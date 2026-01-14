Pamela López recuerda episodios junto a Christian Cueva y se solidariza con Samahara Lobatón, animándola a no callar y buscar ayuda.

Pamela López recordó los episodios de violencia que vivió junto a su expareja, Christian Cueva, y se solidarizó con Samahara Lobatón. Video: Amor y Fuego

Las recientes imágenes de la agresión sufrida por Samahara Lobatón a manos de Bryan Torres han generado una avalancha de reacciones en la opinión pública y en el espectáculo nacional. Entre quienes alzaron la voz ante este caso se encuentra Pamela López, exesposa de Christian Cueva, quien no solo expresó su solidaridad con la hija de Melissa Klug, sino que compartió su propia experiencia como víctima de violencia, revelando que también temió por su vida y llegó a sentir que “le faltaba el aire” durante episodios de asfixia y maltrato físico.

“Me sentí identificada”: el testimonio de Pamela López y su llamado a la empatía

Durante su participación en el programa “Amor y Fuego”, Pamela López confesó que el caso de Samahara Lobatón la impactó profundamente: “Vi el caso de Samahara. Me sensibilizo con su caso, me dio mucha impotencia”, declaró. Aunque admitió no haber visto el video de la agresión, aseguró que los comentarios y relatos bastaron para que se sintiera identificada “tal cual” con la situación de la influencer.

Pamela López recordó los episodios de violencia que sufrió en su relación con Christian Cueva, los mismos que en su momento generaron controversia mediática al difundirse imágenes de un forcejeo en un ascensor. La trujillana fue más allá y relató que la agresión física no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón de conducta recurrente. “A mí me cogió del cuello y me faltaba el aire porque era el cuello y era la boca”, recordó, detallando momentos de desesperación que, según ella, pusieron en riesgo su vida.

La influencer reveló que, si bien existe un video viral que captó uno de estos episodios, muchas agresiones no quedaron registradas. “Ese video existe porque grabó mi edificio, mas no porque yo haya grabado. No solamente esa oportunidad, sino muchas que lastimosamente yo no tenía ese video”, agregó, evidenciando la dificultad que enfrentan muchas víctimas para probar la violencia sufrida.

Pamela López recuerda episodios junto a Christian Cueva y se solidariza con Samahara Lobatón, animándola a no callar y buscar ayuda.

Pamela López hizo un llamado a la empatía y a la acción, instando a quienes atraviesan situaciones similares a no guardar silencio y a buscar ayuda. Su testimonio puso en agenda la importancia del acompañamiento psicológico y la necesidad de que las autoridades y la sociedad tengan tolerancia cero ante el maltrato.

El caso Samahara Lobatón y la urgencia de denunciar

La agresión contra Samahara Lobatón no solo conmovió a Pamela López, sino que provocó pronunciamientos de figuras públicas, familiares y organizaciones. La madre de la influencer, Melissa Klug, denunció a Bryan Torres por tentativa de feminicidio, tras ver el video donde el cantante golpea y asfixia a su hija. Klug confesó que desconocía la magnitud de la violencia y que, de haberlo sabido antes, su reacción habría sido mucho más drástica. “Ahora estaría presa por la golpiza a ese abusivo”, declaró, visiblemente afectada.

El padre de Samahara, Abel Lobatón, también pidió públicamente que su hija reciba ayuda profesional y sepa que no está sola. “Lo más importante en este momento es hacerle saber a ella que necesita ayuda, que no está sola y que estamos aquí para apoyarla y ayudarla a salir de ese entorno tóxico”, señaló en un comunicado.

El Ministerio de la Mujer brinda apoyo inmediato a Samahara Lobatón tras la agresión sufrida por parte de Bryan Torres en Surco.

Paralelamente, el Ministerio de la Mujer acudió al domicilio de Samahara para ofrecer atención inmediata y reiteró, en un comunicado público, su rechazo a la violencia de género, asegurando que el caso no quedará impune y que se coordina con la Policía y la Fiscalía para que se haga justicia.

La ola de solidaridad hacia Samahara Lobatón y la decisión de Pamela López de compartir su experiencia personal son una llamada de atención para que la sociedad y las instituciones refuercen su compromiso en la lucha contra la violencia de género. El respaldo público, la denuncia oportuna y el acompañamiento psicológico son esenciales para que las víctimas puedan salir del círculo de violencia y reconstruir sus vidas.

Canales de ayuda para denunciar actos de violencia contra la mujer

Si has sido víctima de violencia sexual o familiar o conoces a alguien que se haya visto afectado por este tipo de agresiones, puedes comunicarte de forma gratuita llamando a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Aquí podrás encontrar un equipo especializado que te brindará el soporte necesario y orientación en tu caso.

La Línea 100 cuenta con la opción de derivar los casos de mayor gravedad a Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Recuerda que puedes contar con la atención de este servicio durante las 24 horas del día, todos los días del año, incluyendo los feriados.