Perú

El precio de la gasolina en Lima hoy

Como todos los días, el precio actualizado de los carburantes en la ciudad peruana

Guardar
Ya sea Premium, Regular o
Ya sea Premium, Regular o Diésel, aquí están los precios más altos y más bajos de la gasolina. (Infobae)

¿No sabes cuál es el precio de los combustibles por galón en Lima, Perú? Consulta a continuación los costos más altos y más bajos de este lunes 12 de enero, de acuerdo con la información de la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Al cambiar continuamente, es importante estar informado sobre los precios de los combustibles.

Es importante mencionar que las tarifas dados a conocer por la Facilito son reportados por los propios operadores de los establecimientos a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

¿Cuánto cuesta el galón de gasolina y diésel?

El gasohol regular en Lima alcanzó un valor máximo de 16 soles el galón, mientras que su costo mínimo llegó a los 11,99 soles el galón.

Por su parte, el gasohol premium se ubicó en 17,49 soles el galón en su valor más alto y llegó a los 12,99 soles el galón en su precio más bajo en la ciudad.

En tanto, el diésel registró en la capital un valor máximo de 19,8 soles el galón, así como un costo mínimo de 13,99 soles el galón.

Facilito: Qué es y cómo funciona

El precio de la gasolina
El precio de la gasolina en la capital del país cambia todos los días. (Andina)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer el costo de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehícular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

Además de conocer la tarifa de las gasolinas, también te dice dónde está el establecimiento más cercana con la mejor tarifa.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

Detrás de los precios de la gasolina

Distintos factores son los que definen el valor de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el precio internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores principales que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando incrementa, es probable que los precios de las gasolinas también lo hagan y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en el costo de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos relacionados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el valor de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

Temas Relacionados

gasolinagasoholperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Miraflores pone en venta el histórico Mercado N.º 1 de Surquillo por cerca de 12 millones de dólares

El tradicional espacio, con más de ocho décadas de funcionamiento, continúa en controversia al anunciarse su venta. Mientras tanto, la alcaldesa de Surquillo calificó como una “amenaza”

Miraflores pone en venta el

Sheyla Rojas se arrepiente de haberse puesto tanto ácido hialurónico: “Me lo quiero quitar”

La exchica reality se mostró un poco incómoda con los resultados actuales de sus intervenciones estéticas, pero afirma que no es tan grave

Sheyla Rojas se arrepiente de

Hija de Anelhí Arias y Dayron Mártin sufrió accidente con pirotécnicos y revela: “Soy una sobreviviente”

Luciana Mártin usó sus redes sociales para contar su historia y revelar que no continuará con su participación en el Miss Teen Petite Mesoamérica

Hija de Anelhí Arias y

DT de 2 de Mayo aseguró que Alianza Lima tiene presión en duelos por Copa Libertadores: “¿Por qué asustarnos de Paolo Guerrero?”

Eduardo Ledesma se pronunció por los partidos contra el cuadro ‘blanquiazul’, al que elogió y resaltó el plantel de jerarquía que tiene, pero dejó firme mensaje

DT de 2 de Mayo

Gonzalo Bueno dio el golpe en el Australian Open 2026: venció al tercer favorito de la ‘qualy’ en su debut

El tenista peruano avanzó a la segunda ronda de la etapa clasificatoria en Melbourne, tras imponerse en sets corridos al georgiano Nikoloz Basilashvili

Gonzalo Bueno dio el golpe
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Crisis en Bolivia: Cancillería de

Crisis en Bolivia: Cancillería de Perú confirma que vuelos de repatriación solo tienen sitio para 70 personas

José Jerí se reunió con empresario chino vinculado a Nicanor Boluarte fuera de Palacio: detalles del encuentro no oficial

“¿Qué estás hablando?”: Video revela que Kira Alcarraz llamó a comandante tras agredir e insultar a trabajador del SAT

Contratos en el INPE: jóvenes sin experiencia ni requisitos consiguen empleo luego de reunirse con el presidente Iván Paredes

José Jerí, ministros y PNP preparan balance de declaratoria de emergencias en medio del peor inicio de año en materia de seguridad

ENTRETENIMIENTO

El regreso de Dayiro Castañeda

El regreso de Dayiro Castañeda y su orquesta a los escenarios: “La elegancia de la cumbia peruana”

Karen Dejo cambia sus implantes mamarios y revela cómo se encuentra tras la cirugía: “Estoy contenta”

Arcángel está en el Perú para el concierto de Bad Bunny: esto dicen las redes sociales

Moisés Vega reaparece en redes sociales tras 10 meses y explica el fin de su matrimonio con Flavia Gómez

Día Internacional de Besar a un Pelirrojo: el origen de una fecha que nació como respuesta al estigma y la burla

DEPORTES

DT de 2 de Mayo

DT de 2 de Mayo aseguró que Alianza Lima tiene presión en duelos por Copa Libertadores: “¿Por qué asustarnos de Paolo Guerrero?”

Gonzalo Bueno dio el golpe en el Australian Open 2026: venció al tercer favorito de la ‘qualy’ en su debut

Programación de la primera fecha de la Liga 1 2026: partidos y canales TV del Torneo Apertura

Alex Valera lanzó indirecta tras ser elegido ‘Mejor jugador del Año 2025’ de la Liga 1: “Somos tricampeones y eso es por el profesionalismo”

Raúl Ruidíaz sorprendió con renovación de contrato en Atlético Grau: ¿Hasta cuándo la ‘Pulga’ se quedará en Piura?