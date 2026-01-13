Perú

Hospital de Huancavelica: licitación por S/208 millones en la mira por vínculos entre postor chino y Tribunal del OECE

El proceso de licitación del equipamiento integral del hospital Zacarías Valdivia está valorizado en S/208 millones y previsto para resolverse en enero de 2026

Posibles inconsistencias en la propuesta
Posibles inconsistencias en la propuesta de SUMEC Complete Equipment & Engineering dentro del proceso de licitación pública.

Poco después de la información compartida por Infobae Perú, la audiencia prevista para hoy se pospuso para el viernes 16 de enero. Según mencionaron fuentes del sector, la decisión se tomó debido a que el presidente de la tercera sala del tribunal del OECE, Marlon Arana, decidió inhibirse del caso tras los señalamientos por una presunta cercanía con la abogada de la empresa SUMEC.

Una nueva denuncia por conflicto de intereses pone en la mira al sistema de contrataciones públicas en Perú. La Adjudicación Simplificada N° 08-2025-PRONIS-1, destinada al equipamiento integral del hospital Zacarías Valdivia de Huancavelica por S/208 millones, involucra a la empresa SUMEC COMPLETE EQUIPMENT & ENGINEERING y al Tribunal del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), encargado de resolver la legalidad del proceso.

De acuerdo con fuentes que han seguido el caso al interior del Ministerio de Salud (MINSA), la abogada designada por SUMEC, Fiorella Pérez Torres, quien figura en el Registro CAL N.° 56110, mantiene una relación estrecha de carácter profesional con Marlon Luis Arana Orellana, presidente de la Tercera Sala del Tribunal del OECE, instancia que decidirá el futuro de la licitación.

El hospital Zacarías Valdivia enfrenta nuevos cuestionamientos

Ambos no solo compartieron la misma promoción universitaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), sino que también coincidieron como especialistas legales en el antiguo Tribunal del OSCE, hoy OECE.

Fuentes de la entidad pública advierten que esta relación personal podría influir en la resolución del proceso, pese a que la empresa enfrenta observaciones por presentar documentación inexacta en su oferta.

La audiencia pública para debatir el caso quedó programada para el 13 de enero de 2026. La normativa vigente exige que los miembros de tribunales administrativos se abstengan de intervenir en casos donde existan circunstancias que puedan comprometer su objetividad.

“El artículo 99° de la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG) establece como causal de abstención la existencia de amistad íntima entre un miembro del tribunal y los representantes de las partes", refirió sobre las objeciones.

El OECE, entidad adscrita al
El OECE, entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, lidera la supervisión de contrataciones públicas para prevenir la corrupción y reducir la burocracia estatal en Perú.

Alarmas por imparcialidad en tribunal decisor

La Resolución de Presidencia N.° 064-2016-OSCE/PRE señala que Pérez Torres y Arana Orellana ocuparon cargos equivalentes en el mismo periodo, reforzando la percepción de cercanía.

De acuerdo con la información difundida, el Principio de Imparcialidad exige que la administración pública “actúe sin sesgos ni favoritismos, y la Ley de Contrataciones del Estado demanda transparencia y objetividad en todas las etapas del procedimiento.

“La presencia de vínculos personales en la etapa impugnativa agrava la preocupación, ya que allí se define la validez de las decisiones adoptadas en los procesos de selección”, indicó.

De acuerdo con otra de las partes involucradas, el impacto se acentúa por el alto monto de la licitación y las dudas sobre la documentación presentada por la empresa.

MINSA y el OECE deciden el futuro para miles de huancavelicanos

El Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica constituye el principal centro de referencia en salud para toda la región. Catalogado como un hospital de nivel II-2, ofrece servicios de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, con atención especializada ambulatoria y hospitalaria.

Actualmente, la institución atraviesa una etapa de modernización, ya que se encuentra en proceso la construcción de una nueva infraestructura que incrementará su capacidad resolutiva, incorporando áreas de UCI, emergencia, centro quirúrgico, banco de sangre y diversas especialidades médicas.

Las denuncias por conflictos de
Las denuncias por conflictos de interés en la adjudicación del hospital Zacarías Valdivia ponen bajo la lupa el sistema de contrataciones públicas en Perú.

La construcción del nuevo hospital muestra un avance físico significativo, con trabajos en tarrajeo, acabados y estructuras. El Ministerio de Salud y el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) impulsan la culminación de esta obra, asegurando la adjudicación de contratos y la entrega oportuna del proyecto.

Según el propio Gobierno peruano, esta modernización convertirá al hospital en la columna vertebral de los servicios de salud en Huancavelica, mejorando la atención y el acceso a servicios de mayor complejidad para la población de la sierra central del país.

¿Qué es el OECE?

El Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) es el organismo técnico del Estado Peruano, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que reemplaza al OSCE para hacer las compras públicas más eficientes, transparentes e íntegras, brindando asistencia técnica, desarrollando directivas y formando profesionales, y gestionando sistemas como el SEACE para supervisar y facilitar los procesos de contratación estatal, combatiendo la corrupción y reduciendo la burocracia.

