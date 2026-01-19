Qué se celebra el 19 de enero en el Perú: hitos, líderes y memoria colectiva

Las conmemoraciones de esta fecha incluyen hitos políticos, literarios y artísticos, con protagonistas ligados a la fundación de Lima, la gesta independentista, así como al quehacer diplomático y cultural peruano (Carlos Díaz)

¿Qué pasó un día como hoy? El 19 de enero reúne hechos clave de la historia peruana en distintos ámbitos. En 1535 se designó a Nicolás de Ribera “El Viejo” como primer alcalde de Lima, marcando el inicio de la administración municipal de la capital.

En 1823, la Batalla de Torata significó una victoria realista que golpeó a las fuerzas patriotas durante la independencia. Ese día nacieron Javier Pérez de Cuéllar, diplomático y ex secretario general de la ONU, y el poeta Javier Heraud, figura de la Generación del 60. Además, en 2000 falleció el escultor Enrique Galarza Moreno, autor de la estatua de Francisco Pizarro.

19 de enero de 1535 — Designación de Nicolás de Ribera “El Viejo” como primer alcalde de Lima

La historia administrativa de Lima comenzó el 19 de enero de 1535, cuando Nicolás de Ribera “El Viejo” fue nombrado primer alcalde de la capital recién fundada. (BNP)

Nicolás de Ribera y Laredo, conocido como “El Viejo”, fue el primer alcalde de Lima, cargo que ocupó al establecerse el primer cabildo de la ciudad el 19 de enero de 1535.

Conquistador castellano que llegó al Virreinato del Perú tras participar en las expediciones de Francisco Pizarro y Diego de Almagro, Ribera se convirtió en una figura central de la recién fundada capital.

Además de su rol como alcalde, repitió el cargo en varias ocasiones durante las décadas siguientes y ejerció otros puestos de gobierno local. Su liderazgo temprano marcó el rumbo de la administración municipal en los primeros años de la ciudad colonial, donde también contribuyó a diversas iniciativas públicas. Falleció en Lima en 1563.

19 de enero de 1823 — las fuerza realistas derrotan a las patriotas en Batalla de Torata, enfrentamiento clave en la independencia del Perú

En las alturas de Torata, el 19 de enero de 1823, las fuerzas realistas derrotaron al ejército patriota en un combate decisivo de la independencia peruana. (Bicentenario)

La Batalla de Torata fue un combate de la guerra de independencia del Perú librado el 19 de enero de 1823 en las alturas cercanas al pueblo de Torata, en Moquegua, entre fuerzas patriotas y realistas.

El ejército independentista del Sur, comandado por el general Rudecindo Alvarado, enfrentó al Ejército Real del Perú bajo el mando de Gerónimo Valdés, que ocupó posiciones defensivas estratégicas y rechazó el avance enemigo.

A lo largo del día, los realistas lograron contener los ataques, aprovechando su ubicación en terreno elevado y la llegada de refuerzos. El resultado fue una victoria realista que afectó la moral de las fuerzas libertadoras y preludió la derrota total poco después en Moquegua.

19 de enero de 1920 — Nacimiento de Javier Pérez de Cuéllar, diplomático peruano de proyección mundial

Javier Pérez de Cuéllar, figura clave de la diplomacia internacional, nació en Lima el 19 de enero de 1920 y desarrolló una carrera de alcance mundial. (EFE)

Javier Pérez de Cuéllar fue un destacado diplomático y político peruano nacido el 19 de enero de 1920 en Lima, cuya carrera trascendió fronteras.

Licenciado en Derecho, se incorporó al servicio exterior y ocupó diversas misiones en embajadas peruanas antes de convertirse en representante permanente ante las Naciones Unidas.

En 1982 asumió como secretario general de la ONU, cargo que ejerció hasta 1991 y lo convirtió en el único latinoamericano en liderar la organización. En 2000 regresó a la política nacional como presidente del Consejo de Ministros y canciller durante el gobierno de transición. También fue candidato presidencial en 1995. Falleció en Lima en 2020 a los 100 años, dejando un legado diplomático notable.

19 de enero de 1942 — Nacimiento de Javier Heraud, poeta peruano de intensa trayectoria

La poesía peruana recuerda el 19 de enero de 1942 como la fecha de nacimiento de Javier Heraud, autor marcado por talento precoz y compromiso ideológico. (Andina)

Javier Heraud Pérez-Tellería nació el 19 de enero de 1942 en Lima y destacó desde joven por su talento literario y académico. Fue autor de poemarios relevantes como El río y El viaje, con el que ganó un importante premio de poesía a nivel nacional, y formó parte de la llamada Generación del 60.

Su obra abordó temas profundos y dejó huella en la literatura peruana pese a su corta vida. Heraud además fue profesor, traductor y mostró inclinaciones políticas que lo llevaron a integrarse a movimientos de lucha armada.

En 1963 murió a los 21 años durante un enfrentamiento en Puerto Maldonado mientras participaba en actividades del Ejército de Liberación Nacional.

19 de enero de 2000 - Fallece Enrique Galarza Moreno, escultor de la estatua de Francisco Pizarro en Lima

La muerte de Enrique Galarza Moreno, ocurrida el 19 de enero de 2000, cerró la trayectoria de un escultor clave del arte monumental peruano. (El Peruano)

Enrique Galarza Moreno falleció el 19 de enero de 2000 y dejó una huella visible en el paisaje urbano de Lima. Escultor peruano, es recordado principalmente por la estatua de Francisco Pizarro, obra que durante décadas ocupó un lugar central en la capital y generó debate histórico y cultural.

Su trabajo combinó rigor académico y vocación pública, con monumentos dedicados a personajes y episodios del pasado nacional.

Galarza desarrolló su carrera en un contexto de fuerte valoración del arte monumental, aportando piezas que dialogaron con la memoria colectiva y el espacio público. Su legado continúa siendo objeto de reflexión actual.