha entregado más de 1.560.240.463 soles en premios y ha premiado a más de 236.024.242 peruanos.

