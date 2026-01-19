Fiscal Tomás Gálvez no abre investigación contra José Jerí pese a videos de reuniones con empresario chino Zhihua Yang

Pese a videos que muestran al presidente José Jerí en al menos dos encuentros con el empresario chino Zhihua Yang, que podrían tener implicancias penales, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, no se ha pronunciado sobre el caso. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / Congreso / Facebook

Los videos que muestran al presidente José Jerí en al menos dos visitas al empresario chino Zhihua Yang no parecen ser suficientes para que el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, inicie una investigación preliminar contra el mandatario.

El constitucionalista Alejandro Rospigliosi criticó la labor del titular de la Fiscalía de la Nación por no responder ante denuncias que involucran al presidente Jerí y cuestionó por qué no se han iniciado indagaciones en su contra por el denominado ‘Chifagate’. “Parece que en el Perú no hay fiscal de la Nación o está tomando sol en la playa, porque ya debería haberse activado una indagación preliminar sobre estos hechos”, indicó.

Además, el experto señaló que existen indicios que apuntarían a presuntos delitos cometidos por el presidente y que el propio mandatario admitió haber visitado al empresario chino, pero hasta el momento las investigaciones no han comenzado.

Rospigliosi resaltó la actuación del exfiscal Tomás Gálvez y advirtió sobre la existencia de un presunto caso de patrocinio ilegal e intervención indebida de congresistas en decisiones del Poder Ejecutivo. “Lo ha dicho claramente el exministro de Transportes y Comunicaciones, que cuando él sacó al jefe de ATU, lo llamó en un patrocinio ilegal el presidente... el congresista Jerí para decirle que no lo haga”.

Según Rospigliosi, esta intervención constituye un delito penal y existen pruebas testimoniales y comunicaciones, como mensajes de WhatsApp difundidos en medios de comunicación. “Esto es gravísimo”, enfatizó Rospigliosi, al indicar que la falta de acción del fiscal solo incrementa las dudas sobre la autonomía de la Fiscalía.

Agregó que la Junta de Fiscales Supremos debería exigir explicaciones y activar los procedimientos pertinentes. “El Ministerio Público tiene un deber de investigar. Si quiere abrir investigación, no lo hace y están pasando varios días”. Según Rospigliosi, esta situación revela un silencio cómplice, también por parte del Congreso de la República.

El exvocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, analizó la labor de Gálvez y las consecuencias en la gestión de la denuncia por presunta violación sexual atribuida a Jerí. Al programa No Hay Derecho afirmó que “Tomás Gálvez no ha tenido ningún escrúpulo. Primero, en buscar la simpatía del actual presidente de la República archivándole una investigación”. Según él, gracias al archivamiento del caso, se pudo obtener mayor margen político en el Congreso.

Cubas detalló: “Le archivó la investigación al señor José Jerí. Se fue al Congreso a decirles que las investigaciones eran exageradas y de inmediato le dieron el presupuesto que se negó a la fiscal titular anterior. Y eso es un chantaje”. Indicó que la Comisión de Presupuesto habría coordinado la entrega de recursos para la Fiscalía tras el cierre de expedientes sensibles, lo que evidencia una relación directa entre decisiones judiciales y acuerdos legislativos.

Respecto a la ratificación del archivo, Cubas recordó que fue respaldada por la Fiscalía Suprema de Familia. Sin embargo, precisó que el proceso omitió pericias psicológicas y careció de análisis crítico frente a contradicciones en los testimonios, lo que debilita la legitimidad de la decisión adoptada por Gálvez.