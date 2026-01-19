Perú

Fiscal Tomás Gálvez no abre investigación contra José Jerí pese a videos de reuniones con empresario chino Zhihua Yang

Pese a videos que muestran al presidente José Jerí en al menos dos encuentros con el empresario chino Zhihua Yang, que podrían tener implicancias penales, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, no se ha pronunciado sobre el caso

Guardar
Pese a videos que muestran
Pese a videos que muestran al presidente José Jerí en al menos dos encuentros con el empresario chino Zhihua Yang, que podrían tener implicancias penales, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, no se ha pronunciado sobre el caso. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / Congreso / Facebook

Los videos que muestran al presidente José Jerí en al menos dos visitas al empresario chino Zhihua Yang no parecen ser suficientes para que el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, inicie una investigación preliminar contra el mandatario.

El constitucionalista Alejandro Rospigliosi criticó la labor del titular de la Fiscalía de la Nación por no responder ante denuncias que involucran al presidente Jerí y cuestionó por qué no se han iniciado indagaciones en su contra por el denominado ‘Chifagate’. “Parece que en el Perú no hay fiscal de la Nación o está tomando sol en la playa, porque ya debería haberse activado una indagación preliminar sobre estos hechos”, indicó.

Además, el experto señaló que existen indicios que apuntarían a presuntos delitos cometidos por el presidente y que el propio mandatario admitió haber visitado al empresario chino, pero hasta el momento las investigaciones no han comenzado.

Rospigliosi resaltó la actuación del exfiscal Tomás Gálvez y advirtió sobre la existencia de un presunto caso de patrocinio ilegal e intervención indebida de congresistas en decisiones del Poder Ejecutivo. “Lo ha dicho claramente el exministro de Transportes y Comunicaciones, que cuando él sacó al jefe de ATU, lo llamó en un patrocinio ilegal el presidente... el congresista Jerí para decirle que no lo haga”.

El abogado penalista Benji Espinoza analiza las reuniones secretas entre el presidente del Congreso, José Jerí, y un empresario chino. Sostiene que la Fiscalía debería iniciar una investigación por el presunto delito de tráfico de influencias y explica los pasos legales a seguir. Exitosa

Según Rospigliosi, esta intervención constituye un delito penal y existen pruebas testimoniales y comunicaciones, como mensajes de WhatsApp difundidos en medios de comunicación. “Esto es gravísimo”, enfatizó Rospigliosi, al indicar que la falta de acción del fiscal solo incrementa las dudas sobre la autonomía de la Fiscalía.

Agregó que la Junta de Fiscales Supremos debería exigir explicaciones y activar los procedimientos pertinentes. “El Ministerio Público tiene un deber de investigar. Si quiere abrir investigación, no lo hace y están pasando varios días”. Según Rospigliosi, esta situación revela un silencio cómplice, también por parte del Congreso de la República.

Tomás Galvez archivó caso contra José Jerí

El exvocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, analizó la labor de Gálvez y las consecuencias en la gestión de la denuncia por presunta violación sexual atribuida a Jerí. Al programa No Hay Derecho afirmó que “Tomás Gálvez no ha tenido ningún escrúpulo. Primero, en buscar la simpatía del actual presidente de la República archivándole una investigación”. Según él, gracias al archivamiento del caso, se pudo obtener mayor margen político en el Congreso.

Pese a videos que muestran
Pese a videos que muestran al presidente José Jerí en al menos dos encuentros con el empresario chino Zhihua Yang, que podrían tener implicancias penales, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, no se ha pronunciado sobre el caso.| Fiscalía

Cubas detalló: “Le archivó la investigación al señor José Jerí. Se fue al Congreso a decirles que las investigaciones eran exageradas y de inmediato le dieron el presupuesto que se negó a la fiscal titular anterior. Y eso es un chantaje”. Indicó que la Comisión de Presupuesto habría coordinado la entrega de recursos para la Fiscalía tras el cierre de expedientes sensibles, lo que evidencia una relación directa entre decisiones judiciales y acuerdos legislativos.

Respecto a la ratificación del archivo, Cubas recordó que fue respaldada por la Fiscalía Suprema de Familia. Sin embargo, precisó que el proceso omitió pericias psicológicas y careció de análisis crítico frente a contradicciones en los testimonios, lo que debilita la legitimidad de la decisión adoptada por Gálvez.

Temas Relacionados

José JeríTomás GálvezMinisterio PúblicoFiscalía de la Naciónperu-politica

Más Noticias

Programación de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, fase 2: partidos, horarios y canal TV

Con equipos afianzándose en la tabla y otros en busca de revancha, la tercera jornada anticipa enfrentamientos intensos y momentos de alta tensión en cada set

Programación de la fecha 3

Perú expresa solidaridad con España y habilita líneas de emergencia tras tragedia ferroviaria

Mediante una nota oficial emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería manifestó su respaldo al pueblo y al Gobierno de España y extendió sus condolencias a los familiares de las víctimas

Perú expresa solidaridad con España

Melissa Klug da detalles de la agresión a su hija Samahara Lobatón en manos de Bryan Torres: “El video dura 20 minutos”

La empresaria contó detalles inéditos a Día D luego de denunciar formalmente al padre de sus nietas por violencia familiar

Melissa Klug da detalles de

Alias ‘Chato’: un nuevo sospechoso detrás del crimen de un diplomático indonesio en Perú y por qué lo mataron realmente

Las pesquisas policiales determinaron que una organización criminal internacional planeó y ejecutó el crimen, motivada por disputas financieras recientes en las que participó la víctima, según un informe de la PNP

Alias ‘Chato’: un nuevo sospechoso

Matrícula Digital 2026: cronograma oficial del Minedu y etapas claves del proceso regular

Desde el 19 de enero, las familias pueden registrar solicitudes de vacante para colegios públicos a través de la plataforma digital del Ministerio de Educación. El proceso incluye varias etapas con fechas definidas para la presentación, revisión y asignación de vacantes

Matrícula Digital 2026: cronograma oficial
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú expresa solidaridad con España

Perú expresa solidaridad con España y habilita líneas de emergencia tras tragedia ferroviaria

Peruanos pagarán por extorsiones a transportistas: Gobierno de José Jerí crea un fondo de recuperación económica y reparación de daños

José Jerí y la amenaza de una nueva censura a tres meses de las Elecciones 2026 por sus constantes reuniones con dos empresarios chinos

Ex gobernador del Callao se defiende desde un baño en la clandestinidad: “Se están ensañando contra mí”

Desde Sarratea hasta el ‘Chifagate’ de José Jerí, la sombra de la corrupción y reuniones clandestinas de los últimos presidentes del Perú

ENTRETENIMIENTO

Melissa Klug da detalles de

Melissa Klug da detalles de la agresión a su hija Samahara Lobatón en manos de Bryan Torres: “El video dura 20 minutos”

BTS adelanta conciertos en Perú y sus seguidores reaccionan emocionados: “Soñamos con tercera fecha”

Bad Bunny se despidió de sus fans en Lima tras cenar en Maido: “Disfruté mucho estar aquí, agradecido con Perú”

Armonía 10 de Walther Lozada se pronuncia tras sufrir atentado en Trujillo: “Condenamos los actos de violencia”

BTS en Perú: venta de entradas, estadio y todo lo que debes saber sobre los conciertos del 8 y 9 de octubre

DEPORTES

Programación de la fecha 3

Programación de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, fase 2: partidos, horarios y canal TV

Se-Yun Park debutó en Géminis con un mal saque: la divertida reacción de Natalia Málaga tras el fallo de la coreana

Paolo Guerrero se motiva tras marcar su primer gol en 2026 con Alianza Lima: “Estoy con ansias de que inicie el campeonato”

Alan Cantero ratifica su compromiso con Alianza Lima tras brillar en pretemporada: “Me quedé para una revancha”

Golazo de Alan Cantero con impresionante disparo en Alianza Lima vs Colo Colo por Serie Río de la Plata 2026