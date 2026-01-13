Perú: cotización de apertura del euro hoy 13 de enero de EUR a PEN

El euro se cotiza en el día de hoy a 3,92 soles en promedio, lo que implicó un cambio del 0,01% con respecto a la cotización de la jornada anterior, cuando finalizó con 3,92 soles, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro anota un descenso 0,1%, de manera que en términos interanuales aún acumula una disminución del 1,4%.

En relación a fechas pasadas, encadena dos sesiones sucesivas de subida. La cifra de la volatilidad es de 2,61%, que es una cifra manifiestamente inferior al dato de volatilidad anual (7,92%), presentándose como un valor con menos cambios de lo habitual recientemente.