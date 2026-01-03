Bus es arrastrado por huaico en Cajamarca: Pasajeros en pánico rompieron luna de la unidad para escapar

Sucedió en Chota | Video: Panamericana Tv

Momentos de verdadero pánico se vivieron en la región Cajamarca luego de que un bus interprovincial de la empresa Ángel Divino fuera arrastrado por la corriente de una quebrada activada por las intensas lluvias en la provincia de Chota, específicamente en el distrito de Cochabamba.

El incidente ocurrió cuando el vehículo intentó cruzar una zona crítica justo en el momento en que la quebrada registraba un alto caudal de agua y sedimentos, producto de las precipitaciones que vienen afectando a la sierra norte del país. Testigos y pasajeros relataron que la fuerza del agua sorprendió al conductor y a los ocupantes, generando escenas de desesperación que quedaron registradas en videos difundidos en redes sociales.

En las imágenes difundidas por el noticiero 24 Horas, se escuchan gritos de alarma como “¡Ay, lo volteó!” y “¡No salten, oye, no salten!”, mientras el bus es desplazado peligrosamente por la corriente. El temor a que la unidad termine volcándose llevó a varios pasajeros a romper la luna posterior del vehículo para escapar, pese a las advertencias de quienes pedían mantener la calma y no saltar debido al riesgo de lesiones.

La situación pudo haber terminado en tragedia; sin embargo, la rápida reacción de transportistas que circulaban por la zona y de vecinos del distrito permitió que se brindara ayuda inmediata. Posteriormente, maquinaria pesada llegó al lugar y facilitó el rescate de las personas que permanecían dentro del bus, logrando ponerlas a salvo.

El vehículo de la empresa Ángel Divino fue sorprendido por el fuerte caudal de una quebrada activada por las lluvias en el distrito de Cochabamba, provincia de Chota | Foto captura.

Minutos después, efectivos de la Policía Nacional del Perú arribaron al sector para culminar la evacuación de los pasajeros y asegurar el área, evitando nuevos accidentes. Afortunadamente, no se reportaron fallecidos, aunque algunos ocupantes presentaron crisis nerviosas y golpes leves producto del pánico y la precipitada huida.

Las autoridades informaron que se ha iniciado una investigación para determinar la responsabilidad del conductor, quien habría decidido cruzar la quebrada pese a las evidentes condiciones de peligro. Asimismo, exhortaron a las empresas de transporte y a los choferes a no arriesgar la vida de los pasajeros y respetar las alertas por lluvias y activación de quebradas emitidas en la región.

Alerta naranja del Senamhi

El Senamhi emitió la alerta naranja N.° 001 por precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra de Lima, vigentes desde la medianoche del sábado 3 hasta las 23:59 del lunes 5 de enero de 2026 (71 horas).

Se prevén lluvias, nieve, granizo y aguanieve, principalmente en zonas altoandinas de ocho provincias. El granizo afectará áreas sobre los 2.800 m s. n. m. y las nevadas se presentarán por encima de los 3.800 m, con mayor incidencia en la sierra central y sur. Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento de hasta 35 km/h, aumento de nubosidad y lluvias ligeras hacia la costa.

Para el sábado 3 se esperan acumulados diarios de 14–24 mm en la sierra norte, 11–18 mm en la sierra centro y 11–25 mm en la sierra sur. Las provincias en alerta incluyen Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos, y el domingo 4 se suma Cañete.

El Senamhi advirtió que, al tratarse de una alerta naranja, los fenómenos podrían generar impactos en la población, infraestructura y vías de comunicación, especialmente en zonas vulnerables.