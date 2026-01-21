Perú

Balacera en Caquetá: imágenes del preciso momento del ataque a hombre dentro del mercado

La víctima intentó refugiarse entre los puestos del mercado, donde recibió múltiples disparos, pero al ser trasladado al hospital se confirmó su deceso

Imágenes escalofriantes de una cámara de seguridad muestran el momento exacto en que un sicario persigue y asesina a sangre fría a un hombre en las inmediaciones del mercado de Caquetá, en el Rímac. | Buenos Días Perú

Un ataque armado en pleno día terminó con la vida de Jimmy Anderson Carhuaz Ramírez, de 38 años, dentro del mercado Cooperativa El Trébol, en las inmediaciones del local de Caquetá, en el Rímac. El hecho ocurrió en el jirón La Perricholi, una zona comercial muy transitada. De acuerdo con Panamericana, la víctima se encontraba trabajando como mototaxista.

Cámaras registran el atentado

Dos personas arribaron a bordo de una motocicleta. Uno de los atacantes descendió, portando un overol azul, aparentando que es un trabajador, y persiguió a Carhuaz Ramírez mientras le disparaba en repetidas ocasiones.

El hombre intentó refugiarse entre los puestos del mercado, pero cayó herido al ingresar al local, donde recibió los disparos finales que acabaron con su vida. Las cámaras de seguridad captaron el desarrollo del crimen, cuyo registro ya forma parte de la investigación.

PNP busca a implicados

Durante la intervención policial, se hallaron más de diez casquillos de bala en los alrededores del mercado Cooperativa El Trébol, lo que reflejó la violencia con la que actuaron los responsables. El ataque sucedió cuando el mercado estaba repleto de comerciantes y clientes, lo que generó escenas de pánico y dispersión entre quienes se encontraban en el área.

La policía inició la búsqueda de los agresores, quienes escaparon tras el hecho. Vecinos y comerciantes afirmaron que Carhuaz Ramírez era una persona conocida en el barrio.

Algunos testigos indicaron que mantenía una actitud vigilante y solía intervenir para evitar robos u otros delitos en los alrededores del mercado.

Las autoridades investigan si la víctima había recibido amenazas previas y si el crimen tiene relación con su actividad como mototaxista o por su rol como vigilante informal en la zona. El crimen, ocurrido a plena luz del día y ante una gran cantidad de personas, conmocionó a la comunidad y generó preocupación por la seguridad en los mercados de la ciudad.

Canales de ayuda

Puedes solicitar apoyo a los siguientes medios.

  • Policía Nacional del Perú (PNP): La PNP atiende emergencias relacionadas con delitos, situaciones de riesgo, alteraciones del orden público y brinda protección inmediata a la ciudadanía. Ante cualquier incidente, la población puede comunicarse con la central de emergencias para solicitar la intervención policial y recibir orientación sobre los pasos a seguir.
  • Bomberos: El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú responde a emergencias como incendios, rescates, accidentes de tránsito y situaciones que requieren asistencia técnica especializada. Su labor es fundamental en la atención rápida y eficiente ante eventos que ponen en peligro la vida o la integridad de las personas. Puedes comunicarte al 116.
  • SAMU: El Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) proporciona atención médica prehospitalaria en casos de accidentes, urgencias médicas o situaciones críticas de salud. Puedes llamar de manera gratuita al 106.
  • Ministerio Público: La Fiscalía interviene en la investigación de delitos y protección de los derechos de las víctimas. Ante la comisión de un acto delictivo, este organismo recibe denuncias, dirige las investigaciones y vela por el cumplimiento de la ley, asegurando el acceso a la justicia para la población afectada.

