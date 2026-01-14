Perú

El pronóstico del clima para mañana en Trujillo

El clima en la ciudad costera es denominado como subtropical desértico caracterizado por pocas precipitaciones al año en comparación a otras ciudades de Perú

Guardar
Conocida como la "ciudad de
Conocida como la "ciudad de la eterna primavera", Trujillo es una de las principales ciudades turísticas de Perú. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima de tu ciudad, te permite planificar tus actividades diarias de forma más segura y eficiente. Trujillo, ubicada en la costa norte del Perú, experimenta cambios estacionales y posibles eventos como lloviznas, neblina o aumentos de temperatura, que pueden afectar el tránsito, actividades al aire libre y la rutina cotidiana.

En este contexto, para este jueves, 15 de enero el pronóstico del clima es:

Lluvia hacia la madrugada; cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con lluvia por la noche. Por su parte, la temperatura máxima será de 28ºC , mientras que la mínima de 21ºC.

La información meteorológica resulta fundamental para sectores como la agricultura y la pesca, pilares de la economía local. Los agricultores dependen de datos precisos sobre el clima para programar siembras, cosechas y proteger cultivos ante lluvias inesperadas o sequías. Por su parte, los pescadores utilizan el pronóstico para reducir riesgos en sus faenas y mantener la productividad.

El clima promedio en Trujillo

El clima de Trujillo es
El clima de Trujillo es considerado subtropical y desértico por las pocas precipitaciones anuales. (Wikimedia)

Durante los meses de verano, entre diciembre y marzo, Trujillo experimenta un aumento leve de las temperaturas, con una mayor percepción de calor, aunque el ambiente se mantiene templado en comparación con otras urbes costeras gracias a la brisa marina, lo que genera condiciones propicias tanto para los habitantes como para el turismo.

La época invernal, de junio a septiembre, se caracteriza por una constante cubierta nubosa y la presencia de “garúa”, la neblina local que reduce la exposición al sol pero no produce variaciones notables de la temperatura. La humedad en esta temporada permanece elevada, mientras que las lluvias continúan siendo poco comunes.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), prevalece un clima cálido y seco la mayor parte del año en la ciudad; la temperatura media anual se sitúa entre 17 ℃ y 23 ℃, con escasa oscilación térmica. Las precipitaciones son escasas y generalmente se registran en los primeros meses del año, colocando a Trujillo entre las localidades con menor volumen de lluvias en el país.

El mejor momento para visitar Trujillo

Trujillo cuenta con gran riqueza
Trujillo cuenta con gran riqueza cultural que lo posicionan como uno de los principales centros turísticos del país. (composición/ Infobae)

La mejor temporada para visitar la ciudad es entre enero y abril, durante el verano austral, cuando el clima es cálido, soleado y más estable, con temperaturas promedio entre 22°C y 28°C y máximas que pueden alcanzar los 30°C. Esta época ofrece días despejados, ideales para explorar sitios arqueológicos como Chan Chan, las Huacas del Sol y de la Luna, o disfrutar de la playa en Huanchaco, un balneario popular para el surf y los paseos en caballitos de totora.

Además, coincide con el Festival Nacional de la Marinera en enero, una celebración cultural vibrante que atrae a visitantes nacionales e internacionales, mostrando el baile típico trujillano. La baja probabilidad de lluvias (menos de 10 mm anuales, según SENAMHI) asegura que las actividades al aire libre sean placenteras y sin interrupciones.

En contraste, los meses de invierno (junio a agosto) son más frescos, con temperaturas entre 17°C y 22°C, pero suelen presentar neblina matutina y días nublados, lo que puede restar atractivo a las actividades al aire libre. La temporada de transición (septiembre a noviembre) es una alternativa viable, con clima más cálido y menos turistas, pero no alcanza la vivacidad cultural ni las condiciones óptimas de enero a abril.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaTrujilloSenamhiperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Serie Río de La Plata 2026

El equipo de Pablo Guede afronta un nuevo reto en la pretemporada en Montevideo con la necesidad de sumar su primer triunfo, tras caer en su estreno ante Independiente. Sigue aquí cada detalle del encuentro

Alianza Lima vs Unión EN

Franco Zanelatto promete ”mucha entrega y sacrificio” en su nueva etapa como jugador de FBC Melgar al mando de Juan Reynoso

El atacante nacional de 25 años se erige como una opción de peso para la ofensiva del ’dominó’. Bajo las órdenes del ’Cabezon’, la escuadra arequipeña apunta a celebrar en diciembre

Franco Zanelatto promete ”mucha entrega

Muerte en la Panamericana Sur: Municipalidad de Lima decreta duelo por fallecidos en accidente

Un múltiple choque a la altura de Brisas de Villa dejó tres fallecidos, entre ellos empleados de la comuna limeña, y llevó a la comuna edil a izar banderas a media asta y activar protocolos de apoyo en todas sus sedes

Muerte en la Panamericana Sur:

Clara Seminara retira denuncia a ‘Yuca’ y pone fin al caso por su delicado estado de salud: “Espero que haya aprendido la lección”

Tras años de controversia, la actriz hizo pública su decisión de no seguir con la denuncia contra Enrique Espejo, explicando que primó su lado humano ante la delicada salud del humorista

Clara Seminara retira denuncia a

César Acuña, candidato de APP, al ser cuestionado por incluir personas con antecedentes en listas al Congreso: “Me acabo de enterar”

Previo a ser consultado, el fundador de Alianza para el Progreso mencionó que existía una comisión evaluadora, por lo que aseguró que solicitará explicaciones

César Acuña, candidato de APP,
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Acuña, candidato de APP,

César Acuña, candidato de APP, al ser cuestionado por incluir personas con antecedentes en listas al Congreso: “Me acabo de enterar”

Guido Bellido: “Creo que Carlos Álvarez se va a sincerar con el país y va a reconocerse a sí mismo, igual que ‘Porky’”

José Jerí, molesto porque comparan su reunión oculta con ‘Sarratea’ de Pedro Castillo: “No soy profesor, soy abogado y dinámico”

JEE admite tacha contra la lista al Senado del APRA que integran Carla García y Jorge del Castillo

Candidata a diputada de Ahora Nación perdió su trabajo en 2020, abrió OnlyFans y ahora la extorsionan por fotos íntimas

ENTRETENIMIENTO

Clara Seminara retira denuncia a

Clara Seminara retira denuncia a ‘Yuca’ y pone fin al caso por su delicado estado de salud: “Espero que haya aprendido la lección”

Pashi Pashi llora por declaraciones de Sigrid Bazán y Tatiana Astengo sobre la caída de Maduro: “mejor que no opinen”

Ranking de Netflix en Perú: estas son las películas más vistas del momento

Melissa Klug exige justicia y denuncia a Bryan Torres por el brutal ataque hacia su hija, Samahara Lobatón, como tentativa de feminicidio

Ministerio de la Mujer visita la casa de Samahara Lobatón y se pronuncia tras agresión de Bryan Torres: “Que el caso no quede impune”

DEPORTES

Alianza Lima vs Unión EN

Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Serie Río de La Plata 2026

Insólito ‘blooper’ de Sergio Peña que provocó autogol en 40 segundos del Alianza Lima vs Unión por Serie Río de La Plata 2026

Gerardo Pelusso realza la categoría de Pablo Guede y confía que pueda sacar adelante a Alianza Lima: “Es un técnico importante en Argentina”

Alineaciones de Alianza Lima vs Unión HOY: con Luis Advíncula, titulares confirmados para partido por Serie Río de La Plata 2026

Amplían plazo de inscripción de extranjeras y clubes peruanos podrán usar nuevos refuerzos en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026