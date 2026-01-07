Perú

Policía captura a prófugo durante doce años acusado de homicidio por disputa territorial en el Callao

Un operativo especial permitió la detención de un hombre con antecedentes penales, señalado como responsable de la muerte de Jeremy Salas, en el marco de enfrentamientos entre bandas dedicadas a la microcomercialización de drogas

Guardar
Detienen a sicario que estuvo prófugo durante 12 años| Latina Noticias

Miguel Fernández fue capturado por agentes del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (GRECO) tras permanecer prófugo durante más de doce años, acusado por las autoridades de asesinar a Jeremy Salas Zelaya en el Callao. El operativo se realizó en coordinación con la Dirección Nacional de Investigación Criminal, según reportó Latina Noticias.

La detención de Fernández se produjo luego de un seguimiento sostenido por parte de la Policía Nacional del Perú. El jefe de la Dirnic, general Manuel Lozada, afirmó en declaraciones que el móvil del crimen podría estar relacionado con disputas territoriales vinculadas a la microcomercialización de droga.

“Por el perfil de la víctima, nosotros tenemos la hipótesis de que este crimen se haya originado por la hegemonía territorial en la venta de droga”, indicó el oficial.

Policía captura a sospechoso de
Policía captura a sospechoso de asesinato en el Callao: Fiscalía lo investiga por disputa territorial| Latina Noticias

Durante su traslado a dependencias policiales, Fernández negó ser el responsable del homicidio. “Yo no he matado a nadie”, respondió ante la consulta directa sobre su vínculo con Jeremy Salas. El detenido admitió conocer a la víctima, pero rechazó cualquier implicación en los hechos.

Historial delictivo

A pesar de las pruebas presentadas por la policía, el investigado insistió en su inocencia. Su historial incluye varios antecedentes delictivos previos, lo que reforzó el interés de las autoridades en su captura.

El general Lozada explicó que Fernández habría utilizado indumentaria similar a la de obreros de construcción para evitar ser identificado. “Sabemos que los delincuentes buscan mimetizarse para evadir el brazo de la justicia”, detalló el jefe policial.

Capturan en el Callao a
Capturan en el Callao a sospechoso de homicidio tras doce años prófugo | Latina Noticias

Mientras Fernández permanece a disposición del Ministerio Público, la policía evalúa nuevas posibles conexiones del detenido con otros hechos delictivos. El proceso judicial continuará mientras avanza la investigación sobre el homicidio de Salas y su presunta relación con el tráfico de drogas en el Callao.

Ola de asesinatos en el Callao en una sola noche

Un taxista fue asesinado de ocho disparos en el Callao durante un intento de robo de su vehículo, en una jornada marcada por varios homicidios que conmocionaron el puerto peruano. La víctima, Sergio Javier Rodríguez Aponte, de 28 años, trabajaba en la intersección de Nicolás de Piérola y la calle Uruguay, un área urbana con iglesia, parque y colegio.

Según la Policía Nacional del Perú (PNP), dos presuntos asaltantes solicitaron el servicio como pasajeros y, ante la resistencia del conductor, dispararon dentro de la unidad.

Un testigo explicó que la zona cuenta habitualmente con presencia policial por la cercanía de la parroquia y el parque, lo que sorprendió a los vecinos.

Este hecho se suma a otros tres asesinatos registrados en las últimas horas en el Callao, bajo una modalidad similar, con conductores de transporte urbano atacados por falsos pasajeros. Durante la madrugada, en Sarita Colonia, otro hombre fue asesinado tras recibir al menos veinte disparos mientras recogía a una joven. Los peritos hallaron una gran cantidad de casquillos, lo que provocó un amplio despliegue policial y nuevas investigaciones.

En Los Pescadores, un tercer caso involucró a un hombre perseguido por sicarios en motocicleta. La víctima buscó refugio en una vivienda, pero uno de los agresores ingresó y disparó en el interior.

Temas Relacionados

CallaoPNPPolicía Nacional del Perúperu-noticias

Más Noticias

Deudos de víctimas de protestas en gobierno de Dina Boluarte anuncian posibles medidas de fuerza tras desactivación del Eficavip

Raúl Samillán advirtió que las familias evalúan una marcha de sacrificio o una huelga de hambre frente a la Fiscalía ante el freno de las investigaciones

Deudos de víctimas de protestas

Amplían plazo para retiro de AFP: Hasta el 19 de enero se podrá solicitar hasta S/ 22.000

Retiro de AFP continúa en enero de 2026, pero ahora habrá un día extra para que los afiliados puedan pedir hasta 4 UIT de sus cuentas de pensiones

Amplían plazo para retiro de

Venezolano condenado por sicariato es hallado muerto en penal de Cajamarca

Leonardo Gabriel Mariño Ortiz fue sentenciado por su participación en el asesinato del agente penitenciario en febrero de 2020

Venezolano condenado por sicariato es

Vecinos de Chaclacayo y Chosica marchan tras cuatro asesinatos y exigen frenar ola de extorsiones

La protesta recorrió la Carretera Central en medio del miedo por el avance del sicariato y las extorsiones que golpean a transportistas y comerciantes

Vecinos de Chaclacayo y Chosica

Melgar anunció su Tarde Rojinegra 2026 y enfrentará a equipo ecuatoriano: fecha y hora de la presentación oficial del ‘dominó’

Melgar anunció su Tarde Rojinegra
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Deudos de víctimas de protestas

Deudos de víctimas de protestas en gobierno de Dina Boluarte anuncian posibles medidas de fuerza tras desactivación del Eficavip

José Antonio Kast en Perú EN VIVO: “Nada mejor que ser buenos vecinos”, presidente electo de Chile se reúne con José Jerí

Desactivación del equipo especial Lava Jato es el pago de Tomás Gálvez al Congreso tras librarlo de investigación, aseguró exfiscal Martín Salas

PJ admite demanda de Delia Espinoza para anular su arbitraria inhabilitación por 10 años

José Luna busca el respaldo de transportistas a costa de la amnistía de multas al 98%: detalles y condiciones del proyecto de ley

ENTRETENIMIENTO

Corazón Serrano celebrará su aniversario

Corazón Serrano celebrará su aniversario 33 con un ambicioso concierto en el Estadio San Marcos

Melendi en Lima: fecha oficial y cuánto cuestan las entradas para su esperado concierto

Tony Rosado se recupera tras accidente automovilístico en Arequipa: “Fue un susto”

Erick Elera revela sorpresas para ‘Joel’ en la nueva temporada de ‘AFHS’: “podemos tener a una Macarena embarazada”

Tula Rodríguez se ‘queja’ de las inclemencias del verano con divertido video: “la playa no es para todos los días”

DEPORTES

Melgar anunció su Tarde Rojinegra

Melgar anunció su Tarde Rojinegra 2026 y enfrentará a equipo ecuatoriano: fecha y hora de la presentación oficial del ‘dominó’

Clubes de Liga 1 tomaron drástica medida contra 1190 Sports tras falta de pagos por derechos de TV

Cómo se jugará la Liga 1 2026: nuevo formato y definición del campeón del torneo peruano

Pedro García lanzó dura crítica a los 7 extranjeros en Liga 1 2026: “¿A quién va a convocar el próximo DT de Perú?”

Sporting Cristal presentó a sus nuevos refuerzos para la Liga 1 2026: quiénes son e historial de los nuevos jugadores ‘celestes’