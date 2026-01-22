José Jerí denuncia amenazas contra su equipo por “cuidar” a los transportistas de bandas extorsivas: “Estamos asumiendo el costo”

El presidente Jsoé Jerí reveló que miembros de su equipo recibieron amenazas tras impulsar acciones conjuntas con la Fiscalía para combatir la criminalidad vinculada al transporte. | Tv Perú

El presidente José Jerí denunció que integrantes de su equipo de trabajo vienen recibiendo amenazas como consecuencia de las acciones impulsadas por el Gobierno contra las bandas criminales dedicadas a la extorsión, particularmente aquellas que operan contra el sector transporte. El mandatario afirmó que estos hechos buscan frenar las medidas adoptadas para proteger a los transportistas, uno de los grupos más afectados por el crimen organizado.

Las declaraciones fueron brindadas en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, en el marco de la sesión informativa del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad. Jerí sostuvo que, pese a las intimidaciones, su gestión continuará enfrentando a las mafias que operan desde dentro y fuera de los penales, aun cuando ello implique costos personales y políticos.

El jefe de Estado remarcó que las amenazas evidencian el impacto real de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo en seguridad ciudadana y reiteró que no dará marcha atrás en las acciones orientadas a combatir la extorsión y el crimen organizado.

José Jerí denunció que su equipo recibe amenazas. Foto: Composición Infobae Perú

Asegura que su equipo es amenazado por enfrentar a bandas extorsivas

José Jerí reveló que las amenazas contra su equipo se produjeron luego de acciones concretas del Gobierno dirigidas a enfrentar a las bandas extorsivas. Recordó que uno de los episodios ocurrió tras la presentación de un convenio entre la Fiscalía y el Ministerio de Justicia para procesar información vinculada a llamadas asociadas a actividades delictivas.

El presidente José Jerí atribuyó los avances en seguridad a las intervenciones en penales y el aumento de patrullajes, pero reconoció que persisten desafíos, especialmente en las zonas con mayores índices de homicidios. - Crédito: Presidencia

Según relató, en esos días un integrante de su equipo recibió un mensaje intimidatorio en el que se exigía que el Gobierno dejara de “proteger o cuidar a los transportistas”, bajo el argumento de que estos serían controlados por las organizaciones criminales. El mensaje advertía que no debían seguir actuando contra dichas bandas y que debían abandonar las acciones contra la extorsión.

El presidente explicó que el trasfondo de estas amenazas está directamente relacionado con la decisión del Ejecutivo de enfrentar a las mafias que lucran con el transporte público, un sector históricamente golpeado por el accionar del crimen organizado.

José Jerí afirma que su equipo asume el costo de combatir la extorsión

Jerí precisó que no se trató de un hecho aislado, ya que posteriormente otro integrante de su equipo también fue amenazado con mensajes de contenido similar. Indicó que las personas afectadas son funcionarios conocidos en el ámbito público y que mantienen contacto permanente con la prensa y otras instituciones.

El mandatario sostuvo que estas intimidaciones reflejan la resistencia que enfrentan las reformas en seguridad y justicia, especialmente aquellas que buscan debilitar las estructuras criminales. Aun así, subrayó que su equipo ha decidido asumir el costo que implican estas acciones.

“Estamos asumiendo las consecuencias que ello puede implicar, porque cuando uno está comprometido con el objetivo, no importa exponerse”, señaló José Jerí, al recalcar que la prioridad de su gestión es proteger a las víctimas de la extorsión y enfrentar a las organizaciones criminales.

Presidente identifica a reclusos como sus principales enemigos

El presidente afirmó que su gestión sí tiene enemigos claramente identificados y precisó que estos se encuentran principalmente en los penales del país. Según explicó, se trata de internos vinculados a organizaciones criminales que han visto afectados sus intereses tras las medidas adoptadas para cortar las coordinaciones ilícitas desde prisión.

El presidente aseguró que las reformas al sistema penitenciario han reducido la capacidad de coordinación de los cabecillas criminales, y reafirmó el compromiso del gobierno para enfrentar la delincuencia. | TV Perú

Jerí sostuvo que los cambios impulsados en el sistema penitenciario han limitado de forma significativa la capacidad de los reclusos para operar con impunidad. Indicó que la transformación del INPE hacia un nuevo modelo penitenciario ha reducido la facilidad con la que estas redes criminales coordinaban delitos con el exterior.

El mandatario añadió que estas restricciones también afectan a los contactos externos de los cabecillas, lo que explicaría el uso de amenazas como mecanismo de presión. Pese a ello, reiteró que el Gobierno mantiene su compromiso de acabar con la delincuencia organizada, cueste lo que cueste.

Sesión informativa del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad

La sesión informativa del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad se realizó en Palacio de Gobierno bajo la conducción de José Jerí. El ministro de Justicia, Walter Martínez, destacó la veracidad de los datos presentados, correspondientes a 2022, 2024 y una proyección de cierre para 2025, los cuales calificó como alentadores.

El Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad presentó en Palacio de Gobierno datos oficiales que reflejan una reducción en victimización y percepción de inseguridad, según cifras del INEI y el Ministerio de Justicia. - Crédito: Presidencia

Por su parte, el jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, explicó que la información proviene principalmente de registros de la Policía Nacional, y detalló que se reportó una reducción en denuncias por extorsión, robo y estafa, así como una disminución de la victimización y la percepción de inseguridad en el país.