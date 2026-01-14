Qué se celebra el 14 de enero en el Perú: decisiones fundacionales y sus huellas en el devenir nacional

En esta fecha ocurrieron eventos que definieron el curso político, social y ambiental del país, desde la fundación de Lima hasta el reconocimiento internacional de áreas de conservación y la creación de provincias relevantes (Carlos Díaz)

¿Qué pasó un día como hoy? .El 14 de enero concentra hechos clave en la historia del Perú. En 1535, Francisco Pizarro decidió fundar Lima en el valle del Rímac por su valor estratégico, decisión que dio origen a la capital del poder virreinal.

En 1881, durante la Guerra del Pacífico, el contralmirante francés Abel Bergasse du Petit Thouars evitó el saqueo de Lima tras presionar a las tropas chilenas. En 1865 se creó la provincia de Huancabamba en Piura.

Además, en 2003 se establecieron las reservas comunales Machiguenga y Asháninka, destinadas a proteger biodiversidad y pueblos indígenas.

14 de enero de 1535 - Francisco Pizarro decide fundar Lima por su valor estratégico y abre camino al poder virreinal peruano

La decisión tomada por Francisco Pizarro en enero de 1535 definió el nacimiento de Lima, elegida por su ubicación estratégica y su proyección como centro del dominio español. (Andina)

El 14 de enero de 1535 Francisco Pizarro tomó la decisión de establecer su capital en el asiento del curaca de Lima.

Eligió el valle del Rímac por su ubicación estratégica, el acceso permanente al agua y la cercanía a un puerto natural clave para el comercio con España. La posición intermedia entre Cusco y Quito facilitaba el control del territorio conquistado.

La fundación oficial de la Ciudad de los Reyes se realizó el 18 de enero. Desde entonces, Lima se consolidó como capital de Nueva Castilla y más tarde del Virreinato del Perú, como eje político del poder colonial.

14 de enero de 1865 – Provincia de Huancabamba obtiene su estatus político en el norte peruano

La creación de la provincia de Huancabamba permitió estructurar un territorio diverso, con historia preincaica y fuerte herencia cultural andina. (Andina)

La provincia de Huancabamba, situada en el departamento de Piura, fue creada el 14 de enero de 1865 bajo decreto oficial, consolidándose como unidad político-administrativa con su capital homónima.

Abarca más de 4 254 km² en la sierra norte de Perú y limita al norte con Ecuador, al este con Cajamarca, al sur con Lambayeque y al oeste con las provincias de Morropón y Ayabaca. Se divide en ocho distritos y cuenta con una población de alrededor de 124 000 habitantes.

El territorio combina diversidad geográfica, tradiciones culturales y atractivos naturales, y su población mayoritariamente profesa la fe católica. Su historia incluye raíces preincaicas e influencia colonial que moldearon su desarrollo regional.

14 de enero de 1881 - Petit Thouars evita saqueo de Lima tras la derrota peruana de 1881 y frena destrucción total naval

La advertencia del contralmirante francés Abel Bergasse du Petit Thouars evitó que Lima fuera saqueada luego de las batallas de San Juan y Chorrillos. (El Peruano)

El 14 de enero de 1881, en el contexto de la Guerra del Pacífico, la ciudad de Lima quedó al borde de una destrucción mayor tras la derrota peruana en las batallas de San Juan y Chorrillos.

Ante el avance chileno, el contralmirante francés Abel Bergasse du Petit Thouars, al mando de una escuadra neutral, lanzó una advertencia directa al general Manuel Baquedano.

Desde su buque, anunció que intervendría militarmente si se repetían saqueos como los ocurridos en Chorrillos y Barranco. La presión internacional obligó a contener a las tropas chilenas y evitó una ocupación violenta de la capital peruana.

14 de enero de 2003 - Creación de la Reserva Comunal Machiguenga como área protegida y hogar de comunidades indígenas

La Reserva Comunal Machiguenga nació en enero de 2003 como un modelo de gestión compartida entre el Estado y comunidades indígenas amazónicas. (Andina)

La Reserva Comunal Machiguenga es un extenso territorio protegido en la región Cusco, creado el 14 de enero de 2003 mediante decreto oficial. Con una superficie de 218 905,63 hectáreas, abarca parte de la vertiente oriental de la cordillera de Vilcabamba.

El área está habitada por comunidades indígenas machiguenga, cuya lengua forma parte de la familia arawak, y es gestionada de forma participativa entre el Estado y las organizaciones locales.

Esta reserva busca conservar la biodiversidad y permitir que las poblaciones nativas utilicen recursos de manera sostenible. En 2021 fue reconocida por la UNESCO como zona núcleo de una reserva de biósfera, consolidando su importancia ecológica y cultural.

14 de enero de 2003 ‒ se establece la Reserva Comunal Asháninka: área protegida en la Amazonía peruana

La creación de la Reserva Comunal Asháninka marcó un avance en la protección ambiental y en el reconocimiento del manejo indígena del territorio. (Caretas)

La Reserva Comunal Asháninka es un territorio natural del Perú establecido el 14 de enero de 2003 mediante Decreto Supremo para preservar la biodiversidad y apoyar a las comunidades indígenas que habitan la zona.

Ubicada en la vertiente occidental de la cordillera de Vilcabamba, se extiende por más de 184 000 hectáreas entre las regiones de Junín y Cusco, abarcando parte de los distritos de Río Tambo y Pichari.

El área protege ecosistemas de montaña baja y selva, manteniendo poblaciones tradicionales como la asháninka que gestionan sus recursos. Su importancia ecológica y cultural fue reforzada en 2021 al ser reconocida como zona núcleo de una Reserva de Biosfera por la UNESCO.