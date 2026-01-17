Perú

Clima en Tarapoto: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana

Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año

Guardar
El clima en Tarapoto se
El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima de Tarapoto, Perú, permite planificar actividades al aire libre, viajes y eventos en la ciudad. En sectores como la agricultura, la información meteorológica ayuda a anticipar precipitaciones o sequías, lo que facilita tomar decisiones para la producción.

En este contexto, el pronóstico del clima para este domingo, 18 de enero es:

Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía.

La temperatura máxima esperada durante el día es de 34ºC mientras que la temperatura mínima alcance los 23ºC.

Para los residentes y visitantes de Tarapoto, saber si habrá lluvias o altas temperaturas reduce riesgos de accidentes, problemas de salud o interrupciones en el transporte. Además, sectores como el turismo, la construcción y el comercio dependen de estas previsiones para organizar recursos y horarios de trabajo.

El clima de la ciudad de las palmeras

El clima en la ciudad
El clima en la ciudad de las palmeras (Wikimedia)

El mejor momento para visitar Tarapoto es durante la temporada seca, que se extiende de junio a septiembre. En estos meses, las lluvias disminuyen considerablemente y el clima se mantiene cálido, lo que facilita traslados y visitas a los principales atractivos turísticos de la región. Los caminos y rutas de acceso suelen permanecer en buen estado, lo que ayuda a programar excursiones y actividades al aire libre con mayor seguridad.

Durante la temporada seca, las temperaturas permanecen elevadas, alcanzando entre los 28 y 33 grados Celsius. A pesar del calor, la menor frecuencia de precipitaciones reduce la humedad ambiental, lo que hace más llevaderas las jornadas de excursión o aventura. Este periodo resulta ideal para conocer cataratas, reservas naturales y comunidades cercanas, así como para disfrutar de la gastronomía regional en espacios abiertos.

La reducción de lluvias limita el riesgo de contratiempos asociados a crecidas de ríos o dificultades en el transporte local. Por esta razón, los servicios turísticos, como guías, hospedajes y actividades recreativas, suelen operar a plena capacidad y ofrecer una experiencia más completa. Estos factores convierten a la temporada seca en el periodo más recomendable para descubrir Tarapoto y sus alrededores.

Tarapoto, el lado más turístico de Perú

Tarapoto cuenta con algunos de
Tarapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)

Las Cataratas de Ahuashiyacu figuran entre los destinos más visitados de Tarapoto. Este salto de agua, ubicado a unos 14 kilómetros de la ciudad, ofrece un entorno natural rodeado de selva, ideal para caminatas y baños refrescantes. El acceso es sencillo y permite apreciar la biodiversidad de la zona a lo largo del trayecto.

Por su parte, la Laguna Azul, situada en el distrito de Sauce, es otro sitio emblemático. Se trata de un extenso espejo de agua rodeado de vegetación, donde se puede disfrutar de paseos en bote, deportes acuáticos y áreas para el descanso. La ruta hacia la laguna atraviesa paisajes amazónicos y ofrece una experiencia escénica apreciada por turistas nacionales e internacionales.

El Castillo de Lamas, en el pueblo de Lamas a unos 20 kilómetros de Tarapoto, destaca por su arquitectura y valor cultural. El castillo se emplaza sobre una colina y ofrece vistas panorámicas de la selva. Además, el pueblo de Lamas es reconocido por su herencia indígena quechua, lo que lo convierte en un atractivo único tanto por su historia como por sus tradiciones vivas.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaTarapotoSenamhiperu-noticiasNoticiasnarrativa

Más Noticias

Lima tiene 239 recursos turísticos: Visítalos en el marco de su aniversario 491

La capital peruana reúne sitios históricos, museos, parques y rutas culturales, consolidando su atractivo para visitantes nacionales y extranjeros y posicionándose como un destino con oportunidades para el desarrollo del turismo y la economía local

Lima tiene 239 recursos turísticos:

Universitario vs Melgar: día, hora y canal TV del segundo amistoso de los ‘cremas’ en pretemporada 2026

El equipo de Javier Rabanal cayó ante Sport Boys en su primer encuentro de preparación y ahora buscará superar al conjunto dirigido por Juan Reynoso

Universitario vs Melgar: día, hora

El estreno de Caín Fara con Universitario: desde su vehemente entrada hasta su penal cometido que terminó en gol de Sport Boys

El defensor argentino presentó sus credenciales en el primer amistoso de pretemporada 2026. Juego al límite y presencia en el campo

El estreno de Caín Fara

San Martín vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 -fase 2

Las ‘santas’ y chorrillanas llegan en un gran momento luego de ganar en el arranque de esta etapa. Sigue todas las incidencias de este compromiso

San Martín vs Regatas Lima

Conciertos de BTS en Perú: ¿Cuánto costará la entrada para ver a la banda de K-pop en Lima?

La banda surcoreana se presentará los días 9 y 10 de octubre de 2026 y, lo fans ya están preparados para desembolsar una fuerte cantidad en las entradas según la zona que deseen.

Conciertos de BTS en Perú:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

TC ordena a la JNJ

TC ordena a la JNJ evaluar el inicio de proceso disciplinario al juez Richard Concepción Carhuancho

‘Chifagate’: Presidente de la ATU niega vínculos con empresario chino y una millonaria licitación de cámaras en curso

JNJ programa nueva entrevista de ratificación de Pablo Sánchez para este jueves 22

Informe del JEE advierte que Carlos Álvarez no habría declarado sentencia por peculado en hoja de vida

⁠'Chifagate’ de José Jerí: los vínculos del mandatario con Zhihua Yang y todo lo que se sabe de este escándalo en Perú

ENTRETENIMIENTO

Conciertos de BTS en Perú:

Conciertos de BTS en Perú: ¿Cuánto costará la entrada para ver a la banda de K-pop en Lima?

Concierto de Bad Bunny EN VIVO HOY: minuto a minuto del segundo show del ‘Conejo Malo’ en el Estadio Nacional

Todo lo que debes saber para disfrutar el segundo show de Bad Bunny en Lima

Conciertos de Bad Bunny en Lima: Estas son las canciones exclusivas que interpretará en cada show

Melissa Klug revela que Abel Lobatón se contactó con Samahara, pero ella lo rechazó: “Le dijo ‘no te metas’”

DEPORTES

Alianza Lima vs Atlético Atenea

Alianza Lima vs Atlético Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del choque por fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Javier Rabanal define alternativas en el ataque de Universitario y destaca su “encanto” por las condiciones de Álex Valera

San Martín vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 -fase 2

Piero Quispe detalla su nueva vida en Australia tras afianzarse como inamovible en Sydney FC: “Es súper diferente a Perú”

El estreno de Caín Fara con Universitario: desde su vehemente entrada hasta su penal cometido que terminó en gol de Sport Boys