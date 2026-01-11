Perú

Tula Rodríguez podría aparecer en el podcast de Magaly Medina: "La invitaron hace más de un mes"

El periodista Jhon Cano aseguró que la propia Tula le consultó si sería buena idea ir a esa grabación, luego de los conflictos públicos

El periodista Jhon Cano aseguró que la propia Tula le consultó si sería buena idea ir a esa grabación, luego de los conflictos públicos

El ambiente del espectáculo peruano se mantiene en expectativa ante la posibilidad de ver a Tula Rodríguez y Magaly Medina compartiendo micrófonos en la nueva temporada del pódcast de la conductora. Jhon Cano, periodista especializado en farándula, reveló que la invitación a la exvedette se realizó hace más de un mes y que la propia Tula consultó con él antes de decidir si asistir o no al encuentro, luego de las diferencias públicas que han protagonizado.

Según Cano, integrantes del equipo de Magaly Medina —entre ellos Elizabeth Gamarra y Charito Vicentelo— contactaron a Rodríguez para invitarla a la grabación del pódcast.

“Voy a contar una infidencia sobre Tula Rodríguez y Magaly Medina. Les cuento que Elizabeth Gamarra o Charito Vicentelo, levantaron el teléfono para invitar la temporada que ha pasado, hace un mes y algo, a Tula Rodríguez, para que se siente con Magaly Medina en su pódcast. Información de Tula”, relató Cano durante su intervención en Show.pe.

El periodista detalló que Tula Rodríguez le expresó sus dudas ante la posibilidad de asistir a la grabación. “Tula me dice a mí: ‘John, ¿debería ir?’ y yo: ‘¿Por qué no? Ya ha pasado tanto tiempo’. Y me dice: ‘Sí, ¿no?’”, relató Cano, quien añadió que el esperado encuentro podría concretarse en la temporada 2026.

Cano subrayó: “Ese encuentro que la gente dice: ¿Irá a Magaly si es tan macha? Créanme que está más cercano de lo que creen. Temporada 2026”.

Durante estos días, Magaly Medina se encuentra en Argentina recuperándose de una cirugía de lifting facial, mientras en Perú la noticia sobre el posible encuentro con Tula Rodríguez acapara la atención de la prensa y del público.

Valentina Rodríguez, la admiradora de Magaly en el entorno de Tula

En el mismo programa, Jhon Cano reveló un dato poco conocido sobre el entorno de Tula Rodríguez. El periodista aseguró que Valentina Rodríguez, hija de la exvedette, es una seguidora confesa de Magaly Medina. La joven, que acaba de terminar el colegio, habría manifestado públicamente su admiración por la conductora.

“¿Saben quién es fanática, fanática de Magaly, respecto a Tula? Valentina, su hija. Es fan número 1 de Magaly. No estoy metiendo floro”, afirmó Cano en Show.pe.

La declaración aporta un matiz particular a la posible presencia de Tula Rodríguez en el pódcast, ya que significaría para su hija ver a su madre compartir espacio con una de sus referentes mediáticas.

El posible encuentro entre Tula Rodríguez y Magaly Medina no solo genera expectativas por el historial de enfrentamientos y distanciamiento entre ambas, sino también por el impacto que podría tener en el entorno familiar de la exvedette. Hasta ahora, ninguna de las protagonistas ha confirmado públicamente la fecha de la grabación, pero la información difundida por Cano indica que la propuesta está vigente y podría concretarse pronto.

Entre los seguidores del espectáculo peruano crece la atención sobre el desenlace de esta invitación, que podría marcar un nuevo momento en la relación de dos de las figuras más conocidas del entretenimiento nacional.

