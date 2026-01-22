Delincuente ataca con brutalidad a hombre en silla de ruedas en la puerta de su casa en Chiclayo para robarle el celular y la billetera

Cámaras de seguridad registran el preciso momento en que un hombre en silla de ruedas es asaltado con brutalidad en la puerta de su casa en Tumán, Chiclayo. El delincuente no solo le arrebató su celular y billetera, sino que lo derribó al suelo antes de huir. Fuente: ATV Noticias

Un hombre en silla de ruedas fue víctima de un violento asalto en el distrito de Tumán, en Chiclayo, durante la noche del miércoles. Alrededor de las 23:30, un delincuente se abalanzó sobre él en la puerta de su vivienda, aprovechando la escasa vigilancia y su condición de movilidad reducida. El agresor lo derribó al suelo y le arrebató el celular y la billetera, en un acto que dejó a la víctima llena de impotencia y desesperación. El ataque se produjo en una zona donde vecinos y familiares denuncian que la delincuencia ha ganado terreno, especialmente durante la noche.

El violento episodio no solo expuso la vulnerabilidad de personas con discapacidad ante la criminalidad, sino que también generó una ola de indignación en la comunidad. Los gritos del hombre alertaron a sus familiares, quienes salieron rápidamente de la casa e intentaron perseguir al ladrón, aunque sin éxito. La escena se repite con frecuencia en las calles de Tumán, donde los habitantes aseguran que los asaltos se han convertido en parte de la rutina nocturna.

El caso ha vuelto a poner en primer plano la sensación de abandono y desprotección que experimentan los ciudadanos de Chiclayo. La falta de presencia policial y la escasa iluminación pública han sido señaladas como factores que facilitan el accionar de los delincuentes. La situación, según los vecinos, sigue agravándose y afecta cada vez más a los sectores más vulnerables.

Delincuentes asaltan brutalmente a hombre en silla de ruedas

La noche del asalto, la víctima se encontraba sentada en su silla de ruedas frente a la puerta de su casa. Un sujeto apareció de manera sorpresiva, se acercó y, sin mostrar compasión alguna por la discapacidad del hombre, lo jaloneó con extrema violencia. El impacto fue tan brutal que el hombre cayó al suelo, quedando momentáneamente imposibilitado de moverse por sí solo.

Un hombre en silla de ruedas fue víctima de un violento asalto en Tumán, Chiclayo. El ataque ha generado indignación en la comunidad y reavivó el reclamo por medidas urgentes de seguridad. Foto: Composición Infobae Perú

El delincuente, tras arrebatarle el celular y la billetera, huyó corriendo por la calle oscura. Los gritos desgarradores del hombre resonaron en la cuadra, mientras intentaba reincorporarse con gran esfuerzo. Sus familiares, alertados por el estruendo y la desesperación, salieron de inmediato para auxiliarlo e intentaron capturar al agresor. Sin embargo, la rapidez del ladrón y la falta de testigos impidieron cualquier reacción efectiva.

Vecinos que presenciaron la escena manifestaron su indignación ante la falta de seguridad y protección para quienes viven con alguna discapacidad.

Comunidad exige justicia tras el ataque a hombre en silla de ruedas

El hombre, cuya identidad permanece en reserva por motivos de seguridad, padece una condición que le obliga a movilizarse en silla de ruedas y que limita gravemente su capacidad de defensa. Tras el ataque, intentó ponerse de pie con extrema dificultad y una visible cojera. La impotencia y el dolor se sumaron al miedo, evidenciando el impacto psicológico que episodios como este dejan en las víctimas.

Familiares de la víctima han expresado su frustración y temor por la creciente inseguridad en Tumán. La indignación se hizo eco entre los vecinos, quienes exigieron a las autoridades una reacción inmediata y efectiva.

Un delincuente atacó con brutalidad a un hombre en silla de ruedas en Tumán, Chiclayo. Foto: Composición Infobae Perú (referencial)

En tanto, la comunidad del distrito denuncia que la zona se ha convertido en un blanco fácil para los delincuentes, debido a la falta de rondas policiales y la ausencia de cámaras de vigilancia. Vecinos han organizado patrullajes vecinales y han solicitado apoyo al municipio, aunque la respuesta oficial ha sido insuficiente hasta el momento. La noche del asalto, la rápida movilización de la familia y los vecinos no logró cambiar el desenlace, pero dejó claro el hartazgo ante la pasividad de las autoridades.

En el distrito, la percepción de inseguridad ha alcanzado niveles alarmantes. Los habitantes advierten que la delincuencia actúa con total impunidad y que los casos de robos, asaltos y ataques violentos aumentan semana a semana.

Jerí respalda su estrategia de seguridad pese a avances limitados

Hace una semana, el presidente José Jerí abordó el problema de la inseguridad ciudadana durante una entrevista con Andrés Oppenheimer para CNN. El mandatario reconoció que el país atraviesa un momento difícil y que la criminalidad representa hoy uno de los mayores desafíos para su gobierno. “Nosotros encontramos el país navegando en turbulencia y sin controles que te permitan guiarte”, afirmó José Jerí, aludiendo al debilitamiento institucional heredado de gestiones anteriores.

El presidente explicó que las fuerzas del orden enfrentan serias limitaciones presupuestarias y que la coordinación entre instituciones ha estado ausente. “No había ninguna herramienta coordinada que te permita avanzar para combatir la delincuencia”, señaló Jerí, quien adelantó la presentación de un plan integral de seguridad ciudadana en los próximos días.

Lastimosamente, la criminalidad continúa atacando a los más vulnerables y transportistas. (Infobae Perú / Clara Giraldo)

Según el mandatario, la estrategia incluye el fortalecimiento de la Policía Nacional, acciones de prevención y la utilización de estados de emergencia en zonas críticas. “Estamos convencidos de que este plan va a generar más resultados”, sostuvo, aunque reconoció que los avances aún son insuficientes y que la ciudadanía demanda soluciones más rápidas. “Hoy, cerca de tres meses, tenemos resultados que, si bien es cierto, no son los óptimos, han comenzado a decrecer algunas incidencias criminales en nuestro país”, explicó Jerí.

En Tumán, sin embargo, los vecinos y las víctimas de hechos como el reciente asalto siguen esperando cambios tangibles. La desconfianza hacia las autoridades y la sensación de abandono persisten, mientras la comunidad exige acciones concretas y efectivas para recuperar la tranquilidad perdida.