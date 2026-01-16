Perú

Detienen a tres ciudadanos ecuatorianos en Tumbes con armas, municiones y equipos tácticos

Las autoridades peruanas intervinieron a los sujetos que ingresaron de manera irregular al país. El cargamento incautado incluía chalecos, cascos y radios de comunicación

La Policía Nacional del Perú en Tumbes detuvo a tres ciudadanos ecuatorianos que ingresaron al país de manera irregular con un cargamento de armas, municiones y equipo táctico. | VIDEO: Exitosa Noticas

La Policía Nacional del Perú concretó la captura de tres ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana en la región fronteriza de Tumbes. Los sujetos fueron sorprendidos portando un arsenal de armas y equipos de protección táctica de uso civil pero con capacidad letal.

Según informó el general de la PNP, Luis Pacheco Cornejo, los detenidos ingresaron a territorio peruano de manera irregular, evitando pasar por el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAP).

Intervención en el centro de Tumbes

La captura se produjo en las inmediaciones del Banco de la Nación, en pleno centro de la ciudad, donde los agentes policiales detectaron la presencia sospechosa de los extranjeros. Al momento de la intervención, los efectivos confirmaron que los individuos no contaban con el registro de ingreso legal al país. Durante la revisión de sus pertenencias, las autoridades hallaron un cargamento compuesto por armas de fuego, municiones, chalecos antibalas, cascos y radios de comunicación.

El general Pacheco destacó que, aunque el material incautado no califica técnicamente como “armamento de guerra”, se trata de herramientas peligrosas que “de todas maneras causan la muerte a cualquier persona”, declaró a Exitosa Noticias. El jefe policial señaló que este tipo de incursiones podrían estar vinculadas a la crisis de inseguridad que atraviesa Ecuador, donde grupos criminales suelen utilizar empresas fachada para camuflar sus actividades ilícitas y movilizar recursos a través de las fronteras.

Capturan a ecuatorianos con arsenal
Capturan a ecuatorianos con arsenal y equipos tácticos en la frontera de Tumbes con Ecuador. | FOTO: Captura Video/Composión Infobae

Proceso inmediato bajo unidad de flagrancia

Tras la detención, los tres ciudadanos ecuatorianos fueron trasladados a una unidad especializada donde se han iniciado las diligencias preliminares. Las investigaciones han quedado a cargo del Ministerio Público, que deberá presentar el caso ante el Poder Judicial en las próximas horas. Debido a la naturaleza de la detención, el proceso se llevará a cabo en la unidad de flagrancia para agilizar la sentencia o medidas restrictivas contra los implicados.

Esta intervención refuerza la vigilancia en la zona norte del Perú ante el temor de un desborde de la violencia criminal proveniente del país vecino. La policía peruana ha intensificado el patrullaje en puntos estratégicos para identificar posibles rutas de tráfico y prevenir el ingreso de personas que porten equipos tácticos sin la debida autorización legal.

PNP interviene bus con 40
PNP interviene bus con 40 extranjeros que pretendían ingresar al país de forma irregular. (Foto: El Peruano)

Crisis migratoria y el negocio de las mafias

Esta captura se produce en un contexto de alta vulnerabilidad migratoria en la región. Recientes operativos en Tumbes han expuesto redes de tráfico ilegal de migrantes que operan bajo la fachada de agencias de viaje interprovinciales. Estas empresas venden pasajes con sobrecostos de entre 250 y 300 soles a extranjeros que ingresan sin documentos, ocultándolos hasta que puedan ser trasladados hacia otras regiones del país.

El general Pacheco ha advertido anteriormente que estas actividades ilícitas son cometidas por los denominados “coyoteros”, quienes en muchos casos están vinculados a redes de extorsión. Los ciudadanos extranjeros que buscan ingresar al Perú suelen verse forzados a pagar cuotas ilegales a estas mafias para poder avanzar por rutas informales, convirtiendo el flujo migratorio en un negocio rentable para el crimen organizado.

137 pasos ilegales activos

A pesar de los esfuerzos, la fiscalización en Tumbes enfrenta desafíos críticos. Mientras el control se concentra en el Puente Internacional Aguas Verdes - Huaquillas, las autoridades han identificado 137 pasos ilegales activos. Estas rutas permiten el flujo constante de personas y mercancías por quebradas y riberas sin mayores obstáculos, facilitando el ingreso de elementos armados como los capturados recientemente.

Un operativo en Tumbes identificó tres negocios que aparentemente usaban la fachada de agencias de viaje para traficar migrantes, según narra la policía. | TV Perú

La falta de personal es una de las mayores debilidades. Informes de la Policía de Fronteras señalan que en zonas como Aguas Verdes, el número de efectivos es insuficiente para cubrir la extensión de los puntos ciegos. Ante esta situación, Migraciones y la PNP han reforzado los operativos de verificación en mercados y vías principales, advirtiendo que quienes ingresen por pasos informales no podrán acogerse a ningún beneficio de formalización migratoria.

