Perú

Lima: el estado del tiempo para este 14 de enero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Guardar
Antes de salir de casa,
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

En la época del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Lima este 14 de enero:

El clima para este miércoles en Lima alcanzará los 25 grados, mientras que la temperatura mínima será de 21 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 7.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 25%, con una nubosidad del 93%, durante el día; y del 25%, con una nubosidad del 88%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 26 kilómetros por hora en el día y los 26 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Lima se reportan una docena de tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentado regularmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad en todas las estaciones de año.

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca cerca del 50% del territorio de dicho departamento es el árido seco.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

(EFE)
(EFE)

El clima en Perú

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaLimaperu-noticiasNoticias

Más Noticias

SBS interviene a cooperativa de ahorro y crédito de Arequipa por pérdida de más S/ 179 mil

La Superintendencia continúa con la intervención a estas entidades financieras. Esta vez, una mostró pérdida del capital social

SBS interviene a cooperativa de

A qué hora juega Alianza Lima vs Unión HOY: partido por fecha 2 de la Serie Río de La Plata 2026

Con Luis Advíncula de titular, Pablo Guede buscará su primer triunfo frente los ‘rojiblancos’ en Montevideo. Entérate de los horarios del emocionante cotejo

A qué hora juega Alianza

Tragedia en la Panamericana Sur: choque múltiple deja un muerto y diez heridos en San Juan de Miraflores

Una colisión entre un camión de carga, un vehículo de transporte de personal y una unidad de la Municipalidad de Lima complica la circulación en el sur de Lima a horas del paro de transportistas

Tragedia en la Panamericana Sur:

Paro de transportistas EN VIVO HOY 14 de enero: situación del transporte en Lima y Callao por medida en contra de las extorsiones

Más de 20 mil buses suspenderán sus servicios en la primera protesta del sector transporte en 2026 para reclamar mayor seguridad a nivel nacional. En lo que va del año, se reportaron ocho atentados contra unidades de transporte, con un saldo de dos conductores fallecidos

Paro de transportistas EN VIVO

Melanie Martínez sorprende con radical cambio tras manga gástrica y nueva imagen

La ex pareja de Christian Domínguez impactó a sus seguidores al mostrar su transformación física y estética

Melanie Martínez sorprende con radical
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga señala que

Rafael López Aliaga señala que César Acuña hizo su fortuna “estafando a medio mundo” y tilda de “delincuente” a José Luna

¿Tensión en Palacio de Gobierno? Nicanor Boluarte habría delatado la visita secreta de José Jerí a empresario chino

Interpelación del ministro de Energía, Luis Bravo: Congresistas impulsan moción contra titular del Minem por Petroperú

Candidata a diputada de Ahora Nación perdió su trabajo en 2020, abrió OnlyFans y ahora la extorsionan por fotos íntimas

Juez acata fallo del TC y archiva de forma definitiva el ‘caso Cócteles’ contra Keiko Fujimori y todo Fuerza Popular

ENTRETENIMIENTO

Melanie Martínez sorprende con radical

Melanie Martínez sorprende con radical cambio tras manga gástrica y nueva imagen

Melissa Klug revela que no sabía de agresión a Samahara Lobatón: “Ahora estaría presa por la golpiza a ese abusivo”

Samahara Lobatón: Lo que revela la denuncia de Melissa Klug contra Bryan Torres por tentativa de feminicidio a su hija

Tony Succar celebra orgulloso el doctorado de su padre a los 71 años: “Nunca deja de sorprenderme”

Magaly Medina responde a la parodia de María Pía Copello tras cirugía: “Hay demasiada hipocresía”

DEPORTES

Alianza Lima vs Unión EN

Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Serie Río de La Plata 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Unión HOY: partido por fecha 2 de la Serie Río de La Plata 2026

Leyenda de Real Madrid se rindió ante la presencia de Javier Rabanal en Universitario: “Ve posibilidades de sacarle un buen rendimiento”

Dónde ver Alianza Lima vs Unión HOY: canal tv online del duelo por Serie Río de La Plata 2026

Alineaciones de Alianza Lima vs Unión HOY: con Luis Advíncula, posibles titulares para partido por Serie Río de La Plata 2026