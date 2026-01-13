Perú: cotización de apertura del euro hoy 13 de enero de EUR a PEN

El euro se cotiza en el día de hoy a 3,92 soles en promedio, lo que implicó un cambio del 0,01% con respecto a la cotización de la jornada anterior, cuando finalizó con 3,92 soles, reporta Dow Jones.
Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro anota un descenso 0,1%, de manera que en términos interanuales aún acumula una disminución del 1,4%.
En relación a fechas pasadas, encadena dos sesiones sucesivas de subida. La cifra de la volatilidad es de 2,61%, que es una cifra manifiestamente inferior al dato de volatilidad anual (7,92%), presentándose como un valor con menos cambios de lo habitual recientemente.
Ministro del interior responde a moción de vacancia: Vicente Tburcio niega privatización de Petroperú
El ministro defendió el decreto de urgencia de la petrolera estatal como una “reorganización necesaria” debido a las pérdidas económicas
¿No puedes ser miembro de mesa? Conoce cómo presentar tu excusa para las Elecciones 2026
Si resultas sorteado este 29 de enero y tienes un impedimento legal o de salud, tienes un plazo de cinco días desde febrero para solicitar la exclusión
Influencers peruanas envueltas en escándalo de drogas durante viaje de lujo: tenían cocaína en sus maletas
Dos jóvenes con presencia en redes sociales quedaron expuestas tras un seguimiento policial que culminó con la detención de ambas, cuando intentaban trasladar ‘tusi’ hacia el continente asiático
Jorge Fossati revela que no puede irse del Perú por retraso de Universitario: “Corresponde que lo cumpla”
El técnico uruguayo explicó por qué no regresa a su país luego de la ceremonia de premiación de la Liga 1 2025
Pago ONP de enero 2026: ¿qué pensionistas del régimen 19990 pueden cobrar hoy 13 de enero?
Una nueva etapa comenzó el pasado lunes para quienes dependen del sistema previsional peruano y podrán acceder a su dinero de acuerdo a un cronograma por la inicial del apellido
