Samahara Lobatón pone en venta una cuenta de Instagram con 70 mil seguidores: “solo gente seria”

La influencer peruana volvió a llamar la atención al promocionar una cuenta con 70 mil seguidores y dejó en claro que solo espera propuestas de personas realmente comprometidas con el mundo digital y el emprendimiento (Instagram)

Samahara Lobatón volvió a captar la atención en el entorno digital tras anunciar la disponibilidad de una cuenta de Instagram con 70 mil seguidores.

La influencer peruana, conocida por su presencia constante en redes y por generar debate con sus decisiones públicas, utilizó sus historias para difundir el aviso, acompañado de un mensaje frontal.

La propuesta estuvo orientada a mujeres que buscan iniciar un emprendimiento o desarrollar un blog personal sin partir desde cero. La publicación no pasó desapercibida y generó reacciones inmediatas entre usuarios, tanto por el número de seguidores ofrecidos como por el tono directo del mensaje. No es la primera vez que Lobatón recurre a esta práctica, que ya ha marcado episodios previos de debate y atención mediática.

Un anuncio directo

Una selfie en un ascensor y un mensaje sin rodeos bastaron para que Samahara Lobatón reactivara la conversación digital al ofrecer una cuenta con 70 mil seguidores y exigir interés real. (Instagram)

La publicación que desató el nuevo revuelo mostró a Samahara Lobatón tomándose una selfie frente al espejo de un ascensor. Vestía un top amarillo y un jean, con una actitud relajada, mientras sostenía su celular. Sobre la imagen colocó un mensaje promocional orientado a captar la atención de potenciales compradoras interesadas en iniciar el año con un proyecto propio en redes sociales.

En el texto, la influencer fue clara respecto al perfil de personas a las que apuntaba. “Chicas tengo disponible un ig con 70 mil seguidores. Gente seria y realmente interesada, no sapos”, escribió, manteniendo un estilo frontal que suele caracterizarla en sus comunicaciones públicas. La frase se difundió rápidamente y fue replicada en distintas plataformas de espectáculos.

El aviso se sumó a una serie de publicaciones similares que Lobatón ha realizado en los últimos meses. En cada caso, el patrón se repite: un perfil con una base considerable de seguidores, un mensaje breve y directo, y un llamado a interesados que cumplan ciertas condiciones. Aunque en esta ocasión no se detalló el precio, el anuncio bastó para reactivar la discusión sobre la compra y venta de cuentas en el ecosistema digital.

Usuarios en redes reaccionaron de manera dividida. Algunos cuestionaron la práctica y la consideraron riesgosa o poco transparente, mientras otros defendieron la propuesta como una alternativa válida para marcas personales o emprendimientos que buscan posicionamiento rápido. El mensaje, lejos de pasar inadvertido, volvió a colocar a Lobatón en el centro de la conversación virtual.

Antecedentes de ventas

Desde perfiles de 60 mil hasta casi 90 mil seguidores, las ofertas previas de Lobatón consolidaron una práctica que divide opiniones sobre valor, ética y crecimiento acelerado en redes. (Instagram)

La oferta de una cuenta con 70 mil seguidores no constituye un hecho aislado dentro del historial digital de Samahara Lobatón. Meses atrás, la influencer ya había promocionado perfiles con cifras aún mayores, lo que generó una ola de comentarios y reacciones en distintos espacios digitales.

En una ocasión anterior, Lobatón ofreció una cuenta con casi 90 mil seguidores, la cual terminó siendo adquirida por una emprendedora ecuatoriana. La nueva dueña del perfil compartió posteriormente un video en el que relató su experiencia y agradeció públicamente a la influencer por la oportunidad. “Gracias a Samahara que me dio la oportunidad de adquirir esta cuenta. Créanme que lo que costó esta cuenta me la dejó económica para lo que ella estaba pidiendo”, señaló en ese testimonio.

La misma emprendedora explicó que la decisión implicó un esfuerzo económico considerable. “Decidí agotar mis últimos recursos económicos porque tengo la fe en Dios de que voy a emprender”, expresó, dejando en evidencia el nivel de apuesta que significó la compra del perfil.

En otras oportunidades, Lobatón sí fue explícita con los montos solicitados. En una de sus ventas más comentadas, anunció que pedía 4,500 dólares por una cuenta con seguidores peruanos. “Público peruano, seguidores 100% peruano. $4,500 mil USD. Solo interesados al DM”, escribió entonces, provocando una avalancha de reacciones.

Incluso en noviembre de 2025, volvió a sorprender al poner en venta otra cuenta con 60 mil seguidores. El mensaje fue breve y contundente: “Se vende IG con 60 mil seguidores (orgánicos 100%). No sapos. 6 mil dólares”. Cada una de estas publicaciones alimentó el debate sobre el valor real de este tipo de activos digitales y sobre la legitimidad de su comercialización.