Perú

Arequipa: el estado del tiempo para este 19 de enero

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Guardar
Probabilidad de lluvia para este
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

Antes de salir a tu destino, conoce la predicción del tiempo en Arequipa para las próximas horas en este lunes 19 de enero.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este lunes, se estima que en Arequipa habrá un 62% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 19 centígrados y una mínima de 11°. La nubosidad será del 88% y por la noche habrá una probabilidad del 25% de lluvias.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Arequipa (Imagen ilustrativa Infobae)

Una docena de climas son los que se registran en el departamento de Arequipa, donde el estado del tiempo se distingue por ser árido y templado, con nula humedad a lo largo del año.

Este clima árido se siente en la ciudad de Arequipa, que se ubica a más de dos mil metros sobre el nivel del mar, con temperaturas máximas no mayores a los 25 grados y mínimas que rondan los 10 grados, así como escasas lluvias, siendo febrero el mes más lluvioso.

Ubicado al sur de Perú, el clima árido en este departamento se hace presente en el suroeste del departamento que está pegada a la costa del Océano Pacífico, mientras que en la zona noreste el clima es más diverso.

En las zonas noroestes con un altitud mayor a los dos mil 500 metros sobre el nivel del mar, el clima pasa de semiárido a semiseco, de templado a frío y con humedad deficiente en invierno y primavera.

Después de los cuatro mil metros sobre el nivel del mar, el clima es semiseco, semifrígido y con invierno seco. Mientras que en las zonas de los volcanes, con alturas superiores a los cinco mil metros, el estado del tiempo es lluvioso, semifrígido y con un invierno seco, mientras que en las partes más altas se siente un clima glaciar.

El departamento de Arequipa tiene
El departamento de Arequipa tiene diversos climas.(Reuters)

¿Cómo es el clima en Perú?

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaArequipaperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Perú: el pronóstico del tiempo para Lima este 19 de enero

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Perú: el pronóstico del tiempo

Cuzco: la previsión meteorológica para este 19 de enero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Cuzco: la previsión meteorológica para

Predicción del tiempo en Huancayo para este 19 de enero

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Predicción del tiempo en Huancayo

Conoce el clima de este día en Iquitos

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Conoce el clima de este

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Piura

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Prepárate antes de salir: conoce
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Prófugo y con orden de

Prófugo y con orden de captura, Vladimir Cerrón anuncia que hará campaña virtual en varias ciudades del país sin aparecer en público

José Jerí fue visitado tres veces en Palacio por otro empresario chino con arresto domiciliario y vínculos criminales

Congresista Cheryl Trigoso ofreció show privado a proveedor estatal investigado: empresario rompió en llanto al confirmarlo

Nueva reunión clandestina entre José Jerí y Zhihua Yang en tienda clausurada del empresario chino: local reabrió tras visita del mandatario “por caramelos”

César Sandoval revela que José Jerí lo llamó para impedir salida del jefe de ATU, pese a indicios de corrupción: “Me pidió que no lo mueva”

ENTRETENIMIENTO

BTS en Perú: cambio de

BTS en Perú: cambio de fecha de sus conciertos en Lima genera conmoción entre la comunidad ARMY del país

¿BTS cambia de fecha de sus conciertos en Perú? Página oficial publica los días que serían sus shows en Lima

Natalie Vértiz alza la voz tras agresión a Angeline Carlier en concierto de Bad Bunny en Lima: “Qué rabia tengo”

Miguel Arce regresa a la televisión peruana y asume la conducción de un nuevo reality de citas en ATV: “tenemos una cita”

Keiko Fujimori habla sobre los motivos del fin de su matrimonio con Mark Vito y afirma: “Hoy él tiene una nueva pareja y les deseo lo mejor”

DEPORTES

Golazo de Alan Cantero con

Golazo de Alan Cantero con impresionante disparo en Alianza Lima vs Colo Colo por Serie Río de la Plata 2026

Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas se alistan para competir en el cuadro principal del Challenger 75 de Itajaí

Rachel Hidalgo fija el tono competitivo de Regatas Lima tras superar a San Martín: “Vamos a ir con todo y contra todo”

Luis Ramos inicia su camino goleador en Alianza Lima: sutil anotación ante Colo Colo por Serie Río de la Plata 2026

Universitario vs Olva Latino 3-2: resumen del triunfo ‘crema’ por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026