Perro recibe disparo al frenar asalto en gasolinera, sobrevive a cirugía y ahora espera ser adoptado por una nueva familia

El valiente perro mestizo de ocho años evitó que delincuentes hirieran a trabajadores durante un asalto en un grifo limeño. Sobrevivió a un disparo y ahora conmueve a todos con su recuperación

En el distrito de Los Olivos, un valiente perro llamado Choco resultó gravemente herido tras recibir un disparo por parte de delincuentes a los que intentó ahuyentar durante un asalto en un grifo. Las cámaras de seguridad registraron el cobarde ataque. Fuente: 24 Horas de Panamericana Televisión

Choco, un perro mestizo de ocho años, se convirtió en el inesperado protagonista de un asalto ocurrido en una gasolinera de Lima. Mientras dos sujetos encapuchados ingresaban con armas de fuego, el animal intentó proteger a los trabajadores, resultando gravemente herido tras recibir un disparo. El conmovedor caso fue reportado por 24 Horas de Panamericana Televisión y generó una ola de solidaridad en redes sociales.

El incidente, que quedó registrado en cámaras de seguridad, mostró la valentía de Choco al interponerse ante los delincuentes. Uno de los asaltantes disparó directamente al perro, mientras el caos se apoderaba del lugar. A pesar de la violencia, ningún trabajador resultó herido, pero la imagen del animal herido marcó a la comunidad y motivó una rápida reacción de quienes lo consideraban parte de la familia de la estación.

Carol, cuidadora temporal de Choco, fue quien lo rescató tras el ataque. “Mi compañera Nelly, la grifera, me avisó del caso y lo primero que hice fue pedir permiso en el trabajo para poder asistir a Choco. Lo llevé al veterinario a eso de las nueve. Le realizaron una radiografía y confirmaron que tenía una bala alojada en la parte derecha de la cavidad torácica. Gracias a Dios, no comprometió ninguna vena ni el bazo”, relató Carol para 24 Horas. La operación, sin embargo, se demoró varias horas, lo que generó preocupación sobre las posibles secuelas.

Choco resultó herido por interponerse en un asalto

El ataque ocurrió mientras Choco permanecía en la gasolinera, donde era conocido por acompañar a los trabajadores y vigilar el lugar. Las imágenes captadas muestran el momento en que el animal se interpone entre los asaltantes y el personal. Uno de los sujetos, sin dudar, le dispara, dejándolo en el suelo y provocando el llanto del perro, que fue escuchado por quienes se encontraban cerca.

Tras el disparo, Carol actuó con rapidez y trasladó a Choco a una clínica veterinaria. “Normalmente lo han debido de atender antes. Sé que le hicieron la radiografía para ver si era un golpe o una bala, y era una bala alojada. Lo que yo temo es que tenga secuelas, porque la sangre viene toda a la cabeza y hay inflamación”, explicó Carol.

A pesar de la gravedad del ataque, la intervención oportuna evitó consecuencias fatales. El animal fue operado tras varias horas de espera y actualmente permanece bajo observación.

El estado actual de Choco tras el disparo

El personal veterinario logró extraer el proyectil y controlar la hemorragia, aunque persisten riesgos por la inflamación en la cabeza. “Ahorita, Choco ya está fuera de peligro, según lo que me han explicado”, señaló Carol.

El proceso de recuperación será delicado. Choco deberá permanecer 24 horas más en observación, y los médicos confían en que, con cuidados, logre superar las secuelas del ataque. “Me preocupa que pueda tener secuelas, porque la sangre se acumuló en la cabeza y aún presenta inflamación”, reiteró Carol.

La comunidad y los trabajadores de la gasolinera han seguido de cerca su evolución. La historia de Choco ha generado muestras de apoyo y mensajes de aliento a través de redes sociales, donde su caso se ha convertido en símbolo de valentía y lealtad.

Choco busca una familia que lo adopte

Con la recuperación en marcha, Choco busca una familia que le brinde el cariño y la protección que merece. Carol, su cuidadora temporal, destacó las cualidades del perro: “Choco es muy lindo, muy amable, muy juguetón. No le hace daño a ningún niño, es muy manso, tiene ocho años, pesa veinticinco kilos y es marrón. Si le das un beso en la frente, él lo siente y lo agradece”.

La preocupación principal es su futuro una vez reciba el alta médica. “Después de la operación estará veinticuatro horas más, pero después, ¿dónde lo vamos a dejar?”, confesó Carol, quien ahora lidera la búsqueda de un nuevo hogar para el animal.

Las personas interesadas en adoptar a Choco pueden comunicarse con Carol al 922 749 055. El caso de este perro ha sensibilizado a la comunidad, que espera que Choco encuentre pronto una familia dispuesta a darle una segunda oportunidad y el amor que tanto necesita.

