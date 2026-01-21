Balacera en Caquetá: imágenes del preciso momento del ataque a hombre dentro del mercado

Imágenes escalofriantes de una cámara de seguridad muestran el momento exacto en que un sicario persigue y asesina a sangre fría a un hombre en las inmediaciones del mercado de Caquetá, en el Rímac. | Buenos Días Perú

Un ataque armado en pleno día terminó con la vida de Jimmy Anderson Carhuaz Ramírez, de 38 años, dentro del mercado Cooperativa El Trébol, en las inmediaciones del local de Caquetá, en el Rímac. El hecho ocurrió en el jirón La Perricholi, una zona comercial muy transitada. De acuerdo con Panamericana, la víctima se encontraba trabajando como mototaxista.

Cámaras registran el atentado

Dos personas arribaron a bordo de una motocicleta. Uno de los atacantes descendió, portando un overol azul, aparentando que es un trabajador, y persiguió a Carhuaz Ramírez mientras le disparaba en repetidas ocasiones.

El hombre intentó refugiarse entre los puestos del mercado, pero cayó herido al ingresar al local, donde recibió los disparos finales que acabaron con su vida. Las cámaras de seguridad captaron el desarrollo del crimen, cuyo registro ya forma parte de la investigación.

La víctima intentó refugiarse entre los puestos del mercado, donde recibió múltiples disparos, mientras testigos y vecinos relataron su papel vigilante contra la delincuencia en la zona| |Panamericana.

PNP busca a implicados

Durante la intervención policial, se hallaron más de diez casquillos de bala en los alrededores del mercado Cooperativa El Trébol, lo que reflejó la violencia con la que actuaron los responsables. El ataque sucedió cuando el mercado estaba repleto de comerciantes y clientes, lo que generó escenas de pánico y dispersión entre quienes se encontraban en el área.

La policía inició la búsqueda de los agresores, quienes escaparon tras el hecho. Vecinos y comerciantes afirmaron que Carhuaz Ramírez era una persona conocida en el barrio.

Algunos testigos indicaron que mantenía una actitud vigilante y solía intervenir para evitar robos u otros delitos en los alrededores del mercado.

El hecho ocurrió cuando dos atacantes llegaron en motocicleta y uno de ellos disparó repetidas veces ante numerosos testigos, provocando conmoción y reforzamiento de la seguridad local| Panamericana

Las autoridades investigan si la víctima había recibido amenazas previas y si el crimen tiene relación con su actividad como mototaxista o por su rol como vigilante informal en la zona. El crimen, ocurrido a plena luz del día y ante una gran cantidad de personas, conmocionó a la comunidad y generó preocupación por la seguridad en los mercados de la ciudad.

