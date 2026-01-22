Desarticulan banda criminal integrada por extranjeros y peruanos que exigía 25 mil soles por rescate

La Policía Nacional del Perú capturó a la banda criminal 'Los Secos del Norte', integrada por peruanos y venezolanos, que secuestró a una trabajadora de una empresa de inversiones en Lima. Los delincuentes exigían un rescate de 25,000 soles.

La Policía Nacional del Perú (PNP) logró desarticular una organización dedicada al secuestro, compuesta por ciudadanos de origen venezolano y nacionalidad peruana, tras un operativo realizado en los distritos de Carabayllo y Rímac.

La intervención permitió la liberación de una trabajadora de una empresa de inversiones, quien había sido privada de su libertad el día anterior, y puso fin a la exigencia de un rescate de 25.000 soles al empleador de la víctima.

Los hechos se desencadenaron cuando la mujer fue abordada al promediar las 17:00 y trasladada a un inmueble acondicionado por los secuestradores, donde permaneció retenida. Una vez concretado el traslado, los captores iniciaron la negociación, solicitando el pago del rescate como condición para su liberación. La rápida denuncia presentada por el responsable de la empresa Onix, donde laboraba la afectada, activó los protocolos operativos de la División de Secuestros.

La denuncia inmediata del empleador activó los protocolos de la División de Secuestros y posibilitó la identificación de los lugares donde operaban los captores - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.

El coronel Jorge Luis Carpio Ordaya, jefe de dicha unidad, explicó en declaraciones a Exitosa que la información recopilada durante las primeras diligencias permitió identificar los puntos clave donde se ocultaban los involucrados.

El oficial detalló que “la banda se concertó y conspiró para cometer el secuestro en agravio de una empleada. Tras privarla de su libertad, la trasladaron a un inmueble acondicionado como cautiverio. Luego, exigieron al empleador el pago de 25.000 soles para liberarla

Las labores de inteligencia y el trabajo de campo guiaron a los agentes hasta una vivienda en Carabayllo, donde se logró la captura de cuatro integrantes, incluyendo al supuesto cabecilla, responsable de la planificación y distribución de tareas dentro del grupo. En el lugar se hallaron pertenencias de la víctima, entre ellas un teléfono móvil y una laptop, elementos que respaldan la vinculación directa de los detenidos con el delito.

Durante el operativo se capturó a cuatro integrantes, incluido el presunto líder, y se recuperaron evidencias clave que vinculan a los detenidos con el delito - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.

Mientras el personal policial se aproximaba al segundo punto de interés, ubicado en el Rímac, los secuestradores optaron por abandonar a la víctima en el inmueble, facilitando así su rescate. La agraviada fue encontrada en buen estado y se encuentra actualmente estable. Próximamente será citada por las autoridades para recoger su testimonio y aportar detalles clave sobre el caso.

Respecto a la situación legal de los ciudadanos extranjeros involucrados, el coronel Carpio Ordaya informó que “se ha solicitado su movimiento migratorio y se investiga su ingreso al país, el cual habría sido de forma irregular. Actualmente se encuentran en calidad de detenidos y se realizan las diligencias de ley con la participación del Ministerio Público para determinar con precisión el rol de cada uno”.

La labor policial culminará con la presentación del informe correspondiente al Ministerio Público, que elevará el caso al Poder Judicial para la aplicación de las sanciones penales que correspondan.

