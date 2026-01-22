Golpe al narcotráfico en el Amazonas: incautan casi 14 kilos de cocaína en bus interprovincial que iba de Tarapoto a Chiclayo

La intervención se realizó en la madrugada del 20 de enero en el peaje de Utcubamba, un punto clave de conexión entre la Amazonía y la costa norte del país.

En la madrugada del 20 de enero de 2026, un control de rutina en una vía estratégica del nororiente peruano derivó en un nuevo golpe al tráfico ilícito de drogas. La intervención se produjo en la carretera Fernando Belaunde Terry, a la altura del peaje de Utcubamba, en el distrito de El Milagro, un punto clave para el desplazamiento de pasajeros y mercancías entre regiones amazónicas y la costa norte del país.

El operativo tuvo lugar en un horario de bajo tránsito, alrededor de las 04:10 a. m., cuando un bus interprovincial fue detenido para una verificación de identidad y equipajes. El vehículo cubría la ruta Tarapoto–Chiclayo, un trayecto frecuente que conecta San Martín con Lambayeque y que, según fuentes policiales, suele ser utilizado por redes dedicadas al transporte de drogas.

La acción conjunta involucró a la Policía Nacional y al Ministerio Público, en el marco de una estrategia de interdicción terrestre. La revisión de pertenencias permitió detectar un equipaje que llamó la atención de los agentes por su peso y características externas, lo que motivó una inspección más detallada.

Intervención en el peaje de Utcubamba

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Amazonas lideró la diligencia junto con personal de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional. El operativo contó con la participación del teniente PNP Carlos Urrutia Lazarte, jefe del Puesto de Control Bagua de la DIRANDRO-PNP, y nueve efectivos policiales destacados en la zona.

El bus intervenido, de placa de rodaje BOS-961, pertenece a la empresa de transportes “Turismo CIVA S.A.C.” y era conducido por Ali Kevin Takayama Delgado. Según el registro oficial, la unidad se desplazaba desde Tarapoto con destino final a la ciudad de Chiclayo cuando fue detenida en el punto de control.

Durante la inspección, los agentes solicitaron el manifiesto de pasajeros y procedieron al registro de los equipajes almacenados en la bodega. En ese proceso se identificó una bolsa de rafia multicolor que portaba el ticket de equipaje N.° “000070”, elemento que permitió vincular el bulto con uno de los ocupantes del bus.

Hallazgo de la sustancia ilícita

Al abrir la bolsa intervenida, el personal policial encontró cuatro paquetes de color negro, de forma irregular. Cada uno contenía una sustancia de color beige, con textura pastosa y aspecto húmedo. La muestra fue sometida a una prueba de campo con reactivo químico, cuyo resultado orientó “positivo para alcaloide de cocaína”.

El equipaje correspondía al pasajero identificado con las iniciales P.H.P., de 26 años, de acuerdo con el manifiesto de pasajeros y el ticket hallado en la bolsa. Ante la evidencia, los agentes procedieron con la detención del ciudadano por flagrancia delictiva, con el fin de continuar con las diligencias urgentes previstas en la normativa vigente.

Las autoridades informaron que la intervención se desarrolló sin incidentes y bajo estrictas medidas de seguridad, tanto para el personal interviniente como para los demás pasajeros del vehículo.

Luego de la incautación, la sustancia ilícita fue trasladada a las oficinas de la SEINCRI PNP de Bagua Grande. En ese lugar se efectuó la prueba de orientación definitiva y el pesaje oficial de la droga, conforme a los protocolos establecidos por la DIRANDRO y el Ministerio Público.

El resultado del pesaje arrojó un total de “trece kilogramos con ochocientos cuarenta y nueve gramos (13,849 kg) de alcaloide de cocaína”, cifra que confirma la magnitud del cargamento detectado durante el operativo. Este procedimiento quedó registrado en las actas correspondientes, con presencia fiscal y policial.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Amazonas, instancia encargada de conducir las investigaciones para determinar el origen de la sustancia, la posible existencia de una red criminal y el destino final del cargamento incautado.