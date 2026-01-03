Asesinan a balazos a ciudadano venezolano cerca de la plaza Dos de Mayo en Lima: recibió 16 disparos

Cámaras de seguridad habrían captado ataque sicarial contra extranjero | Video: Latina Noticias

Un hecho de extrema violencia conmocionó en el Centro de Lima. Con llantos desgarradores y gritos de desesperación, varias personas suplicaban ayuda para Maycker Yépez Escalona, ciudadano venezolano de 24 años, quien quedó tendido en plena pista tras recibir 16 impactos de bala en el jirón Arangares, a solo una cuadra de la plaza Dos de Mayo.

En un video que circula en redes sociales, se escuchan voces entrecortadas y desesperadas mientras dos mujeres sostienen el cuerpo del joven. “¡Lo mataron, lo mataron!”, se oye entre gritos, en medio de la confusión y el pánico generado por el ataque armado.

De acuerdo con información policial, la víctima llevaba una mochila de repartidor de delivery y se encontraba a bordo de su motocicleta conversando con un grupo de mujeres cuando sujetos desconocidos abrieron fuego directamente contra él. Los múltiples disparos lo dejaron gravemente herido y agonizante sobre el asfalto.

Efectivos de la Policía Nacional trasladaron de inmediato al joven al hospital Arzobispo Loayza; sin embargo, los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento al momento de su ingreso. Minutos después, familiares del ciudadano venezolano llegaron al nosocomio, aunque evitaron brindar declaraciones a la prensa debido al estado de conmoción.

Primeras hipótesis apuntan a trata de personas

Ciudadano venezolano murió tras un ataque a balazos en el Centro de Lima | Foto captura: Latina Noticias

Personal de Criminalística y representantes del Ministerio Público realizaron las diligencias correspondientes en la escena del crimen, donde se hallaron al menos ocho casquillos de bala. La zona, según fuentes policiales, es conocida por la presencia de prostitución y actividades ilícitas, lo que refuerza una de las principales líneas de investigación.

La hipótesis policial señala que el asesinato estaría vinculado a un ajuste de cuentas producto de un enfrentamiento entre bandas criminales que se disputan el control del cobro de cupos a trabajadoras sexuales y la venta de drogas en el sector.

La Policía Nacional viene recabando imágenes de las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de Lima, que podrían haber captado el ataque o la huida de los sicarios. El crimen ocurrió en pleno corazón de la capital, en una zona altamente transitada, lo que ha vuelto a encender la alarma por el avance de la criminalidad y la violencia armada en el Centro de Lima.

Las investigaciones continúan para identificar y capturar a los responsables de este homicidio que ha generado temor entre vecinos y transeúntes del sector.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.

Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.

Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.

Números de emergencia

En casos como el hallazgo de cuerpos, situaciones de violencia o posible suicidio, es fundamental no intervenir directamente y contactar de inmediato a las autoridades competentes. En Perú, puedes comunicarte con los siguientes números de emergencia:

105 – Policía Nacional del Perú (PNP): Para reportar crímenes, hallazgo de cadáveres o personas en peligro.

106 – SAMU (Servicio de Atención Médica de Urgencia): Brinda atención médica de emergencia y traslados en ambulancia.

116 – Bomberos Voluntarios del Perú: En caso de rescates, incendios o apoyo en emergencias.

100 – Línea contra la violencia familiar y sexual: Atención gratuita y confidencial las 24 horas para reportar situaciones de maltrato, abuso o riesgo.

113, opción 5 – Salud mental del Ministerio de Salud: Ofrece orientación psicológica y apoyo emocional ante crisis, pensamientos suicidas o traumas.