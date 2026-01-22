Intentan asaltar a reportera EN VIVO en el puente Santa Rosa, una de las zonas más inseguras del Rímac

Intento de asalto en vivo expone el riesgo que enfrentan periodistas durante cobertura policial en el Rímac. Buenos Días Perú

La cobertura de un hecho policial terminó por convertirse en una escena de alto riesgo frente a las cámaras. Lo que comenzó como un enlace informativo sobre un crimen ocurrido en el Rímac derivó en un momento de tensión que quedó registrado en vivo y expuso, una vez más, la vulnerabilidad de los equipos de prensa en zonas con elevados niveles de inseguridad.

El episodio se produjo en las inmediaciones del puente Santa Rosa, un punto de tránsito constante y escenario recurrente de denuncias vecinales por robos y agresiones. Allí, un equipo del programa Buenos Días Perú realizaba una transmisión relacionada con el asesinato de un joven estudiante, sin prever que el peligro se presentaría a escasos metros y en tiempo real.

La reportera Lourdes Castillo y su camarógrafo mantuvieron la transmisión mientras un individuo con actitud sospechosa se aproximaba al área donde se encontraba el vehículo del equipo. La reacción oportuna evitó un asalto, pero el hecho dejó en evidencia la falta de condiciones mínimas de seguridad para el ejercicio periodístico en la vía pública.

El momento de tensión durante la transmisión en vivo

Robos, asalto y demás crímenes aumentan en la semana entre la Navidad y Año Nuevo. (Foto: Andina)

De acuerdo con lo informado en el enlace, el sujeto apareció de manera repentina mientras el equipo se desplazaba por la zona. Su comportamiento alertó al personal de apoyo que acompañaba a la reportera, quien se encontraba concentrada en el despacho en directo.

“Fue el auxiliar quien se percató de la presencia de un sujeto, un sujeto con las mismas características que atacó a Martín. Se acercó a las ventanas del auto intentando robar algo. Era evidente su intención”, relató la periodista durante la emisión. El individuo se retiró luego de ser confrontado verbalmente y tomó la dirección de la prolongación Tacna.

Durante ese instante, la reportera y el camarógrafo continuaron al aire, sin posibilidad de abandonar el lugar de inmediato. “Nosotros no podíamos hacer más porque estábamos en vivo y les estábamos dando la información del tema que nos traía aquí al lugar”, explicó Castillo, al detallar la dificultad de reaccionar con mayor margen ante una amenaza directa.

Zona identificada como foco de inseguridad

El intento de asalto no se presentó como un hecho aislado. Según el testimonio difundido en el programa, el sector del puente Santa Rosa registra la presencia constante de personas vinculadas a actos delictivos, especialmente en horarios de baja iluminación.

“Es un punto donde hay constantemente sujetos de mal vivir, hay delincuentes que transitan por esta zona”, señaló la reportera, al describir el contexto en el que se desarrollaba la cobertura. Añadió que el sujeto que se aproximó al equipo tendría rasgos similares a los del presunto autor del asesinato del estudiante de 19 años ocurrido horas antes.

El relato también incluyó la falta de condiciones básicas de seguridad. “Seis de la mañana, la zona es muy poco iluminada y lo que haría falta es reforzar el tema de seguridad ciudadana, sobre todo para las personas que transitan por este lugar”, sostuvo Castillo durante el enlace.

Tras el incidente, el equipo periodístico recorrió el área para constatar la presencia de autoridades. El resultado fue desalentador. “No hemos visto mayor presencia policial o un operativo, tal vez, que nos dé signos de que realmente se está buscando al asesino del joven de diecinueve años”, indicó la periodista.

El intento de asalto en pleno enlace puso en debate las condiciones en las que los periodistas desarrollan su trabajo en la calle. La cobertura de hechos violentos, en zonas con escasa vigilancia, expone a los equipos a amenazas directas que pueden escalar en cuestión de segundos.

La propia reportera destacó que el sujeto se desplazó con total libertad por el sector. “Estos sujetos y este sujeto van por aquí, esta es su zona de acción y se van a esconder hacia el Rímac”, manifestó, al describir las rutas habituales utilizadas tras cometer delitos.

El episodio, registrado en vivo, dejó imágenes que reflejan el nivel de riesgo cotidiano en determinados puntos de la capital y reabrió el debate sobre la protección de quienes informan desde el lugar de los hechos, en contextos marcados por la inseguridad y la ausencia de control efectivo.