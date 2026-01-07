Perú

La gasolina más barata y más cara de Lima este miércoles 7 de enero

El precio de los combustibles cambia diariamente en la capital peruana, conoce cómo recargar tu vehículo de la forma más económica

Guardar
Diversos factores alteran el precio
Diversos factores alteran el precio de las gasolinas. (Infobae)

Aquí está el costo de la gasolina y el diésel en la capital peruana para este miércoles 7 de enero. Las tarifas de más caras y más baratas, según con información de la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

El costo de los combustibles varía cada 24 horas, por lo que es vital mantenerse informado sobre su precio para que no te tome por sorpresa.

Es importante mencionar que las tarifas publicados por la Facilito son reportados por los mismos operadores de los establecimientos a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

El precio de las gasolinas en Lima

Fecha: 7 de enero

Ciudad: Lima

Gasohol regular

Precio máximo: 16,8 soles el galón

Precio mínimo: 11,99 soles el galón

Gasohol premium

Precio máximo: 17,7 soles el galón

Precio mínimo: 12,99 soles el galón

Diésel

Precio máximo: 19,8 soles el galón

Precio mínimo: 13,99 soles el galón

¿Qué es Facilito?

El precio de la gasolina
El precio de la gasolina en la capital del país cambia todos los días. (Andina)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer la tarifa de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehícular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

Además de conocer el costo de los combustibles, también te dice dónde está la gasolinera más cercana con el mejor valor.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

¿Cómo se determina el precio de la gasolina?

Distintos factores son los que definen el valor de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el precio internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores más importantes que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando aumenta, es probable que los precios de las gasolinas también lo hagan y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en el costo de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el valor de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

Temas Relacionados

gasolinagasoholperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Choza Náutica cierra sus puertas en Santa Anita y denuncia a municipalidad por extorsión y cobro de cupos: difundirán pruebas

El establecimiento denunció presiones y cobros irregulares de la gestión municipal. Por su parte, la comuna afirmó que el local falsificó documentos y anunció acciones legales

Choza Náutica cierra sus puertas

Gokú y Vegeta en Lima: Mario Castañeda y René García, las voces de Dragon Ball, estarán en la feria Manya Coleccionables

Las voces más reconocidas de Dragon Ball en Latinoamérica, visitarán Perú para participar en Manya Coleccionables, feria de ingreso libre que reunirá cultura pop, anime y coleccionismo del 16 al 18 de enero

Gokú y Vegeta en Lima:

Administrador de Alianza Lima confirmó que ofreció a Hernán Barcos seguir en el club: “Él sabe que las puertas están abiertas”

Fernando Cabada explicó que buscó retener a Hernán Barcos dentro de su estructura institucional por su liderazgo y peso histórico, pero el atacante decidió asumir nuevos retos deportivos

Administrador de Alianza Lima confirmó

Violación sexual fue el principal delito por el que el Minedu separó a docentes y administrativos del sistema educativo

La medida se aplicó en instituciones públicas y privadas durante el año pasado e incluyó separaciones definitivas y preventivas como parte de una política de protección escolar

Violación sexual fue el principal

No los obligues: Los tres consejos clave para elegir el mejor taller de verano 2026 para tus hijos

Especialistas en salud mental advierten que imponer actividades en vacaciones puede afectar el bienestar emocional y sugieren equilibrar aprendizaje, recreación y tiempo en familia

No los obligues: Los tres
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí hace un alto

José Jerí hace un alto a la crisis con México y pide al Congreso imitar reforma constitucional: “Dieron un paso firme”

José Antonio Kast en Perú EN VIVO: “Nada mejor que ser buenos vecinos”, presidente electo de Chile se reúne con José Jerí

Guerra en el Partido Morado: Militante denuncia irregularidades y pide a los JEE anular todas las listas

Alcalde Franco Vidal, molesto, rompe con José Jerí: “Ya me cansé, Ate no espera nada de ti, tus ministros están hueve**do”

Confirman que Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con Sunat por más de S/12,9 millones: empresa fue declarada “irregular”

ENTRETENIMIENTO

Gokú y Vegeta en Lima:

Gokú y Vegeta en Lima: Mario Castañeda y René García, las voces de Dragon Ball, estarán en la feria Manya Coleccionables

El lujoso anillo de compromiso que Jota Benz entregó a Angie Arizaga: ¡Carlos Cacho revela el precio!

El romántico video de Lis Padilla y Tania Pineda que derrite a sus seguidores en redes: “quiero estar 100 años contigo”

Jazmín Pinedo responde a críticas y defiende su trayectoria en América TV: “Hay que ser un poco más empáticos”

Mayra Goñi y su regreso a la TV como protagonista de la telenovela ‘Valentina Valiente’: “Es un sueño cumplido”

DEPORTES

Administrador de Alianza Lima confirmó

Administrador de Alianza Lima confirmó que ofreció a Hernán Barcos seguir en el club: “Él sabe que las puertas están abiertas”

Juan Lucumí se marcha de la Liga 1 con destino a Asia: integrará el histórico Nejmeh SC del Líbano

Gianluca Lapadula pide que el nuevo DT de Perú tenga el estilo de Ricardo Gareca: “No debe cambiar nuestra esencia”

Luis Advíncula se unirá a los entrenamientos de Alianza Lima en Uruguay con miras a la Serie Río de la Plata 2026

Alan Cantero con Infobae Perú: su revancha en Alianza Lima, la jerarquía de Federico Girotti y por qué enfrentar a Leo Messi será “una locura”