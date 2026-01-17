Perú

Arequipa: la predicción del tiempo para este 17 de enero

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Guardar
Cuál será la temperatura máxima
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este sábado, aquí está el pronóstico del tiempo para las siguientes horas en Arequipa.

El tiempo para este sábado en Arequipa alcanzará los 20 grados, mientras que la temperatura mínima será de 12 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos ultravioleta es de 9.

En cuanto a la lluvia, la previsión de precipitaciones para dicha ciudad será del 86%, con una nubosidad del 80%, durante el día; y del 25%, con una nubosidad del 82%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 30 kilómetros por hora en el día y los 11 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Arequipa (Imagen ilustrativa Infobae)

Una docena de climas son los que se registran en el departamento de Arequipa, donde el estado del tiempo se caracteriza por ser árido y templado, con nula humedad a lo largo del año.

Este clima árido se percibe en la ciudad de Arequipa, que se ubica a más de dos mil metros sobre el nivel del mar, con temperaturas máximas no mayores a los 25 grados y mínimas que rondan los 10 grados, así como escasas lluvias, siendo febrero el mes más lluvioso.

Ubicado al sur de Perú, el clima árido en este departamento se hace presente en el suroeste del departamento que está a un lado de la costa del Océano Pacífico, mientras que en la zona noreste el clima es más diverso.

En las zonas noroestes con un altitud mayor a los dos mil 500 metros sobre el nivel del mar, el clima pasa de semiárido a semiseco, de templado a frío y con humedad deficiente en invierno y primavera.

Después de los cuatro mil metros sobre el nivel del mar, el clima es semiseco, semifrígido y con invierno seco. Mientras que en las zonas de los volcanes, con alturas superiores a los cinco mil metros, el estado del tiempo es lluvioso, semifrígido y con un invierno seco, mientras que en las partes más altas se siente un clima glaciar.

El departamento de Arequipa tiene
El departamento de Arequipa tiene diversos climas.(Reuters)

¿Cómo es el clima en Perú?

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaArequipaperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Clima en Lima: temperatura y probabilidad de lluvia para este 17 de enero

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima en Lima: temperatura y

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Huancayo este sábado 17 de enero

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Prepárase antes de salir: Este

Clima: las temperaturas que predominarán este 17 de enero en Piura

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Clima: las temperaturas que predominarán

¿Cuál es la temperatura promedio en Iquitos?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

¿Cuál es la temperatura promedio

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Cuzco

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Prepárate antes de salir: conoce
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: Mario Vizcarra y

Elecciones 2026: Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga seguirán en carrera presidencial tras decisión del JNE

Joven que recibió un “like” de José Jerí en Instagram asume dirección en Sunafil, desatando críticas por posibles favoritismos

Presidenta de la JNJ propone en informe destituir a Delia Espinoza

Exfiscal Sandra Castro fuera definitivamente de las Elecciones: JNE confirma que su candidatura es improcedente

Abogado dice que el JNE no puede inaplicar leyes y Roberto Burneo le responde: “Demuestra falta de conocimiento”

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Bad Bunny: minuto

Concierto de Bad Bunny: minuto a minuto del show del ‘Conejo Malo’ en el Estadio Nacional de Lima

Melissa Klug revela que Abel Lobatón se contactó con Samahara, pero ella lo rechazó: “Le dijo ‘no te metas’”

Melissa Klug exige impedimento de salida para Bryan Torres tras terrible agresión a su hija: “Lo quieren sacar del país”

Abogado de Bryan Torres asegura que salsero es víctima de presión mediática: “No corresponde cárcel”

Bad Bunny en Lima: accesos, horario, recomendaciones y más para los conciertos del ‘Conejo Malo’

DEPORTES

Universitario vs Sport Boys EN

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Campo Mar de pretemporada 2026

Lisandro Alzugaray fue despedido como ídolo en LDU y presidente del club ecuatoriano elogió a Universitario: “Tomamos la mejor decisión”

Gerenta de San Martín responde tras declaraciones de Cenaida Uribe sobre Sudamericano de Vóley: “No hacemos nada por debajo de la mesa”

Universitario recibió oferta millonaria de equipo de Inglaterra por César Inga: el futuro del peruano estaría en Europa o MLS

‘Cóndor’ Mendoza destruyó a Sergio Peña tras derrota de Alianza Lima: le pidió cambiar de posición y dejar la camiseta ‘10′