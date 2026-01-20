Perú

Clima en Trujillo: el pronóstico del tiempo y las temperaturas de mañana

Al estar cerca de la costa del pacífico, algunos fenómenos meteorológicos y atmosféricos pueden llegar a influir en su clima

Conocida como la "ciudad de la eterna primavera", Trujillo es una de las principales ciudades turísticas de Perú. (Wikimedia)

La influencia de las variaciones estacionales y fenómenos como lloviznas, neblina o incrementos de temperatura puede impactar el tránsito, las actividades recreativas y la organización de la rutina en Trujillo, ciudad situada en la costa norte de Perú. Mantenerse informado sobre el pronóstico meteorológico local permite ajustar las tareas diarias con mayor seguridad y efectividad.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) para este martes 20 de enero el pronóstico del clima es:

Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde.

Por su parte, la temperatura máxima será de 29ºC, mientras que la mínima de 20ºC.

Además, conocer el pronóstico meteorológico ayuda a minimizar riesgos de algunos sectores económicos. Por ejemplo, los agricultores requieren información actualizada sobre el clima a fin de planificar siembras, organizar cosechas y proteger sus cultivos frente a episodios de lluvias imprevistas o periodos secos.

El clima promedio en Trujillo

El clima de Trujillo es considerado subtropical y desértico por las pocas precipitaciones anuales. (Wikimedia)

La estación invernal, que va de junio a septiembre, se distingue en Trujillo por la persistencia de cielos cubiertos y la aparición de la neblina llamada “garúa”, la cual disminuye la radiación solar sin provocar una baja considerable en las temperaturas. La humedad relativa permanece elevada, pero las precipitaciones se mantienen poco habituales.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), la ciudad experimenta un clima cálido y seco gran parte del año. La temperatura media anual oscila entre 17 ℃ y 23 ℃, con escasa variabilidad térmica. Las lluvias son bajas y se concentran en los primeros meses, situando a la ciudad entre las menos lluviosas del país.

Durante el verano, que abarca de diciembre a marzo, el termómetro marca valores algo superiores y el calor se percibe con mayor intensidad, pero el ambiente sigue siendo moderado frente a otras ciudades sobre la costa. La brisa proveniente del mar ayuda a conservar una atmósfera agradable, lo que favorece tanto a residentes como visitantes.

Cómo afecta el “Niño” al clima de Trujillo

Los fenómenos meteorológicos del Pacífico, especialmente El Niño, tienen un impacto significativo en Trujillo debido a su ubicación en la costa norte, una región vulnerable a las anomalías climáticas del océano Pacífico. Durante un evento de El Niño, las aguas superficiales del Pacífico se calientan, alterando los patrones climáticos y provocando lluvias intensas en una zona típicamente árida como Trujillo, donde la precipitación anual promedio es de solo 6-10 mm según información del SENAMHI.

Por ejemplo, durante los episodios severos de El Niño en 1983, 1998 y 2017, Trujillo experimentó lluvias torrenciales que causaron inundaciones, desbordes de ríos como el Moche y daños a infraestructura, cultivos y sitios arqueológicos como Chan Chan, cuya estructura de adobe es especialmente susceptible al agua.

Por otro lado, el fenómeno opuesto, La Niña, que enfría las aguas del Pacífico, suele tener un impacto menor en Trujillo, reforzando su clima seco habitual, con temperaturas ligeramente más bajas (17-22°C) y precipitaciones casi nulas. Según el SENAMHI, La Niña puede reducir la productividad agrícola al limitar el agua disponible, pero no genera daños significativos como El Niño.

