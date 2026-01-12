José Jerí sobre el paro de transportistas: “Si continúan [con la medida], yo voy a estar con ellos”

El presidente de la ATU, José Jerí, se pronunció tras su reunión con los gremios de transportistas. Abordó temas cruciales como la extorsión, la delincuencia y la reglamentación de motos, asegurando que buscará soluciones a pesar de las limitaciones presupuestales. Latina TV

La reunión entre representantes del gremio de transportes y altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP), con la participación de José Jerí, se realizó en un contexto de crecientes inquietudes por el anunciado paro de transportistas y el avance de la delincuencia.

La convocatoria tuvo como objetivo analizar las causas del malestar en el sector y fortalecer la respuesta estatal frente a una criminalidad que afecta a trabajadores y ciudadanos. Jerí destacó en su intervención que enfrentan una situación en la que “en una guerra, pues no podemos flaquear un solo día”, y reconoció que los recientes cambios en las estructuras de mando facilitaron que grupos delictivos aprovecharan momentos de distracción, generando “pánico, caos y atentados contra la vida”.

Durante el encuentro, Jerí aceptó las críticas del gremio y subrayó la necesidad de no ceder en la lucha contra la delincuencia, al tiempo que admitió errores en la gestión de la seguridad, especialmente en los recientes cambios y rotaciones de mandos policiales. Según el funcionario, “un solo día” de debilidad permite que “esos miserables” tomen ventaja, como se evidenció en jornadas recientes. Además, remarcó que el sector transporte enfrenta una problemática real y tangible, sobre todo ante el aumento de ataques y extorsiones a conductores y empresas.

La preocupación por la inseguridad llevó a Jerí a informar que ese mismo día, antes de asistir a la reunión, supervisó operaciones en el penal de Ancón, en el marco de la próxima implementación de la Superintendencia Nacional de Infraestructura Penitenciaria y Rehabilitación (Sunir), que reemplazará al Inpe. Como parte de las nuevas medidas, se ejecutará una reclasificación de los presos para separar a los de alta peligrosidad de los internos primarios y así evitar la contaminación criminal dentro de los penales. Jerí afirmó que este paso es imprescindible, ya que “el tema de los penales es una fuente de criminalidad... Es un dato objetivo, no es una apreciación”.

Ajustes normativos y demandas presupuestales

En el diálogo se discutieron asuntos normativos y presupuestales para responder al delito. José Jerí comentó que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene observaciones por el impacto presupuestal, aunque aseguró que estas cuestiones deberán resolverse para cumplir el compromiso asumido con el sector transportes. Entre las demandas más relevantes figura la reglamentación del uso de motocicletas con dos pasajeros, considerada clave para enfrentar delitos cometidos bajo esta modalidad.

Respecto a los recientes señalamientos del premier, Jerí precisó que ya conversó con él y que “no se puede descartar tampoco” la eventual presencia de “elementos extorsionadores infiltrados entre los transportistas”, aunque insistió en la autenticidad del malestar del sector y la gravedad real del problema de delincuencia que enfrentan. Según el funcionario, todos tienen, al margen de los cargos y aspiraciones, un problema real y tangible: el de la delincuencia y, en concreto, el impacto sobre el sector transporte.

Coordinación institucional y autonomía del gremio

A pesar de los avances, Jerí sostuvo que lo realizado hasta el momento no es suficiente y que resulta urgente mejorar los niveles de coordinación con la Fiscalía y el Poder Judicial, reconociendo que la lucha contra la inseguridad requiere resultados conjuntos. Destacó también el carácter multicausal del fenómeno criminal, cuya degradación abarca varios años y no responde únicamente a deficiencias normativas.

Sobre la posibilidad del paro, Jerí reconoció la autonomía de los transportistas: “Ellos tienen la última palabra. Yo respetaré su decisión. Y si ellos continúan, yo voy a estar con ellos”. Aseguró que, cualquiera sea el desenlace, la respuesta institucional será de acompañamiento y acción sostenida: “Si ellos deciden tomar otra medida, igual estaremos haciendo algo, como siempre lo venimos haciendo, mañana, tarde, noche y madrugada“.

El funcionario calificó la reunión como positiva, pues permitió identificar errores, en particular la falta de reglamentación y los efectos negativos de los cambios de mando policial. Subrayó que la prioridad continuará siendo la lucha hora tras hora contra la delincuencia.