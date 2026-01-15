Calor extremo: adultos mayores y pacientes cardíacos son los más vulnerables durante el verano

Foto: Agencia Andina.

El avance del calor extremo sobre Lima y otras zonas de la costa peruana genera preocupación en el sector salud, especialmente respecto al impacto en adultos mayores y personas con enfermedades cardiovasculares.

El Seguro Social de Salud (EsSalud) enfatizó los peligros que implica la exposición prolongada a altas temperaturas, señalando que estos grupos presentan mayor dificultad para adaptarse a los cambios, debido a una menor cantidad de agua corporal y una percepción reducida de la sed.

El Dr. Jorge Luis Solari Yokota, especialista en Medicina Interna y Geriatría del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, advirtió que el incremento térmico afecta de manera directa la capacidad de regulación corporal.

Cuando el termómetro supera los 30 grados, aumenta el riesgo de deshidratación y agotamiento físico, lo que puede derivar en un golpe de calor.

Este cuadro clínico, catalogado como emergencia, suele manifestarse con cansancio extremo, mareos, dolor de cabeza, confusión, piel caliente o seca, disminución de la orina y dificultad para hablar o caminar.

EsSalud ha destacado la importancia de identificar a tiempo estos síntomas, sobre todo en adultos mayores que viven solos, tienen movilidad reducida o dependen de cuidadores. Ante la presencia de cualquiera de estos signos de alerta, se recomienda acudir de inmediato a un centro de salud.

El golpe de calor no distingue horarios ni circunstancias, por lo que los especialistas insisten en la necesidad de mantener ambientes ventilados, hidratarse constantemente y evitar la exposición al sol durante las horas en que la radiación es más intensa.

También sugieren el uso de ropa ligera y clara, así como sombreros de ala ancha para protegerse durante cualquier desplazamiento.

Pacientes cardíacos y la amenaza del verano

Quienes padecen enfermedades cardíacas enfrentan riesgos adicionales durante los periodos de calor extremo. El Dr. Solari explicó que la pérdida de líquidos, sumada al uso de medicamentos para controlar la presión arterial, puede descompensar a este grupo poblacional.

Por ello, resulta fundamental que eviten la exposición directa al sol, especialmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, y que mantengan un control estricto del consumo de agua y la administración de sus fármacos.

La recomendación de los especialistas es consumir entre litro y medio y dos litros de agua al día, distribuidos a lo largo de la jornada, sin esperar a que aparezca la sensación de sed.

Se aconseja priorizar el consumo de frutas ricas en líquido, como la sandía, y evitar frituras, grasas, embutidos y alimentos ultraprocesados, que pueden agravar el cuadro de deshidratación.

En situaciones de agotamiento por calor, es recomendable refrescar a la persona con agua en el rostro, manos y brazos, y llevarla a un ambiente fresco hasta recibir atención médica.

Lluvias inusuales y sensación de bochorno

Las primeras horas de este jueves 15 de enero sorprendieron a los residentes de Lima Metropolitana con una lluvia intensa poco habitual para la temporada.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía (Senamhi), la combinación de nubosidad y alta humedad proveniente de la sierra incrementó la sensación de bochorno en la capital.

Este fenómeno, según la especialista Rosario Julca, puede persistir hasta el 16 de enero y demanda una vigilancia constante de las condiciones climáticas.

El meteorólogo Matt Nieto alertó sobre la probabilidad de lluvias en la costa debido a la persistencia del vapor de agua sobre el litoral.

Aunque la humedad es alta, no siempre se traduce en precipitaciones significativas si el aire no asciende lo suficiente. Por ello, se mantiene el llamado a conductores, ciclistas y peatones para extremar precauciones, ya que la combinación de calor y lluvias puede volver inseguros los desplazamientos.