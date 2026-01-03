Los personajes que destacaron el 2025: política y actualidad

Los protagonistas que definieron el año 2025 en Perú| Foto: Andina/AFP/Rosa Vasquéz

El año 2025 estuvo marcado por figuras que, desde distintos ámbitos, influyeron en la agenda pública del Perú y el mundo. Desde la elección de un Papa con raíces peruanas hasta el surgimiento de nuevas voces en la narración deportiva y el sostenido liderazgo económico, estos personajes reflejan los cambios y desafíos que definieron los últimos doce meses.

Sus historias y decisiones tuvieron impacto en la política, la sociedad y la vida cotidiana, dejando huella en un año de grandes transformaciones y expectativas para el futuro.

El papa León XIV observa mientras celebra la Misa de Nochebuena en la basílica de San Pedro del Vaticano. 24 de diciembre de 2025. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Un Papa peruano

La elección de León XIV como Papa en mayo de 2025 se convirtió en el acontecimiento religioso y social del año para Perú y América Latina. El primer pontífice estadounidense con nacionalidad peruana, que residió durante años en el país como sacerdote y obispo de la diócesis de Chiclayo, despertó interés más allá del ámbito eclesiástico.

La historia de Robert Prevost pasó por el territorio nacional establecieron un puente entre la Iglesia católica y la sensibilidad latinoamericana, especialmente por su impulso a temas como derechos humanos y medio ambiente.

En este mes, Infobae Perú viajó hasta Chiclayo (Lambayeque) y Chulucanas (Piura) para conocer los días de Prevost como un joven misionero.

Bishop of the Chulucanas diocese, Cristobal Mejia shows images on the wall at the dining room of the house, where Robert Prevost, now Pope Leo XIV, stayed as a young missionary at the diocese residence, in Chulucanas, Peru May 11, 2025. REUTERS/Sebastian Castaneda

En sus primeros días en Perú, Robert Prevost vivió en Chulucanas tras llegar como parte de una misión agustina. Durante su estancia, se integró a la vida de la comunidad y desarrolló un trabajo pastoral centrado en el acompañamiento de fieles, la formación de jóvenes y el apoyo a proyectos sociales, en un contexto de limitados recursos y desafíos propios de la región.

Prevost se ganó el aprecio de los habitantes por su cercanía y dedicación, participando activamente en actividades parroquiales y en la atención de necesidades locales.

A lo largo de su trayectoria en Perú, asumió cargos como obispo de Chiclayo y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana. En situaciones de emergencia, como inundaciones y la pandemia de la Covid-19, impulsó campañas solidarias y estuvo presente en la atención de los afectados. Su legado se caracteriza por el servicio pastoral, el compromiso social y el fortalecimiento de la Iglesia en las comunidades peruanas.

El joven Robert Prevost, en su rol de padrino, bendiciendo a los hermanos Ruiz Espinoza en una ceremonia sencilla pero significativa en Piura. - Crédito: Infobae Perú / Clara Giraldo, enviada especial

Pol Deportes

En el panorama social y mediático, Clíver Huamán, conocido más como 'Pol Deportes’, emergió como la revelación juvenil del año. El joven, originario de Andahuaylas, alcanzó notoriedad nacional e internacional al narrar una final de la Copa Libertadores desde un cerro con una perspectiva inusual del estadio.

Su transmisión se viralizó en plataformas digitales y lo posicionó como referente de la “voz de provincia”. Para muchos, su historia simbolizó el potencial de jóvenes de zonas rurales, al demostrar que el talento no depende únicamente del acceso o la ubicación geográfica.

El reconocimiento de su influencia llegó hasta Palacio de Gobierno, donde fue recibido por el presidente José Jerí como muestra del alcance que tuvo su caso en la agenda pública y social de 2025. Asimismo, viajó hasta España, donde también fue recibido por la comunidad peruana.

Santi Lesmes confesó que la experiencia con Pol Deportes lo sacó de una etapa de comodidad y lo enfrentó a un reto personal que redefinió su idea de realización y propósito. (TikTok)

Rosa Vásquez

En la esfera científica, Rosa Vásquez Espinoza sobresalió por su trabajo en la conservación de la Amazonía y la investigación sobre biodiversidad. La bióloga química y conservacionista peruana, fundadora de Amazon Research International (ARI), fue reconocida con el UNESCO–Al Fozan International Prize como joven científica, en mérito a su labor en la protección de ecosistemas y la integración de la investigación moderna con saberes ancestrales.

En 2025, su protagonismo se consolidó a escala global, tras haber sido la única peruana incluida en la lista BBC 100 Women 2024. Entre sus aportes destacan estudios sobre abejas sin aguijón amazónicas y la biodiversidad microbiológica de ecosistemas remotos.

Su visibilidad internacional impulsó nuevas narrativas sobre liderazgo joven, ciencia y orgullo nacional, e incentivó a mujeres e indígenas a vincularse con carreras de investigación y tecnología.

Bióloga peruana Rosa Vásquez es galardonada por la UNESCO por sus estudios pioneros en microbiología amazónica. (Foto: UNESCO)

Julio Velarde

En el ámbito económico, Julio Velarde mantiene su liderazgo al frente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y proyectó para 2025 cifras de crecimiento económico y estabilidad financiera. Destacó que el país podría cerrar el año con una inflación cercana al 2 %, situando a Perú entre las naciones con menor inflación regional.

Su gestión es reconocida por sectores empresariales y académicos, y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos le otorgó la “Medalla de Honor Sanmarquina” en mérito a su trayectoria y aportes al desarrollo económico.

Para distintos actores políticos y sociales, la presencia de Velarde en el BCRP representa un factor de estabilidad institucional frente a periodos de incertidumbre y crisis política, lo que incrementó su protagonismo más allá de la esfera económica.

‘Micha’ Tsumura

En 2025, Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura alcanzó un hito en la gastronomía mundial al lograr que su restaurante Maido fuera elegido el mejor del mundo según la lista The World’s 50 Best Restaurants. Este reconocimiento situó al Perú en el centro de la atención internacional y consolidó la influencia de la cocina peruana, destacando su riqueza, biodiversidad y capacidad de innovación.

No solo sobresalió como chef y empresario, sino que se convirtió en embajador de la cultura y la identidad culinaria del país. A través de su propuesta nikkei, que fusiona tradiciones japonesas y peruanas, Micha transmitió una visión de la cocina como puente entre culturas y como vehículo para contar historias, celebrar el mestizaje y promover el orgullo nacional.

Foto: Paula Elizalde

Él mismo ha declarado que su objetivo va más allá de ofrecer comida: busca generar felicidad en las personas y brindar experiencias transformadoras que conecten con la memoria, la historia y los valores locales. Su labor inspiró a nuevas generaciones de cocineros y generó una reflexión sobre la gastronomía como herramienta social y cultural, además de económica.

Jorge Luis Salinas

Se consolidó en 2025 como una figura destacada de la moda peruana al presentar sus creaciones en las pasarelas de Milán, uno de los escenarios más prestigiosos del sector. Su trayectoria comenzó en Gamarra, emporio textil limeño, donde desarrolló su oficio y emprendió en un entorno marcado por el esfuerzo y la creatividad popular.

El ascenso internacional de Salinas mostró que la moda peruana puede alcanzar reconocimiento global, impulsando el valor de la identidad y el trabajo artesanal del país. Su historia representa una vía de movilidad social y perseverancia, inspirando a jóvenes emprendedores y poniendo en relieve el potencial del sector textil nacional.

Jorge Luis Salinas mostró su coelcción a la misma Donatella Versace.