Euro: cotización de hoy, viernes 9 de enero en Perú (de EUR a PEN)

El tipo de cambio del euro cerró este viernes 9 de enero en S/ 3,911 por unidad en el mercado de venta, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), lo que representó una ligera caída frente al día previo, cuando se ubicó en S/ 3,919. En términos interanuales, la moneda europea registra una variación positiva de 0,89%, superando el incremento de 0,67% reportado el 8 de enero, lo que refleja una moderada apreciación del euro frente al sol en los últimos 12 meses.

Bulgaria cambia de moneda: ahora adaptará el euro

Bulgaria tuvo un cambio histórico en su sistema monetario: a partir del 1 de enero de 2026 la nación dejó de usar el lev búlgaro y adoptó el euro como su moneda oficial, convirtiéndose en el vigésimo primer miembro de la eurozona. Este paso llega casi dos décadas después de que el país ingresara a la Unión Europea en 2007 y tras largos años de cumplimiento de estrictos requisitos económicos y legislativos establecidos por las instituciones europeas para garantizar estabilidad y convergencia con los demás países de la zona del euro.

La decisión fue formalizada por el Consejo de la Unión Europea el 8 de julio de 2025, cuando se adoptaron los actos jurídicos necesarios para la introducción de la moneda única, entre ellos la fijación de un tipo de conversión irrevocable de 1,95583 levas por cada euro. Este tipo de cambio, establecido como parte del mecanismo de adopción, servirá para convertir saldos, precios y contratos financieros una vez que el euro entre en vigencia el próximo año.

La Unión Europea y el Banco Central Europeo avalaron el proceso porque Bulgaria cumplió los criterios de convergencia en materia de inflación, finanzas públicas y estabilidad cambiaria, condiciones esenciales para garantizar que la transición no desestabilice la economía del país. Aunque autoridades comunitarias han señalado que la moneda única puede facilitar el comercio, la inversión y simplificar transacciones transfronterizas, la medida ha generado debates dentro de la sociedad búlgara. Algunos sectores temen que la adopción del euro pueda influir en el costo de la vida o erosionar parte de la identidad nacional vinculada al lev, mientras que otros apoyan la integración más profunda al mercado único europeo.

A medida que se acerca la fecha de la entrada en vigor, comerciantes, bancos y ciudadanos están adaptando sus sistemas para mostrar precios tanto en levas como en euros y prepararse para la dualidad de circulación durante la transición. El cambio de moneda representa no sólo una reformulación técnica del sistema financiero, sino también un hito simbólico en el camino de Bulgaria hacia una integración más estrecha con el corazón económico de Europa.

