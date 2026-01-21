Perú

José Jerí confronta al premier por decir que cayó en una trampa y no está preparado: “A mis 39 años, he tomado decisiones firmes”

El presidente interino respondió a las críticas de su jefe de Gabinete, Ernesto Álvarez, quien cuestionó su preparación para liderar el Ejecutivo. Volvió a negar actos ilícitos tras reunirse con un empresario chino y aseguró que existe una campaña para desestabilizar su gobierno

El mandatario dejó en claro que no va a renunciar a la encaragtuea de la Presidencia. | Canal N

El presidente interino José Jerí respondió este martes a las declaraciones de su jefe de Gabinete, Ernesto Álvarez, quien declaró en la víspera que “cayó en una trampa” al reunirse de manera extraoficial con un empresario chino y que su juventud lo hace poco preparado para ejercer la jefatura de Estado.

Durante una entrevista con la televisora America TV, Jerí ratificó que no ha cometido actos ilícitos en esos encuentros y sostuvo que existe una campaña para desestabilizar su gobierno.

“Más allá del propósito del daño personal que me quieren hacer, hay un interés claro de distorsionar actos comunes que yo he hecho. Las investigaciones lo dirán, pero lo cierto es que distorsionar maliciosamente actos comunes como ir a un restaurante, a un chifa o comprar en la tienda, está siendo usado para desestabilizar”, dijo.

“He aceptado mis errores. Lo que no voy a aceptar, y es porque no ha sido, es que haya un hecho irregular e ilícito en el motivo de mi conversación”, agregó.

Jerí aseguró que no cometió ninguna ilegalidad durante los encuentros con el empresario Zhihua 'Johnny' Yang y afirmó que las investigaciones esclarecerán lo sucedido

Respecto a la hipótesis de una venganza de su amigo, el empresario chino Zhihua ‘Johnny’ Yang, como sugirió el primer ministro, Jerí afirmó que no podía descartar ni afirmar nada. “Eso finalmente serán las investigaciones. Yo no mentí al país. Se está aprovechando la situación justamente para atacar la investidura presidencial, más allá de mi error que ya he reconocido”, dijo.

Añadió que Álvarez se mantendrá en el cargo y, al ser consultado sobre si consideraba renunciar, como lo han solicitado diversas bancadas parlamentarias, respondió con un no rotundo. “Uno renunciaría si es que tuviera algo que ocultar. Y yo no le he mentido al país y yo no he hecho nada ilícito”, afirmó.

Seguidamente, replicó al jefe de Gabinete por insinuar que se mareó por su edad y por el cargo asumido tras la destitución de la expresidenta Dina Boluarte. “No. Yo a mis 39 años, pese a que me puedan criticar el tema de la edad, creo que he tomado decisiones y sigo tomando decisiones y seguiré tomando decisiones que son firmes”, afirmó.

El presidente interino sostuvo que existe una campaña que busca distorsionar actos cotidianos para desestabilizar su gestión y dañar su imagen personal

Álvarez había declarado en una entrevista previa que “el presidente ha caído en una trampa por los elogios y su juventud”, ya que en un año ha pasado de ser legislador a jefe de Estado. “Entonces, yo entiendo que hubiera tenido una crisis muy fuerte. Uno a esa edad no está preparado para tantos cambios en tan poco tiempo”, dijo al sugerir que no había que creer a ningún político.

Pedido

Jerí ha pedido a la Comisión de Fiscalización del Congreso que convoque para este miércoles a una sesión extraordinaria para declarar sobre las polémicas reuniones fuera de registro oficial que mantuvo con el empresario, que solo se conocieron al ser reveladas por la prensa.

Agregó que formuló esta solicitud frente “a la necesidad del país de que los asuntos de interés público sean esclarecidos con transparencia y responsabilidad, permitiendo que la representación nacional cuente con información directa, objetiva y oportuna”.

