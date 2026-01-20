Fiscalía investiga nuevo atentado contra Armonía 10, ¿qué medidas se han dispuesto para hallar a los responsables?

El bus de la popular orquesta de cumbia Armonía 10 fue atacado con un artefacto explosivo en los exteriores de una discoteca en Trujillo. El atentado, presuntamente por extorsión, ocurrió mientras la agrupación se presentaba en el local. Latina

La madrugada del 19 de enero volvió a poner en alerta a la escena musical peruana tras un violento atentado dirigido contra el bus de la orquesta Armonía 10 de Walther Lozada en el distrito de Víctor Larco, provincia de Trujillo, región La Libertad. El ataque, perpetrado con un artefacto explosivo de considerable poder, no dejó víctimas, pero sí generó graves daños materiales y reavivó la preocupación por las amenazas y extorsiones que desde hace meses acechan a las agrupaciones artísticas y locales nocturnos en el norte del país.

De acuerdo a reportes de medios locales, el estallido se produjo alrededor de las 2:40 de la madrugada, cuando el bus de la orquesta se encontraba estacionado a pocos metros del ingreso a la discoteca El Monasterio.

Ante la gravedad del atentado, la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo (Primer Despacho) inició diligencias urgentes contra quienes resulten responsables del delito de extorsión.

¿Qué medidas dispuso la Fiscalía?

Entre las medidas inmediatas dispuestas por el despacho fiscal destacan:

Requerimiento a la División de Investigación Criminal (Divincri) para la recolección de evidencias en el lugar de los hechos.

Solicitud y análisis del material fílmico proveniente de las cámaras de videovigilancia de la zona.

Toma de declaraciones a testigos presenciales y afectados.

Coordinación con la Unidad de Explosivos de la PNP para el peritaje del artefacto utilizado.

Estas acciones buscan esclarecer el móvil del ataque y permitir la identificación de los autores materiales e intelectuales. Las autoridades han señalado que los videos de seguridad muestran la presencia de un auto negro en la escena, información que ya está en poder de la Policía Nacional y será clave en la investigación.

Fiscalía investiga atentado contra bus de Armonía 10. | Fotocomposición: infobae

¿Qué se sabe sobre el nuevo atentado contra Armonía 10?

Los músicos, fundados por Walther Lozada, ofrecían su espectáculo en el interior del local cuando sujetos desconocidos colocaron el explosivo junto al vehículo y huyeron, hecho que quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Las imágenes permiten observar que el artefacto impactó en una zona cercana a una bodega, provocando una fuerte explosión que alarmó tanto a vecinos como a transeúntes. El estallido destruyó parte del entorno inmediato del bus y causó severos daños en la unidad, aunque, afortunadamente, ninguno de los integrantes del grupo ni empleados del local resultó herido, ya que el vehículo estaba vacío.

Minutos después del ataque, agentes de la Unidad de Explosivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar para acordonar el área, recolectar evidencia y tomar declaraciones de testigos. El chofer Carlos Otero, quien se encontraba descansando en el bus junto a otro conductor, relató: “Escuchamos una detonación fuerte que nos despertó asustados. Al salir, vimos el bus completamente destrozado. La explosión causó daños graves en la parte baja, el sistema hidráulico de la dirección, el sistema eléctrico y las bodegas. Hasta la llanta de repuesto salió disparada por el impacto”.

Imágenes del atentado contra la popular orquesta de cumbia Armonía 10 en Trujillo. Delincuentes detonaron un explosivo que causó graves daños al bus de la agrupación mientras se encontraban dando un concierto. El conductor, que estaba dentro del vehículo, relata los hechos. Latina

Vale mencionar que otra de las hipótesis plantea que el ataque podría haber estado dirigido a la discoteca El Monasterio, local que ya había sido amenazado días antes del atentado. Según reportes, la presencia de stickers vinculados a la organización criminal ‘Los Pulpos’ y antecedentes de cobros extorsivos refuerzan la posibilidad de que la detonación fuera una advertencia para los dueños del establecimiento.

Fuentes policiales explicaron que el uso de artefactos de alto poder, como el empleado en este caso, responde a una modalidad que busca demostrar capacidad de daño y generar temor, más que causar víctimas mortales. El bus de Armonía 10 habría resultado como daño colateral en un episodio de intimidación sistemática contra comercios y locales nocturnos de la región.