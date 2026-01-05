Adoptó a Paddington en Perú y cambió su vida: la historia de una británica que sanó el duelo y hoy celebra su segunda Navidad juntos

Una viajera británica adopta en Perú a un perro callejero y transforma su proceso de duelo. (TikTok)

A lo largo de un viaje personal marcado por pérdidas recientes y una lesión física, una joven británica encontró en Perú una historia inesperada. Su recorrido no tuvo relación con planes turísticos tradicionales. En medio de días silenciosos y de reflexión, una presencia pequeña y frágil comenzó a seguirla por las calles de un pueblo del Valle Sagrado. Ese encuentro cambió la dirección de su experiencia y abrió un proceso que transformó su vida cotidiana.

La viajera, identificada como Mirelle Radley, atravesaba un momento complejo. El fallecimiento de su hermano y una fractura de columna influyeron en su estado emocional. En sus propias palabras, expresó: “Mi nombre es Mirelle, y este año me recuperé de una fractura de columna”. La aparición de un perro callejero en su camino introdujo un vínculo nuevo en medio de ese periodo. El animal permaneció cerca de ella durante varios días y comenzó a seguirla con insistencia. La dueña narró en redes: “Este perrito simplemente apareció y me siguió a todas partes durante tres días”.

Desde ese momento, la relación entre ambos tomó forma. La joven lo llamó Paddington, en referencia a su origen peruano. En sus publicaciones describió la decisión con sencillez: “Su nombre es Paddington Bear porque es de Perú y necesita que alguien lo cuide”. Ese gesto inicial abrió un proceso largo de trámites veterinarios, búsqueda de apoyo y preparación para su traslado internacional.

Encuentro en Perú y decisión de adopción

La primera Navidad del perro en su nuevo hogar tuvo un significado especial para su dueña, marcada por recuerdos difíciles de años anteriores.

La historia comenzó durante su permanencia en la región andina. La turista relató que el perro era joven, delgado y vulnerable. Comentó que otros animales callejeros lo rechazaban y que el pequeño insistía en acercarse a las personas. En su mensaje original escribió: “Definitivamente, es solo un bebé y está tan flaco y enmarañado. Todos los demás perros callejeros parecen molestarlo y él solo sigue intentando hacerse amigo de todos”.

Ante la imposibilidad de llevarlo de inmediato, Mirelle buscó ayuda local. Contactó a organizaciones de rescate y recibió una recomendación para mantener al perro en un alojamiento temporal con cuidado básico. Informó: “Una señora de un rescate local con la que hablé estaba llena, pero recomendó a alguien que abordara perros por 1000 soles al mes”. Durante ese periodo se organizaron vacunas, controles veterinarios y gastos asociados al transporte.

El proceso incluyó una campaña de recaudación. En su mensaje solicitó apoyo: “Gracias a tantos de ustedes que ofrecieron donaciones, hice un fondo para mí”. El objetivo fue cubrir costos de cuidados iniciales, documentos sanitarios y el viaje hacia Europa.

Traslado hacia Europa y nuevos obstáculos

Radley se encariña con un perro que la seguía durante su viaje. (TikTok)

El camino hacia Reino Unido no resultó sencillo. La dueña explicó que la documentación presentó errores durante el trayecto y eso impidió el ingreso inmediato. Relató el episodio con estas palabras: “Cuando el sistema de distribución de perros te envía uno en Perú, ¿qué haces?”. A pesar de las demoras y revisiones en frontera, la joven continuó con los procedimientos necesarios hasta completar el traslado del animal.

En medio de ese proceso, la joven expresó también el sentido personal que la historia adquirió para ella. En una de sus frases más directas señaló: “Mi nombre es Mirelle, y este año adopté a este perro de Perú y ayudé a otro perro a llegar desde Perú a Alemania”. La relación con Paddington ocupó un lugar importante dentro de su recuperación emocional tras el duelo y la lesión de columna.

Nueva vida en Reino Unido y su segunda Navidad

Viaje, pérdida y adopción: la historia de una británica que encontró compañía en Perú. (TikTok)

Una vez instalado en su hogar, el perro inició una rutina distinta en Cambridge. La joven compartió imágenes y relatos sobre su adaptación. Describió sus avances en pequeños gestos cotidianos y escenas domésticas. Dentro de ese registro, comentó: “Este es Paddington, y este año aprendió a subir escaleras”.

La primera Navidad de Paddington tuvo un valor especial para su dueña. Mirelle explicó el contexto emocional de esas fechas: “Hace un par de años mi hermanito falleció, y el año pasado pasé la Navidad en cama con una fractura de columna”. Frente a ese recuerdo, decidió vivir la celebración de un modo simple, centrado en momentos breves y tranquilos junto al perro. Lo expresó así: “Estoy mostrando a Paddy las alegrías de su primera Navidad, un momento acogedor a la vez”.

La adaptación del animal incluyó juegos, paseos y convivencia con otros perros. En otra publicación, la joven escribió: “Su primera Navidad en su hogar para siempre. Recibió un montón de juguetes nuevos. Aprendió rápido a abrir regalos. Rosco es un buen maestro”. Con ese relato, describió la diferencia entre la vida previa del perro en Perú y su entorno actual en Reino Unido, sin referencias grandilocuentes, solo a través de acciones concretas y escenas diarias.

En sus mensajes, Mirelle expuso también el efecto emocional del vínculo con Paddington. Explicó que la compañía del perro contribuyó a sobrellevar el duelo y la etapa posterior a su lesión. Dentro de ese marco escribió: “Las fiestas pueden ser muy difíciles para muchas personas… recuerda que no estás solo, empieza por los pequeños momentos y recuerda que el duelo no es lineal”.

La historia continúa en desarrollo, con nuevos cuidados, rutinas y apoyo a otros animales en tránsito internacional. Paddington permanece hoy en su hogar en Reino Unido, con una vida diferente respecto a sus días en Perú, mientras su dueña comparte fragmentos de esa experiencia a través de testimonios y recuerdos vinculados a su proceso personal.