Qué se celebra el 22 de enero en el Perú: un recorrido por los hitos que definieron la institucionalidad y la identidad nacional

Las historias tras aniversarios que cambiaron la política, la ciencia y la cultura del país (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 22 de enero reúne hechos clave de la historia peruana en ámbitos políticos, culturales y sociales. En 1535 se creó el Cabildo de Lima, primera institución municipal de la capital virreinal, con funciones administrativas y judiciales.

En 1826, la capitulación del Real Felipe en el Callao selló el fin definitivo del dominio español. Ese día también nació Pedro Durán Quevedo, escritor y promotor fundamental del costumbrismo y la música peruana.

En 1943 se creó el distrito de Pucusana, importante balneario y caleta pesquera. Además, se conmemora el Día del Ingeniero Químico, vinculado al desarrollo científico nacional.

21 de enero de 1535 - Creación del Cabildo de Lima, primera institución municipal establecida en la capital virreinal del Perú

La creación del Cabildo de Lima marcó el inicio de la gestión municipal en el Perú, con funciones clave para ordenar la vida social, económica y judicial de la capital virreinal. (Eugenio Courret - Archivo Fotográfico Courret)

El 22 de enero de 1535 se estableció formalmente el Cabildo de Lima como el órgano de gobierno local de la incipiente “Ciudad de los Reyes”, apenas cuatro días después de su fundación.

Este cuerpo edilicio, liderado inicialmente por alcaldes ordinarios elegidos ese mismo día, cumplió funciones administrativas, judiciales y económicas para organizar la vida urbana colonial.

Entre sus responsabilidades figuraban la supervisión del aseo público, la justicia de primera instancia y la regulación de actividades comerciales. Con la independencia del Perú, esa estructura dio paso a los municipios republicanos, y con el tiempo evolucionó hacia la municipalidad moderna que rige la capital.

22 de enero de 1826 - La caída del Real Felipe selló el fin del dominio español en el Perú republicano

Tras meses de asedio y escasez, la capitulación del Real Felipe en el Callao simbolizó el colapso final del dominio colonial español en territorio peruano. (Eugenio Courret - Archivo Fotográfico Courret)

El 22 de enero de 1826 se produjo la capitulación de la Fortaleza del Real Felipe, último bastión militar del poder español en el Perú.

Tras un prolongado asedio por fuerzas republicanas, la guarnición realista al mando de José Ramón Rodil se rindió debido a la escasez extrema de alimentos, enfermedades y aislamiento. La entrega de la fortaleza, ubicada en el Callao, marcó el cierre definitivo del proceso de independencia peruana iniciado años antes.

El episodio tuvo un alto costo humano y simbolizó el colapso del control colonial en Sudamérica, consolidando la soberanía del nuevo Estado peruano.

22 de enero de 1941- nace Pedro Durán Quevedo, referente del costumbrismo y difusor clave de la música peruana del siglo XX

La figura de Pedro Durán Quevedo destaca por unir literatura y música, impulsando la difusión del cancionero nacional desde revistas y proyectos culturales. (El Anacrónico)

Pedro Durán Quevedo nació un 22 de enero y se consolidó como una figura relevante de la música y la literatura costumbrista peruana.

Escritor, editor y promotor cultural, impulsó la difusión del cancionero nacional desde revistas especializadas como Melodías Peruanas y El Cancionero Porteño.

Su labor permitió articular creación artística y preservación de tradiciones. En 1939 contribuyó a la popularidad del vals Me duele el corazón junto al dúo Limeñita y Ascoy, y en 1943 participó en grabaciones con Los Trovadores del Perú para el sello Odeón. Su legado integra música, memoria y cultura popular.

22 de enero de 1943 - Creación del distrito de Pucusana, balneario y caleta pesquera del sur de Lima

La creación del distrito de Pucusana formalizó un territorio marcado por la pesca artesanal, las playas y una identidad vinculada al océano Pacífico. (Andina)

Pucusana se constituyó oficialmente como distrito el 22 de enero de 1943 mediante la Ley Nº 9782 durante la administración del presidente Manuel Prado Ugarteche.

Ubicado al sur de Lima, este territorio limita con Santa María del Mar y la provincia de Cañete, y al sur y oeste se abre al océano Pacífico. Originalmente era un asentamiento de pescadores que con el tiempo vio crecer su población y actividad turística, gracias a sus playas, paisajes y condiciones marinas.

Su nombre tiene raíces indígenas que reflejan características geográficas de la zona. El distrito combina pesca artesanal, recreación costera y gastronomía marina.

22 de enero de 1946 - Día del Ingeniero Químico en el Perú

La fecha recuerda el nacimiento de la formación académica en ingeniería química en el Perú y su impacto en la innovación y los procesos productivos. (Andina)

Cada 22 de enero, el Perú conmemora el Día del Ingeniero Químico en recuerdo de la creación de la primera Facultad de Ingeniería Química en la Universidad Nacional de Trujillo en 1946.

La fecha reconoce el aporte de estos profesionales al desarrollo científico, industrial y tecnológico del país. La ingeniería química cumple un rol esencial en procesos productivos, investigación aplicada, diseño de plantas industriales y creación de nuevos materiales.

Aunque la celebración varía según cada nación, en el Perú esta jornada resalta la importancia de una disciplina que vincula ciencia, innovación y progreso económico y social.