Policía captura a prófugo durante doce años acusado de homicidio por disputa territorial en el Callao

Detienen a sicario que estuvo prófugo durante 12 años| Latina Noticias

Miguel Fernández fue capturado por agentes del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (GRECO) tras permanecer prófugo durante más de doce años, acusado por las autoridades de asesinar a Jeremy Salas Zelaya en el Callao. El operativo se realizó en coordinación con la Dirección Nacional de Investigación Criminal, según reportó Latina Noticias.

La detención de Fernández se produjo luego de un seguimiento sostenido por parte de la Policía Nacional del Perú. El jefe de la Dirnic, general Manuel Lozada, afirmó en declaraciones que el móvil del crimen podría estar relacionado con disputas territoriales vinculadas a la microcomercialización de droga.

“Por el perfil de la víctima, nosotros tenemos la hipótesis de que este crimen se haya originado por la hegemonía territorial en la venta de droga”, indicó el oficial.

Policía captura a sospechoso de asesinato en el Callao: Fiscalía lo investiga por disputa territorial| Latina Noticias

Durante su traslado a dependencias policiales, Fernández negó ser el responsable del homicidio. “Yo no he matado a nadie”, respondió ante la consulta directa sobre su vínculo con Jeremy Salas. El detenido admitió conocer a la víctima, pero rechazó cualquier implicación en los hechos.

Historial delictivo

A pesar de las pruebas presentadas por la policía, el investigado insistió en su inocencia. Su historial incluye varios antecedentes delictivos previos, lo que reforzó el interés de las autoridades en su captura.

El general Lozada explicó que Fernández habría utilizado indumentaria similar a la de obreros de construcción para evitar ser identificado. “Sabemos que los delincuentes buscan mimetizarse para evadir el brazo de la justicia”, detalló el jefe policial.

Capturan en el Callao a sospechoso de homicidio tras doce años prófugo | Latina Noticias

Mientras Fernández permanece a disposición del Ministerio Público, la policía evalúa nuevas posibles conexiones del detenido con otros hechos delictivos. El proceso judicial continuará mientras avanza la investigación sobre el homicidio de Salas y su presunta relación con el tráfico de drogas en el Callao.

Ola de asesinatos en el Callao en una sola noche

Un taxista fue asesinado de ocho disparos en el Callao durante un intento de robo de su vehículo, en una jornada marcada por varios homicidios que conmocionaron el puerto peruano. La víctima, Sergio Javier Rodríguez Aponte, de 28 años, trabajaba en la intersección de Nicolás de Piérola y la calle Uruguay, un área urbana con iglesia, parque y colegio.

Según la Policía Nacional del Perú (PNP), dos presuntos asaltantes solicitaron el servicio como pasajeros y, ante la resistencia del conductor, dispararon dentro de la unidad.

Un testigo explicó que la zona cuenta habitualmente con presencia policial por la cercanía de la parroquia y el parque, lo que sorprendió a los vecinos.

Este hecho se suma a otros tres asesinatos registrados en las últimas horas en el Callao, bajo una modalidad similar, con conductores de transporte urbano atacados por falsos pasajeros. Durante la madrugada, en Sarita Colonia, otro hombre fue asesinado tras recibir al menos veinte disparos mientras recogía a una joven. Los peritos hallaron una gran cantidad de casquillos, lo que provocó un amplio despliegue policial y nuevas investigaciones.

En Los Pescadores, un tercer caso involucró a un hombre perseguido por sicarios en motocicleta. La víctima buscó refugio en una vivienda, pero uno de los agresores ingresó y disparó en el interior.