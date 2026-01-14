Perú

La Libertad: Criminales detonan un explosivo en un colegio para exigir cupos por obras de renovación

La institución educativa fue víctima de un segundo atentado del mismo tipo, esta vez en medio de obras de mejoramiento. En la región La Libertad, solo las provincias de Trujillo y Pataz se encuentran en estado de emergencia

Criminales detonan un explosivo en
Criminales detonan un explosivo en un colegio de Ascope. (Foto: Composición - Infobae/Saul Huamán Cárdenas)

La inseguridad ciudadana en la región La Libertad también afecta directamente a escuelas, incluso más allá de zonas como Pataz y Trujillo, que actualmente están en un estado de emergencia.

En la provincia de Ascope, una explosión interrumpió la noche del martes, cuando un artefacto explosivo de fabricación casera detonó en la parte posterior del colegio Jesús el Nazareno alrededor de las 11:00 de la noche. El estallido, registrado en un área colindante al mercado y junto a la puerta trasera del centro educativo, alarmó a vecinos y miembros de la comunidad escolar, según informó Correo.

El atentado en el colegio no habría sido casual, pues se encuentra en proceso de mejoramiento de infraestructura. De acuerdo con versiones recogidas por Correo, se presume que la explosión fue un acto de intimidación por parte de presuntos extorsionadores, cuyo objetivo era exigir un “cupo” para permitir que las obras continúen.

Granada aparece en puerta de
Granada aparece en puerta de colegio en medio de escalada de extorsiones. Foto: captura X Roger García

El atentado contra el colegio Jesús el Nazareno no es el primero de este tipo. De hecho, este atentado con explosivos contra el centro educativo es el segundo que ocurre en poco tiempo, lo que ha incrementado la preocupación entre los padres de familia y los habitantes de Ascope. La reiteración de estos hechos ha generado mayor indignación y temor en la población.

Según medios de comunicación locales, las familias y residentes han exigido que las autoridades adopten medidas urgentes y efectivas. El malestar generalizado se debe a la ausencia de resultados concretos de la Policía Nacional para resguardar la zona, detalló Correo.

La Policía Nacional acudió al colegio tras la explosión e inició las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer lo sucedido.

Las 7 acciones que sugiere el Mininter ante un caso de extorsión

A mediados del año 2025, como una forma de aportar con la lucha contra la inseguridad ciudadana, el Ministerio del Interior presentó un documento oficial en el que se destacan siete acciones esenciales para enfrentar este tipo de crímenes de forma segura y responsable:

  1. Mantener la calma. Muchas veces los delincuentes solo tienen acceso a información publicada en redes sociales y no poseen un verdadero control sobre las víctimas.
  2. Registrar todas las pruebas. Es vital guardar capturas de pantalla, audios, mensajes de texto y cualquier medio usado para intimidar.
  3. No eliminar la evidencia. Conservar los registros ayuda en el proceso de investigación policial y judicial.
  4. Acudir a la autoridad competente. Las víctimas deben presentarse ante la Dirincri, el Depincri o la Brecc para recibir atención especializada.
  5. Denunciar formalmente el delito. El artículo 200 del Código Penal clasifica la extorsión como delito grave. Se recomienda describir los hechos en orden cronológico y entregar copia de las pruebas.
  6. Solicitar la reserva de identidad. Esto protege a la víctima durante el proceso legal y evita represalias.
  7. Hacer seguimiento al caso. Es importante anotar los nombres de los fiscales y policías a cargo para tener trazabilidad de la denuncia.

El Mininter también recomendó instalar cámaras de seguridad en zonas vulnerables, especialmente en establecimientos comerciales. También se aconseja no usar números personales para recibir pagos por aplicativos en negocios como bodegas.

