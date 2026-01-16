Perú

Las películas de Netflix en Perú para engancharse este día

Con estas historias, Netflix espera mantener su cuota de mercado

Estos son los títulos más
Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Netflix.

¿No sabes qué ver?, no te preocupes, Netflix dio a conocer su ranking con las películas más vistas en Perú de esta semana. Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmografía que no te puedes perder.

Netflix es, probablemente, el proveedor de streaming más reproducido en el planeta. Desde 1997, año de su fundación, hasta ahora su número de suscriptores ha experimentado un aumento constante, salvo los primeros seis meses de 2022, rompiendo ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, explica Statista.

Top 10 de las películas más populares de Netflix Perú

1. Gente que conocemos en vacaciones (People We Meet on Vacation)

Poppy es un espíritu libre y a Alex le gusta planificarlo todo. Tras muchas vacaciones juntos, estos amigos tan diferentes se preguntan si serán la pareja perfecta.

2. Una última aventura: Así se hizo 'Stranger Things 5' (One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5)

Un vistazo exclusivo a todos los años de trabajo artesanal invertidos para crear la última entrega de la serie de los hermanos Duffer que ha marcado a toda una generación.

3. Antes de ti

Louisa “Lou” Clark (Emilia Clarke), una chica inestable y creativa, reside en un pequeño pueblo de la campiña inglesa. Vive sin rumbo y va de un trabajo a otro para ayudar a su familia a llegar a fin de mes. Sin embargo, un nuevo trabajo pondrá a prueba su habitual alegría. En el castillo local, se ocupa de cuidar y acompañar a Will Traynor (Sam Claflin), un joven y rico banquero que se quedó paralítico tras un accidente.

4. El gran diluvio (대홍수)

En el que podría ser el último día en la Tierra, una lucha a vida o muerte en un piso inundado se convierte en la única esperanza de supervivencia de la humanidad.

5. Sicario: Day of the Soldado

6. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

7. Cómo entrenar a tu dragón 3

Lo que comenzó como la inesperada amistad entre un joven vikingo y un temible dragón, Furia Nocturna, se ha convertido en una épica trilogía que ha recorrido sus vidas. En esta nueva entrega, Hipo y Desdentao descubrirán finalmente su verdadero destino: para uno, gobernar Isla Mema junto a Astrid; para el otro, ser el líder de su especie. Pero, por el camino, deberán poner a prueba los lazos que los unen, plantando cara a la mayor amenaza que jamás haya afrontado.. y a la aparición de una Furia Nocturna hembra.

8. Madagascar

Cuenta la historia de cuatro divertidos animales del zoo de Central Park, Nueva York, (Alex el león, Marty la cebra, Gloria la hipopótamo y Melman la jirafa). Llevan toda su vida encerrados en cautividad sin poder experiemtnar el sabor de la libertad y se han propuesto idear un plan para salir de allí juntos. Un día, una serie de casualidades les llevan a lograr lo que tanto ansiaban y huyen de aquel lugar. Terminan en plena naturaleza, concretamente en la idílica isla de Madagascar. Allí descubrirán, a base de apasionantes aventuras, que la vida salvaje es muy diferente a lo que ellos pensaban y que vivir en libertad no es tan fácil como imaginaban.

9. Súper Mario Bros: La película

Mientras trabajan en una avería subterránea, los fontaneros de Brooklyn, Mario y su hermano Luigi, viajan por una misteriosa tubería hasta un nuevo mundo mágico. Pero, cuando los hermanos se separan, Mario deberá emprender una épica misión para encontrar a Luigi. Con la ayuda del champiñón local Toad y unas cuantas nociones de combate de la guerrera líder del Reino Champiñón, la princesa Peach, Mario descubre todo el poder que alberga en su interior.

10. Vida perra

Un perro abandonado se une a otros perros callejeros para vengarse de su antiguo dueño.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El éxito de Netflix que redefinió el streaming

Por sus series y películas,
Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming.

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.

