Ranking Netflix: “El botín” domina el top 10 de son las películas favoritas del público en Perú

La confianza tiene su precio, y alguien debe pagarlo. «El botín», dirigida por Joe Carnahan y protagonizada por Matt Damon, Ben Affleck, Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno y Kyle Chandler, se estrena el 16 de enero. (Netflix)

Si no sabes qué ver, el top 10 de las películas más populares en Netflix Perú puede darte una pista. Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmografía que no puedes dejar pasar.

Netflix es, posiblemente, el proveedor de streaming más reproducido en el mundo. Desde 1997, año de su fundación, hasta hoy su número de suscriptores ha vivido un incremento constante, a excepción de los primeros seis meses de 2022, alcanzando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, asegura Statista.

Top 10 de las películas más vistas de Netflix Perú

1. El botín (The Rip)

THE RIP. (L to R) Ben Affleck as Detective Sergeant J.D. Byrne and Matt Damon as Lieutenant Dane Dumars in The Rip. Cr. Claire Folger/Netflix © 2025.

El descubrimiento de varios millones de dólares en efectivo en un zulo abandonado de Miami quiebra la confianza de un grupo de policías. Ahora, todo y todos están bajo sospecha.

2. Héroe por encargo (Freelance)

Héroe por encargo (Créditos: Corazón Films)

Mason Petit (John Cena) es un soldado retirado de las fuerzas especiales que, tras años de paz, tranquilidad y monotonía, decide abandonar su aburrido retiro en los suburbios para volver al trabajo y proteger a la periodista (Alison Brie) mientras entrevista a un cruel dictador (Juan Pablo Raba). En mitad de la entrevista, estallará un golpe militar que hará peligrar sus vidas y les llevará a esconderse en la selva donde deberán emplearse a fondo para sobrevivir.

3. Gente que conocemos en vacaciones (People We Meet on Vacation)

Gente que conocemos en vacaciones | Avance oficial | Netflix

Poppy es un espíritu libre y a Alex le gusta planificarlo todo. Tras muchas vacaciones juntos, estos amigos tan diferentes se preguntan si serán la pareja perfecta.

4. El hombre de la máscara de hierro (The Man in the Iron Mask)

"El hombre de la máscara de hierro" se mete en el ranking de las películas más vistas del momento. (Netflix)

Con Felipe encarcelado y el trono ocupado por su hermano gemelo, el rey Luis, cuyo gobierno ha desatado el desorden en el reino, los Tres Mosqueteros deciden reunirse con el propósito de capturar a Luis y colocar a Felipe en su lugar. Hace varios años que Aramis, Athos y Porthos compartieron combates al lado de su amigo D’Artagnan.

5. El gran diluvio (대홍수)

En el que podría ser el último día en la Tierra, una lucha a vida o muerte en un piso inundado se convierte en la única esperanza de supervivencia de la humanidad.

6. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Las guerreras k-pop se estrenará en Netflix el próximo 20 de junio. Crédito: Netflix Latinoamérica

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

7. Yo antes de ti

Yo antes de ti. (Univisión)

Louisa “Lou” Clark (Emilia Clarke), una chica inestable y creativa, reside en un pequeño pueblo de la campiña inglesa. Vive sin rumbo y va de un trabajo a otro para ayudar a su familia a llegar a fin de mes. Sin embargo, un nuevo trabajo pondrá a prueba su habitual alegría. En el castillo local, se ocupa de cuidar y acompañar a Will Traynor (Sam Claflin), un joven y rico banquero que se quedó paralítico tras un accidente.

8. Cómo entrenar a tu dragón 3

Lo que comenzó como la inesperada amistad entre un joven vikingo y un temible dragón, Furia Nocturna, se ha convertido en una épica trilogía que ha recorrido sus vidas. En esta nueva entrega, Hipo y Desdentao descubrirán finalmente su verdadero destino: para uno, gobernar Isla Mema junto a Astrid; para el otro, ser el líder de su especie. Pero, por el camino, deberán poner a prueba los lazos que los unen, plantando cara a la mayor amenaza que jamás haya afrontado.. y a la aparición de una Furia Nocturna hembra.

9. Súper Mario Bros: La película

Una escena de la película "The Super Mario Bros. Movie". Foto proveída por Nintendo y Universal Studios (Nintendo y Universal Studios, via AP)

Mientras trabajan en una avería subterránea, los fontaneros de Brooklyn, Mario y su hermano Luigi, viajan por una misteriosa tubería hasta un nuevo mundo mágico. Pero, cuando los hermanos se separan, Mario deberá emprender una épica misión para encontrar a Luigi. Con la ayuda del champiñón local Toad y unas cuantas nociones de combate de la guerrera líder del Reino Champiñón, la princesa Peach, Mario descubre todo el poder que alberga en su interior.

10. Madagascar

La película animada se posiciona como una de las favoritas de Netflix. Crédito: Paramount Pictures

Cuenta la historia de cuatro divertidos animales del zoo de Central Park, Nueva York, (Alex el león, Marty la cebra, Gloria la hipopótamo y Melman la jirafa). Llevan toda su vida encerrados en cautividad sin poder experiemtnar el sabor de la libertad y se han propuesto idear un plan para salir de allí juntos. Un día, una serie de casualidades les llevan a lograr lo que tanto ansiaban y huyen de aquel lugar. Terminan en plena naturaleza, concretamente en la idílica isla de Madagascar. Allí descubrirán, a base de apasionantes aventuras, que la vida salvaje es muy diferente a lo que ellos pensaban y que vivir en libertad no es tan fácil como imaginaban.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (AFP/Sebastien Vuagnat)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como “Stranger Things” y “The Crown” han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.